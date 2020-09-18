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https://ria.ru/20200918/volodin-1577435543.html
В Кремле прокомментировали слова Володина о ситуации с Навальным
В Кремле не могут заявить о согласии или несогласии с мнением спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что за ситуацией с блогером Алексеем Навальным стоят... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T12:34
2020-09-18T15:27
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
генеральная прокуратура рф
вячеслав володин
дмитрий песков
швеция
москва
берлин (город)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле не могут заявить о согласии или несогласии с мнением спикера <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслава Володина</a> о том, что за ситуацией с блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> стоят иностранные спецслужбы, заявил пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее Володин заявил, что после заявлений <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a> по ситуации с Навальным можно говорить о том, что за инцидентом стоят спецслужбы иностранных государств. Депутаты Европейского парламента призывают ужесточить санкции в отношении России после инцидента с Навальным, говорится в одобренном в четверг по итогам пленарной сессии тексте соответствующей резолюции."Здесь мы не можем заявить ни о согласии, ни о несогласии (с позицией спикера ГД). Вопросов в этой ситуации становится больше, чем ответов, гораздо", - сказал Песков журналистам, комментируя высказывания Володина.Песков не стал отвечать на вопрос, есть ли в Кремле данные о возможном сотрудничестве Навального с иностранными спецслужбами. "Я не могу ответить на вопрос, я не располагаю такими данными", - отметил он.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
https://ria.ru/20200918/navalnyy-1577435683.html
https://ria.ru/20200918/navalnyy-1577432902.html
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швеция
москва
берлин (город)
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следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, генеральная прокуратура рф, вячеслав володин, дмитрий песков, швеция, москва, берлин (город), происшествия, госпитализация алексея навального, алексей навальный

В Кремле прокомментировали слова Володина о ситуации с Навальным

12:34 18.09.2020 (обновлено: 15:27 18.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В Кремле не могут заявить о согласии или несогласии с мнением спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что за ситуацией с блогером Алексеем Навальным стоят иностранные спецслужбы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Володин заявил, что после заявлений Европарламента по ситуации с Навальным можно говорить о том, что за инцидентом стоят спецслужбы иностранных государств. Депутаты Европейского парламента призывают ужесточить санкции в отношении России после инцидента с Навальным, говорится в одобренном в четверг по итогам пленарной сессии тексте соответствующей резолюции.
"Здесь мы не можем заявить ни о согласии, ни о несогласии (с позицией спикера ГД). Вопросов в этой ситуации становится больше, чем ответов, гораздо", - сказал Песков журналистам, комментируя высказывания Володина.
Песков не стал отвечать на вопрос, есть ли в Кремле данные о возможном сотрудничестве Навального с иностранными спецслужбами. "Я не могу ответить на вопрос, я не располагаю такими данными", - отметил он.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 12:36
В Кремле рассказали, что поможет пролить свет на ситуацию с Навальным
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 12:00
Лавров назвал выводы Швеции по Навальному потенциальным нарушением КЗХО
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Следственный комитет России (СК РФ)Госдума РФГенеральная прокуратура РФВячеслав ВолодинДмитрий ПесковШвецияМоскваБерлин (город)ПроисшествияГоспитализация Алексея НавальногоАлексей Навальный
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