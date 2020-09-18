В Татарстане задержали мужчину, подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны задержали в Татарстане, мужчина вину не признал, сообщается на сайте СК РФ.
"Восемнадцатого сентября 2020 года в одном из домов на улице Садовой пгт Аксубаево обнаружено тело 89-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде черепно-мозговой травмы. По данному факту следственными органами СК РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело... убийство... по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции задержан 30-летний местный житель", - говорится в сообщении.
По предварительной версии, мужчина проник в дом пожилой женщины, ударил ее по голове утюгом и намотал на шею шнур. От полученной травмы пенсионерка скончалась на месте. Злоумышленник забрал найденные в доме деньги, а затем скрылся с места преступления.
Отмечается, что потерпевшая являлась ветераном Великой Отечественной войны и ветераном труда.
"Утром к потерпевшей, являющейся ветераном Великой Отечественной войны и ветераном труда, пришла работник соцслужбы, которая и вызвала сотрудников правоохранительных органов", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что подозреваемый вину не признал. Расследование уголовного дела продолжается.