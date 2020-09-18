https://ria.ru/20200918/veteran-1577462199.html

В Татарстане задержали мужчину, подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ

Подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны задержали в Татарстане, мужчина вину не признал, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T18:47

2020-09-18T18:47

2020-09-18T18:47

следственный комитет россии (ск рф)

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны задержали в Татарстане, мужчина вину не признал, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.По предварительной версии, мужчина проник в дом пожилой женщины, ударил ее по голове утюгом и намотал на шею шнур. От полученной травмы пенсионерка скончалась на месте. Злоумышленник забрал найденные в доме деньги, а затем скрылся с места преступления.Отмечается, что потерпевшая являлась ветераном Великой Отечественной войны и ветераном труда.Уточняется, что подозреваемый вину не признал. Расследование уголовного дела продолжается.

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), происшествия