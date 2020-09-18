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В Татарстане задержали мужчину, подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ
Подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны задержали в Татарстане, мужчина вину не признал, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T18:47
2020-09-18T18:47
следственный комитет россии (ск рф)
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны задержали в Татарстане, мужчина вину не признал, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.По предварительной версии, мужчина проник в дом пожилой женщины, ударил ее по голове утюгом и намотал на шею шнур. От полученной травмы пенсионерка скончалась на месте. Злоумышленник забрал найденные в доме деньги, а затем скрылся с места преступления.Отмечается, что потерпевшая являлась ветераном Великой Отечественной войны и ветераном труда.Уточняется, что подозреваемый вину не признал. Расследование уголовного дела продолжается.
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), происшествия

В Татарстане задержали мужчину, подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ

18:47 18.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны задержали в Татарстане, мужчина вину не признал, сообщается на сайте СК РФ.

"Восемнадцатого сентября 2020 года в одном из домов на улице Садовой пгт Аксубаево обнаружено тело 89-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде черепно-мозговой травмы. По данному факту следственными органами СК РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело... убийство... по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции задержан 30-летний местный житель", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, мужчина проник в дом пожилой женщины, ударил ее по голове утюгом и намотал на шею шнур. От полученной травмы пенсионерка скончалась на месте. Злоумышленник забрал найденные в доме деньги, а затем скрылся с места преступления.
Отмечается, что потерпевшая являлась ветераном Великой Отечественной войны и ветераном труда.

"Утром к потерпевшей, являющейся ветераном Великой Отечественной войны и ветераном труда, пришла работник соцслужбы, которая и вызвала сотрудников правоохранительных органов", - добавляется в сообщении.

Уточняется, что подозреваемый вину не признал. Расследование уголовного дела продолжается.
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Следственный комитет России (СК РФ)Республика Татарстан (Татарстан)Происшествия
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