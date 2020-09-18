Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200918/vaktsina-1577468947.html
Трамп рассказал, когда всех жителей США обеспечат вакциной от COVID-19
Каждый житель Соединенных Штатов будет обеспечен вакциной от коронавируса к апрелю 2021 года, заявил в пятницу на пресс-конференции президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T22:42
2020-09-18T23:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577284817_0:4:2929:1652_1400x0_80_0_0_d4ed51bad8eacba8cb829a176d5099e8.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости.</strong> Каждый житель Соединенных Штатов будет обеспечен вакциной от коронавируса к апрелю 2021 года, заявил в пятницу на пресс-конференции президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>."Мы ожидаем, что вакцина будет доступна для каждого желающего к апрелю", - сказал Трамп в Белом доме. Он отметил, что вакцина будет направлена потребителям в течение 24 часов, после того как она будет формально одобрена для использования.Трамп упрекнул своего соперника, кандидата от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> в том, что "его антивакцинная риторика ставит под угрозы миллионы жизней".Ранее бывший вице-президент Джо Байден неоднократно заявлял, что не доверяет администрации Трампа в вопросах производства безопасной вакцины от коронавируса. Он опасается, что республиканцы пытаются ускорить получение вакцины и ее сертификацию в политических целях в ущерб соблюдению норм и требований к ее безопасности.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что к концу года будет произведено 100 миллионов доз вакцины. Планируется, что первыми ее получат люди, входящие в группы риска. К апрелю, как пояснили в администрации, вакцины будет достаточно для всех желающих.Сейчас в США завершающую стадию клинических испытаний проходят три препарата от разных производителей.По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, на сегодня в США зафиксировано почти 6,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерло почти 197 тысяч человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577118146.html
2
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577284817_115:0:2495:1785_1400x0_80_0_0_d4949a675a451991b2b105ad18256285.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Трамп рассказал, когда всех жителей США обеспечат вакциной от COVID-19

22:42 18.09.2020 (обновлено: 23:06 18.09.2020)
1102
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. Каждый житель Соединенных Штатов будет обеспечен вакциной от коронавируса к апрелю 2021 года, заявил в пятницу на пресс-конференции президент США Дональд Трамп.
"Мы ожидаем, что вакцина будет доступна для каждого желающего к апрелю", - сказал Трамп в Белом доме. Он отметил, что вакцина будет направлена потребителям в течение 24 часов, после того как она будет формально одобрена для использования.
Трамп упрекнул своего соперника, кандидата от Демократической партии Джо Байдена в том, что "его антивакцинная риторика ставит под угрозы миллионы жизней".
Ранее бывший вице-президент Джо Байден неоднократно заявлял, что не доверяет администрации Трампа в вопросах производства безопасной вакцины от коронавируса. Он опасается, что республиканцы пытаются ускорить получение вакцины и ее сертификацию в политических целях в ущерб соблюдению норм и требований к ее безопасности.
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 20:49Распространение нового коронавируса
В США предположили, когда страна восстановится от пандемии COVID-19
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что к концу года будет произведено 100 миллионов доз вакцины. Планируется, что первыми ее получат люди, входящие в группы риска. К апрелю, как пояснили в администрации, вакцины будет достаточно для всех желающих.
Сейчас в США завершающую стадию клинических испытаний проходят три препарата от разных производителей.
По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, на сегодня в США зафиксировано почти 6,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерло почти 197 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
6270005
Обсудить2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
Рекомендуем
Актер Никита Джигурда
Джигурда разделся в эфире НТВ
Автомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощ
Врач предрек украинской госмедицине скорую "смерть"
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал о "замечательных опциях" по сделке с TikTok
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе
Глава офиса Зеленского назвал сроки окончания войны в Донбассе
Американский военный корабль USS Thunderbolt в Персидском заливе
Ударная группа ВМС США зашла в Персидский залив
Арепливир
Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Пашаев зачитал письмо Ефремова в свою защиту
Бассейн под открытым небом Чайка в Москве
Врачи рассказали о состоянии отравившихся хлором детей в Петербурге
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак
В офисе Зеленского опровергли данные о тайных договоренностях с Россией
Королевский дворец Марокко
В Марокко зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19
Lancet опубликовал ответ российских ученых коллегам по "Спутнику V"
Спящая девушка
Раскрыта тайна глубокого сна
Прохожие у Триумфальной арки в Париже
Во Франции зафиксировали рекордный прирост заболеваний COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:32Жители Пальмиры рассказали о восстановлении разрушенного города
03:25Ветеран спецназа рассказал, чем уникальны методы советской разведки
03:15Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля
03:13Латышский врач похвастался отказом в помощи русскоговорящему мужчине
03:06Центр разработок S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя
03:05Эксперт рассказал, как быть, если вы случайно заблокировали телефон
03:02Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
02:59Мужчина попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
Лента новостейМолния