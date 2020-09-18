https://ria.ru/20200918/vaktsina-1577468947.html
Трамп рассказал, когда всех жителей США обеспечат вакциной от COVID-19
Каждый житель Соединенных Штатов будет обеспечен вакциной от коронавируса к апрелю 2021 года, заявил в пятницу на пресс-конференции президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T22:42
2020-09-18T22:42
2020-09-18T23:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости.</strong> Каждый житель Соединенных Штатов будет обеспечен вакциной от коронавируса к апрелю 2021 года, заявил в пятницу на пресс-конференции президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>."Мы ожидаем, что вакцина будет доступна для каждого желающего к апрелю", - сказал Трамп в Белом доме. Он отметил, что вакцина будет направлена потребителям в течение 24 часов, после того как она будет формально одобрена для использования.Трамп упрекнул своего соперника, кандидата от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> в том, что "его антивакцинная риторика ставит под угрозы миллионы жизней".Ранее бывший вице-президент Джо Байден неоднократно заявлял, что не доверяет администрации Трампа в вопросах производства безопасной вакцины от коронавируса. Он опасается, что республиканцы пытаются ускорить получение вакцины и ее сертификацию в политических целях в ущерб соблюдению норм и требований к ее безопасности.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что к концу года будет произведено 100 миллионов доз вакцины. Планируется, что первыми ее получат люди, входящие в группы риска. К апрелю, как пояснили в администрации, вакцины будет достаточно для всех желающих.Сейчас в США завершающую стадию клинических испытаний проходят три препарата от разных производителей.По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, на сегодня в США зафиксировано почти 6,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерло почти 197 тысяч человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577118146.html
2
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, дональд трамп, джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости.
Каждый житель Соединенных Штатов будет обеспечен вакциной от коронавируса к апрелю 2021 года, заявил в пятницу на пресс-конференции президент США Дональд Трамп
.
"Мы ожидаем, что вакцина будет доступна для каждого желающего к апрелю", - сказал Трамп в Белом доме. Он отметил, что вакцина будет направлена потребителям в течение 24 часов, после того как она будет формально одобрена для использования.
Трамп упрекнул своего соперника, кандидата от Демократической партии Джо Байдена
в том, что "его антивакцинная риторика ставит под угрозы миллионы жизней".
Ранее бывший вице-президент Джо Байден неоднократно заявлял, что не доверяет администрации Трампа в вопросах производства безопасной вакцины от коронавируса. Он опасается, что республиканцы пытаются ускорить получение вакцины и ее сертификацию в политических целях в ущерб соблюдению норм и требований к ее безопасности.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что к концу года будет произведено 100 миллионов доз вакцины. Планируется, что первыми ее получат люди, входящие в группы риска. К апрелю, как пояснили в администрации, вакцины будет достаточно для всех желающих.
Сейчас в США завершающую стадию клинических испытаний проходят три препарата от разных производителей.
По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, на сегодня в США зафиксировано почти 6,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерло почти 197 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.