https://ria.ru/20200918/vaktsina-1577464558.html

Турция назвала срок начала испытаний российской вакцины от COVID-19

Турция разрешит испытания российской вакцины от COVID-19 при условии устранения некоторых недочетов, заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T19:38

2020-09-18T19:38

2020-09-18T19:38

распространение нового коронавируса

россия

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

турция

общество

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<strong>АНКАРА, 18 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турция</a> разрешит испытания российской вакцины от COVID-19 при условии устранения некоторых недочетов, заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в пятницу.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_" target="_blank">Минздрав России</a> в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что 9 сентября в Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.Он добавил, что в данный момент испытания в Турции проходит вакцина из Китая. Кроме этого, Турция сама разрабатывает вакцину от коронавируса."Надеюсь, к концу этого года доступ к опробованной вакцине будет возможен", - добавил турецкий министр.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577030307.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), турция, общество