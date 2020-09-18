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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200918/vaktsina-1577464558.html
Турция назвала срок начала испытаний российской вакцины от COVID-19
Турция разрешит испытания российской вакцины от COVID-19 при условии устранения некоторых недочетов, заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T19:38
2020-09-18T19:38
распространение нового коронавируса
россия
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
турция
общество
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<strong>АНКАРА, 18 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турция</a> разрешит испытания российской вакцины от COVID-19 при условии устранения некоторых недочетов, заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в пятницу.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_" target="_blank">Минздрав России</a> в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что 9 сентября в Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.Он добавил, что в данный момент испытания в Турции проходит вакцина из Китая. Кроме этого, Турция сама разрабатывает вакцину от коронавируса."Надеюсь, к концу этого года доступ к опробованной вакцине будет возможен", - добавил турецкий министр.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577030307.html
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россия
турция
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россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), турция, общество

Турция назвала срок начала испытаний российской вакцины от COVID-19

19:38 18.09.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм"
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
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АНКАРА, 18 сен - РИА Новости. Турция разрешит испытания российской вакцины от COVID-19 при условии устранения некоторых недочетов, заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в пятницу.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что 9 сентября в Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.

"Из России получен запрос на испытания вакцины, разработанной там. Сейчас речь идет об одном-двух недостатках. Как только они будут устранены, то на следующей неделе, возможно, разрешение на испытания будет выдано", - сказал Коджа журналистам в Измире. Трансляцию вел телеканал NTV.

Он добавил, что в данный момент испытания в Турции проходит вакцина из Китая. Кроме этого, Турция сама разрабатывает вакцину от коронавируса.
"Надеюсь, к концу этого года доступ к опробованной вакцине будет возможен", - добавил турецкий министр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 13:26
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Распространение нового коронавирусаРоссияРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ТурцияОбщество
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