Турция назвала срок начала испытаний российской вакцины от COVID-19
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© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм"
АНКАРА, 18 сен - РИА Новости. Турция разрешит испытания российской вакцины от COVID-19 при условии устранения некоторых недочетов, заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в пятницу.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что 9 сентября в Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.
"Из России получен запрос на испытания вакцины, разработанной там. Сейчас речь идет об одном-двух недостатках. Как только они будут устранены, то на следующей неделе, возможно, разрешение на испытания будет выдано", - сказал Коджа журналистам в Измире. Трансляцию вел телеканал NTV.
Он добавил, что в данный момент испытания в Турции проходит вакцина из Китая. Кроме этого, Турция сама разрабатывает вакцину от коронавируса.
"Надеюсь, к концу этого года доступ к опробованной вакцине будет возможен", - добавил турецкий министр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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