Посол России оценил решение поставлять вакцину "Спутник V" в Белоруссию
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Решение о поставке Белоруссии первой из стран российской вакцины от коронавируса "Спутник V" – это еще одно подтверждение особых связей двух стран, заявил посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.
"Решение о поставке этой вакцины, произведенной научно-исследовательским центром Гамалеи, в Белоруссию как в первую страну, обозначенную президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, – это еще один знак подтверждения особых связей с братской республикой", - сказал Мезенцев в эфире "России 24".
"Здесь уже через месяц ожидают привлечения волонтеров, добровольцев, которые готовы будут стать первыми партнерами министерства здравоохранения Республики Беларусь и, соответственно, нашего Минздрава, с тем, чтобы доказать безопасность вакцины и ее эффективность", - заявил он.
Мезенцев также выразил уверенность в том, что прогноз использования вакцины, конечно, изменит эпидемиологическую ситуацию как в России, так и в ближайших субъектах федерации, примыкающих к Белоруссии.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что 9 сентября в Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.
В понедельник на переговорах в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко президент России Владимир Путин сообщил, что Белоруссия стала участвовать в последней стадии испытаний российской вакцины от коронавируса. По мнению российского лидера, это позволит не только наладить производство, но и обеспечить нужный уровень вакцинации.
В четверг министерство здравоохранения Белоруссии получило пакет документов для проведения клинического испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В исследование будет включено около 100 участников. Желающие принять участие в вакцинации могут подать заявку на сайтах восьми медицинских учреждений, выбранных в качестве исследовательских центров. Испытания в республике являются частью крупномасштабного испытания вакцины "Спутник V", проводимого в России.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.