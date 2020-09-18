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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200918/vaktsina-1577462754.html
Посол России оценил решение поставлять вакцину "Спутник V" в Белоруссию
Решение о поставке Белоруссии первой из стран российской вакцины от коронавируса "Спутник V" – это еще одно подтверждение особых связей двух стран, заявил посол РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T19:01
2020-09-18T19:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
министерство здравоохранения белоруссии
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
александр лукашенко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Решение о поставке Белоруссии первой из стран российской вакцины от коронавируса "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>" – это еще одно подтверждение особых связей двух стран, заявил посол РФ в республике <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Mezencev" target="_blank">Дмитрий Мезенцев</a>."Здесь уже через месяц ожидают привлечения волонтеров, добровольцев, которые готовы будут стать первыми партнерами министерства здравоохранения Республики Беларусь и, соответственно, нашего Минздрава, с тем, чтобы доказать безопасность вакцины и ее эффективность", - заявил он.Мезенцев также выразил уверенность в том, что прогноз использования вакцины, конечно, изменит эпидемиологическую ситуацию как в России, так и в ближайших субъектах федерации, примыкающих к <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_" target="_blank">Минздрав России</a> в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что 9 сентября в Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.В понедельник на переговорах в Сочи с президентом Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александром Лукашенко</a> президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> сообщил, что Белоруссия стала участвовать в последней стадии испытаний российской вакцины от коронавируса. По мнению российского лидера, это позволит не только наладить производство, но и обеспечить нужный уровень вакцинации.В четверг министерство здравоохранения Белоруссии получило пакет документов для проведения клинического испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В исследование будет включено около 100 участников. Желающие принять участие в вакцинации могут подать заявку на сайтах восьми медицинских учреждений, выбранных в качестве исследовательских центров. Испытания в республике являются частью крупномасштабного испытания вакцины "Спутник V", проводимого в России.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577367836.html
https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577451494.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство здравоохранения белоруссии, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, александр лукашенко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), владимир путин, белоруссия, общество

Посол России оценил решение поставлять вакцину "Спутник V" в Белоруссию

19:01 18.09.2020
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© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Решение о поставке Белоруссии первой из стран российской вакцины от коронавируса "Спутник V" – это еще одно подтверждение особых связей двух стран, заявил посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.

"Решение о поставке этой вакцины, произведенной научно-исследовательским центром Гамалеи, в Белоруссию как в первую страну, обозначенную президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, – это еще один знак подтверждения особых связей с братской республикой", - сказал Мезенцев в эфире "России 24".

"Здесь уже через месяц ожидают привлечения волонтеров, добровольцев, которые готовы будут стать первыми партнерами министерства здравоохранения Республики Беларусь и, соответственно, нашего Минздрава, с тем, чтобы доказать безопасность вакцины и ее эффективность", - заявил он.
Мезенцев также выразил уверенность в том, что прогноз использования вакцины, конечно, изменит эпидемиологическую ситуацию как в России, так и в ближайших субъектах федерации, примыкающих к Белоруссии.
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 09:46Распространение нового коронавируса
В Белоруссии рассказали об испытаниях российской вакцины от коронавируса
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что 9 сентября в Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.
В понедельник на переговорах в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко президент России Владимир Путин сообщил, что Белоруссия стала участвовать в последней стадии испытаний российской вакцины от коронавируса. По мнению российского лидера, это позволит не только наладить производство, но и обеспечить нужный уровень вакцинации.
В четверг министерство здравоохранения Белоруссии получило пакет документов для проведения клинического испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В исследование будет включено около 100 участников. Желающие принять участие в вакцинации могут подать заявку на сайтах восьми медицинских учреждений, выбранных в качестве исследовательских центров. Испытания в республике являются частью крупномасштабного испытания вакцины "Спутник V", проводимого в России.
Арепливир - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 16:10Распространение нового коронавируса
Названа рекомендованная цена российского лекарства от коронавируса
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство здравоохранения БелоруссииРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоАлександр ЛукашенкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Владимир ПутинБелоруссияОбщество
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