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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200918/vaktsina-1577449462.html
Австрийский иммунолог оценил эффективность вакцин от коронавируса
Вакцины от коронавируса переоценены, лекарства появятся быстрее, заявил в интервью РИА Новости австрийский иммунолог и генетик Йозеф Пеннингер, который... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T15:45
2020-09-18T15:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
британская колумбия
здоровье - общество
общество
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<strong>ВЕНА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> переоценены, лекарства появятся быстрее, заявил в интервью РИА Новости австрийский иммунолог и генетик Йозеф Пеннингер, который возглавляет крупнейший институт биологии (Life Science Institute) в университете <a href="http://ria.ru/location_British_Columbia/" target="_blank" data-auto="true">Британской Колумбии</a>.Пеннингер со своей командой уже разработал лекарство от коронавируса, в данный момент оно проходит клинические исследования, в том числе в России."Я думаю, лекарства появятся гораздо быстрее вакцин. Я думаю, что вакцины переоценены, нужно будет привить большое количество людей, а эффективность вакцин в действительности еще не известна. То, что вакцины будут появляться, ясно, но будут ли они действительно хорошими вакцинами, еще предстоит выяснить. Поэтому лекарства очень важны. Также их появление позволит спокойно разрабатывать вакцины", - сказал Пеннингер.Он указал на то, что несколько уже существующих лекарств и методов показали свою эффективность в лечении коронавирусной болезни, как-то: дексаметазон, плазмотерапия и ремдесивир."Есть пара сообщений о маленьких успехах в этой связи, но нам безусловно нужны лекарства, которые функционируют гораздо лучше", - подчеркнул собеседник агентства.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577381246.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, британская колумбия, здоровье - общество, общество

Австрийский иммунолог оценил эффективность вакцин от коронавируса

15:45 18.09.2020
1558
© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Depositphotos / ralwel
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ВЕНА, 18 сен - РИА Новости. Вакцины от коронавируса переоценены, лекарства появятся быстрее, заявил в интервью РИА Новости австрийский иммунолог и генетик Йозеф Пеннингер, который возглавляет крупнейший институт биологии (Life Science Institute) в университете Британской Колумбии.
Пеннингер со своей командой уже разработал лекарство от коронавируса, в данный момент оно проходит клинические исследования, в том числе в России.
"Я думаю, лекарства появятся гораздо быстрее вакцин. Я думаю, что вакцины переоценены, нужно будет привить большое количество людей, а эффективность вакцин в действительности еще не известна. То, что вакцины будут появляться, ясно, но будут ли они действительно хорошими вакцинами, еще предстоит выяснить. Поэтому лекарства очень важны. Также их появление позволит спокойно разрабатывать вакцины", - сказал Пеннингер.
Он указал на то, что несколько уже существующих лекарств и методов показали свою эффективность в лечении коронавирусной болезни, как-то: дексаметазон, плазмотерапия и ремдесивир.
"Есть пара сообщений о маленьких успехах в этой связи, но нам безусловно нужны лекарства, которые функционируют гораздо лучше", - подчеркнул собеседник агентства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 13:20Распространение нового коронавируса
Центр "Вектор" рассказал, как вакцина реагирует на мутации коронавируса
2071004
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыБританская КолумбияЗдоровье - ОбществоОбщество
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