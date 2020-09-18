Лавров: африканские страны интересуются производством вакцины "Спутник V"
11:28 18.09.2020 (обновлено: 12:11 18.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Минздрава РФ / Перейти в фотобанкПроизводство первой в мире вакцины от COVID-19
Производство первой в мире вакцины от COVID-19
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Африканские страны выражают интерес к организации производства российской вакцины против коронавируса "Спутник V" на своей территории, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
"Африканские страны, наряду с азиатскими и латиноамериканскими, высказывают интерес к тому, чтобы наладить на своей территории производство нашей вакцины "Спутник V", и сейчас наши компетентные органы, которые занимаются этими вопросами, рассматривают потенциальных кандидатов для того, чтобы такое производство наладить, потому что ясно, что вакцина потребуется в большом количестве", - сказал Лавров.
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Министр напомнил, что десятки африканских стран получили помощь от России в решении вопроса снабжения их тест-системами, средствами индивидуальной защиты и лекарствами. Он также отметил, что у российских специалистов есть опыт работы на территории Гвинеи и Сьерра-Леоне, где в период борьбы с лихорадкой Эбола были развернуты мобильные госпитали и налажено производство вакцины. "Во многом тот опыт борьбы с лихорадкой Эбола помог нашим специалистам так оперативно сделать вакцину от коронавирусной инфекции, используя платформу, которая тогда была создана для борьбы с Эболой", - сказал он.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что 9 сентября в Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что фонд обсуждает возможность производства вакцины "Спутник V" с Южной Кореей.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что Россия открыта к сотрудничеству со странами Центральной Америки по поставкам и локализации производства вакцины от коронавируса "Спутник V". Кроме того, в среду РФПИ договорился поставить 100 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" фармацевтической компании Dr. Reddy's из Индии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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