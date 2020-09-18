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https://ria.ru/20200918/vaktsina-1577430727.html
Лавров: африканские страны интересуются производством вакцины "Спутник V"
Африканские страны выражают интерес к организации производства российской вакцины против коронавируса "Спутник V" на своей территории, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T11:28
2020-09-18T12:11
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей лавров
африка
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Африканские страны выражают интерес к организации производства российской вакцины против коронавируса "Спутник V" на своей территории, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> в интервью РИА Новости."Африканские страны, наряду с азиатскими и латиноамериканскими, высказывают интерес к тому, чтобы наладить на своей территории производство нашей вакцины "Спутник V", и сейчас наши компетентные органы, которые занимаются этими вопросами, рассматривают потенциальных кандидатов для того, чтобы такое производство наладить, потому что ясно, что вакцина потребуется в большом количестве", - сказал Лавров.Министр напомнил, что десятки африканских стран получили помощь от России в решении вопроса снабжения их тест-системами, средствами индивидуальной защиты и лекарствами. Он также отметил, что у российских специалистов есть опыт работы на территории <a href="http://ria.ru/location_Guinea/" target="_blank" data-auto="true">Гвинеи</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sierra_Leone/" target="_blank" data-auto="true">Сьерра-Леоне</a>, где в период борьбы с лихорадкой Эбола были развернуты мобильные госпитали и налажено производство вакцины. "Во многом тот опыт борьбы с лихорадкой Эбола помог нашим специалистам так оперативно сделать вакцину от коронавирусной инфекции, используя платформу, которая тогда была создана для борьбы с Эболой", - сказал он.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a> сообщала, что 9 сентября в Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.Ранее глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> заявил, что фонд обсуждает возможность производства вакцины "Спутник V" с <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Кореей</a>.Замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a> ранее заявлял, что Россия открыта к сотрудничеству со странами <a href="http://ria.ru/location_Centralnaja_Amerika/" target="_blank" data-auto="true">Центральной Америки</a> по поставкам и локализации производства вакцины от коронавируса "Спутник V". Кроме того, в среду РФПИ договорился поставить 100 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" фармацевтической компании Dr. Reddy's из <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em><strong><a href="https://ria.ru/20200918/lavrov-1577430551.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577030307.html
https://ria.ru/20200915/vaktsina-1577249089.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей лавров, африка, в мире

Лавров: африканские страны интересуются производством вакцины "Спутник V"

11:28 18.09.2020 (обновлено: 12:11 18.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Минздрава РФ / Перейти в фотобанкПроизводство первой в мире вакцины от COVID-19
Производство первой в мире вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Минздрава РФ
Перейти в фотобанк
Производство первой в мире вакцины от COVID-19
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Африканские страны выражают интерес к организации производства российской вакцины против коронавируса "Спутник V" на своей территории, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
"Африканские страны, наряду с азиатскими и латиноамериканскими, высказывают интерес к тому, чтобы наладить на своей территории производство нашей вакцины "Спутник V", и сейчас наши компетентные органы, которые занимаются этими вопросами, рассматривают потенциальных кандидатов для того, чтобы такое производство наладить, потому что ясно, что вакцина потребуется в большом количестве", - сказал Лавров.
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Министр напомнил, что десятки африканских стран получили помощь от России в решении вопроса снабжения их тест-системами, средствами индивидуальной защиты и лекарствами. Он также отметил, что у российских специалистов есть опыт работы на территории Гвинеи и Сьерра-Леоне, где в период борьбы с лихорадкой Эбола были развернуты мобильные госпитали и налажено производство вакцины. "Во многом тот опыт борьбы с лихорадкой Эбола помог нашим специалистам так оперативно сделать вакцину от коронавирусной инфекции, используя платформу, которая тогда была создана для борьбы с Эболой", - сказал он.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что 9 сентября в Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.
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Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что фонд обсуждает возможность производства вакцины "Спутник V" с Южной Кореей.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что Россия открыта к сотрудничеству со странами Центральной Америки по поставкам и локализации производства вакцины от коронавируса "Спутник V". Кроме того, в среду РФПИ договорился поставить 100 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" фармацевтической компании Dr. Reddy's из Индии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова >>
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЛавровАфрикаВ мире
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