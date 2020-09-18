https://ria.ru/20200918/vaktsina-1577425016.html

Вакцина от коронавируса поступит в Якутию на этой неделе

Вакцина от новой коронавирусной инфекции поступит в Якутию на этой неделе, первыми будут привиты работники здравоохранения и социальной сферы, сообщает... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T09:57

2020-09-18T09:57

2020-09-18T09:57

республика саха (якутия)

российский фонд прямых инвестиций

общество

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<strong>ЯКУТСК, 18 сен – РИА Новости.</strong> Вакцина от новой коронавирусной инфекции поступит в Якутию на этой неделе, первыми будут привиты работники здравоохранения и социальной сферы, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.В августе в России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса "Спутник V" для профилактики COVID-19, которую разработал НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.По оперативным данным, за прошедшие сутки в республике зарегистрировано 67 новых случаев коронавирусной инфекции. Лабораториями республики проведено самое большое количество за последние три месяца тест-исследований на коронавирус – 4 121. Всего с начала пандемии обработано 438 811 тестов.В пятницу в ходе еженедельного брифинга оперативного штаба заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина рассказала о том, что кабмин республики заключит соглашение с министерством здравоохранения РФ. "Оперативным штабом будет отработана маршрутизация вакцины. Первыми будут прививать сотрудников учреждений здравоохранения, социальной сферы. Также главой Якутии с Минздравом РФ подписано соглашение о дополнительном выделении аппаратов искусственной вентиляции легких для оснащения больниц республики", – отметила вице-премьер.Ранее сообщалось о том, что ограничительные меры из-за коронавируса в Якутии продлены до 1 октября, при этом с 18 сентября откроются кинотеатры, театры, музеи, концертные организации при половине загрузки зрительного зала, а также бассейны.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200917/koronavirus-1577370646.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский фонд прямых инвестиций, общество