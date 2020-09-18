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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20200918/vaktsina-1577425016.html
Вакцина от коронавируса поступит в Якутию на этой неделе
Вакцина от новой коронавирусной инфекции поступит в Якутию на этой неделе, первыми будут привиты работники здравоохранения и социальной сферы, сообщает... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T09:57
2020-09-18T09:57
республика саха (якутия)
российский фонд прямых инвестиций
общество
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<strong>ЯКУТСК, 18 сен – РИА Новости.</strong> Вакцина от новой коронавирусной инфекции поступит в Якутию на этой неделе, первыми будут привиты работники здравоохранения и социальной сферы, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.В августе в России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса "Спутник V" для профилактики COVID-19, которую разработал НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.По оперативным данным, за прошедшие сутки в республике зарегистрировано 67 новых случаев коронавирусной инфекции. Лабораториями республики проведено самое большое количество за последние три месяца тест-исследований на коронавирус – 4 121. Всего с начала пандемии обработано 438 811 тестов.В пятницу в ходе еженедельного брифинга оперативного штаба заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина рассказала о том, что кабмин республики заключит соглашение с министерством здравоохранения РФ. "Оперативным штабом будет отработана маршрутизация вакцины. Первыми будут прививать сотрудников учреждений здравоохранения, социальной сферы. Также главой Якутии с Минздравом РФ подписано соглашение о дополнительном выделении аппаратов искусственной вентиляции легких для оснащения больниц республики", – отметила вице-премьер.Ранее сообщалось о том, что ограничительные меры из-за коронавируса в Якутии продлены до 1 октября, при этом с 18 сентября откроются кинотеатры, театры, музеи, концертные организации при половине загрузки зрительного зала, а также бассейны.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200917/koronavirus-1577370646.html
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Новости
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РИА Новости
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российский фонд прямых инвестиций, общество

Вакцина от коронавируса поступит в Якутию на этой неделе

09:57 18.09.2020
78
© Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19
Производство вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Пресс-служба АФК "Система"
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Производство вакцины от COVID-19. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 18 сен – РИА Новости. Вакцина от новой коронавирусной инфекции поступит в Якутию на этой неделе, первыми будут привиты работники здравоохранения и социальной сферы, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
В августе в России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса "Спутник V" для профилактики COVID-19, которую разработал НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
По оперативным данным, за прошедшие сутки в республике зарегистрировано 67 новых случаев коронавирусной инфекции. Лабораториями республики проведено самое большое количество за последние три месяца тест-исследований на коронавирус – 4 121. Всего с начала пандемии обработано 438 811 тестов.
В пятницу в ходе еженедельного брифинга оперативного штаба заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина рассказала о том, что кабмин республики заключит соглашение с министерством здравоохранения РФ. "Оперативным штабом будет отработана маршрутизация вакцины. Первыми будут прививать сотрудников учреждений здравоохранения, социальной сферы. Также главой Якутии с Минздравом РФ подписано соглашение о дополнительном выделении аппаратов искусственной вентиляции легких для оснащения больниц республики", – отметила вице-премьер.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 10:38Распространение нового коронавируса
В Минздраве рассказали, как избежать второй волны коронавируса
Ранее сообщалось о том, что ограничительные меры из-за коронавируса в Якутии продлены до 1 октября, при этом с 18 сентября откроются кинотеатры, театры, музеи, концертные организации при половине загрузки зрительного зала, а также бассейны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Республика Саха (Якутия)Российский фонд прямых инвестицийОбщество
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