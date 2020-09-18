https://ria.ru/20200918/uzbekistan-1577424533.html

Еще одна страна с 1 октября открывает границы для иностранных туристов

Власти Узбекистана с 1 октября открывают границы для зарубежных туристов в рамках поэтапного смягчения карантинных мер, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T10:47

2020-09-18T10:47

2020-09-18T10:47

туризм

коронавирус covid-19

туризм

новости - туризм

узбекистан

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<strong>ТАШКЕНТ, 18 сен – РИА Новости.</strong> Власти Узбекистана с 1 октября открывают границы для зарубежных туристов в рамках поэтапного смягчения карантинных мер, сообщил РИА Новости представитель оперштаба при кабмине страны.Первый в республике случай COVID-19 выявили 15 марта. Позднее из-за риска распространения коронавируса было приостановлено пассажирское транспортное сообщение с другими государствами и закрыты границы."С 1 октября в Узбекистане снимут ограничения для въездного туризма", — сказал представитель оперштаба. По его словам, данное решение принято республиканской спецкомиссией по борьбе с коронавирусом.Собеседник сообщил, что туроператорам разрешено организовывать ввозные туры для групп до 15 человек без прохождения иностранными туристами двухнедельного карантина. При этом турфирмы должны обеспечить для своих клиентов прохождение тестов на COVID-19, а также соответствующую страховку для покрытия рисков заболевания.Ранее представитель оперштаба сообщил РИА Новости, что власти Узбекистана с 1 октября открывают границы для въезда и выезда любого вида транспорта. Пассажиры, прибывающие из стран "красной" зоны (с плохой эпидемиологической ситуацией), в частности, из России, должны предъявить на пограничных пунктах паспортного контроля справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, а также заполнить анкету на обязательную домашнюю двухнедельную самоизоляцию. Туристы с признаками COVID-19 обязаны будут сдать анализ на коронавирус, в случае обнаружения инфекции они будут помещены в больницу.По данным министерства здравоохранения страны, к четвергу число зарегистрированных случаев коронавируса составило 49385, всего от инфекции скончались 411 пациентов, 45474 выздоровели. В августе количество новых заболевших сократилось с 600-700 до 200-300 в сутки. Однако за последнюю неделю динамика вновь выросла.

https://ria.ru/20191117/1560639465.html

узбекистан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, узбекистан