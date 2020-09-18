https://ria.ru/20200918/urozhay-1577455982.html

Мусульмане Татарстана пожертвуют новый урожай нуждающимся

В Татарстане начался сбор продуктов для гушр-садаки – специальной милостыни в пользу нуждающихся по случаю нового урожая, помощь получат свыше одной тысячи... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T17:11

2020-09-18T17:11

2020-09-18T17:11

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

общество

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<strong>МОСКВА, 18 сен – РИА Новости.</strong> В Татарстане начался сбор продуктов для гушр-садаки – специальной милостыни в пользу нуждающихся по случаю нового урожая, помощь получат свыше одной тысячи семей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ)."Продовольственный сбор передается в адрес благотворительных организаций, социальных учреждений мусульманских учебных заведений, а также напрямую нуждающимся семьям на местах. В благотворительном фонде "Закят" при ДУМ РТ сформирован реестр нуждающихся, который насчитывает свыше 1000 малоимущих семей. Это и малоимущие, многодетные, неполные семьи и семьи, где воспитываются дети-инвалиды. Все они получат продовольственную помощь в рамках кампании по сбору гушр-садаки", - отметили в пресс-службе.Как отметили в муфтияте, в мечетях республики сегодня сейчас активно принимают овощи и фрукты: картофель, капуста, свеклу, морковь, лук, яблоки, сливы, а также соления и варения, приготовленные на зиму. Затем все собранное передадут нуждающимся."До революции у татар-мусульман сбор гушр-садаки был обычной практикой, а в советское время праздники гушра заменили праздниками урожая. Сейчас этот благотворительный сбор постепенно стал возвращаться в религиозную практику мусульман республики", - пояснили в духовном управлении.

https://ria.ru/20200723/1574778394.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, общество