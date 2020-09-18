https://ria.ru/20200918/urgant-1577429270.html

Ургант пошутил над "учащимся в Москве" сыном Лукашенко

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал новость о том, что младший сын белорусского президента Николай Лукашенко будет учиться в Москве... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T11:07

2020-09-18T11:07

2020-09-18T11:12

николай лукашенко

александр лукашенко

иван ургант

белоруссия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/112934/64/1129346424_0:0:2759:1552_1400x0_80_0_0_95a358794c21769bae9a408bb8bd10af.jpg

<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Телеведущий <a href="https://ria.ru/person_Ivan_Urgant/" target="_blank">Иван Ургант</a> в эфире <a href="https://www.youtube.com/watch?v=IhZ0c3V0ceA" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первого канала</a> прокомментировал новость о том, что младший сын белорусского президента Николай Лукашенко будет учиться в Москве под вымышленной фамилией. Ранее СМИ сообщили, что <a href="https://ria.ru/person_Nikolajj_Lukashenko/" target="_blank">Николай Лукашенко</a> якобы забрал документы из лицея Белорусского государственного университета и перевелся в гимназию МГУ имени Ломоносова. Однако в секретариате учебного заведения опровергли эти сообщения. В августе СМИ опубликовали видео, как Лукашенко с автоматом вышел к силовикам, которые выстроились в оцеплении вокруг Дворца независимости, поблагодарил их и пообещал "разобраться с протестующими". Его сопровождал вооруженный сын.

https://ria.ru/20200905/urgant-1576813792.html

Василий П. раньше на него было весело смотреть, юмор пытался претендовать на звание "интеллектуального" ((( а с недавних пор одна сплошная деградация ((( 97

xazar555 Шут палку перегнул , ну ничего ответочка прилетит. 94

11

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай лукашенко, александр лукашенко, иван ургант, белоруссия, общество