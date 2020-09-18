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https://ria.ru/20200918/urgant-1577429270.html
Ургант пошутил над "учащимся в Москве" сыном Лукашенко
Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал новость о том, что младший сын белорусского президента Николай Лукашенко будет учиться в Москве... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T11:07
2020-09-18T11:12
николай лукашенко
александр лукашенко
иван ургант
белоруссия
общество
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Телеведущий <a href="https://ria.ru/person_Ivan_Urgant/" target="_blank">Иван Ургант</a> в эфире <a href="https://www.youtube.com/watch?v=IhZ0c3V0ceA" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первого канала</a> прокомментировал новость о том, что младший сын белорусского президента Николай Лукашенко будет учиться в Москве под вымышленной фамилией. Ранее СМИ сообщили, что <a href="https://ria.ru/person_Nikolajj_Lukashenko/" target="_blank">Николай Лукашенко</a> якобы забрал документы из лицея Белорусского государственного университета и перевелся в гимназию МГУ имени Ломоносова. Однако в секретариате учебного заведения опровергли эти сообщения. В августе СМИ опубликовали видео, как Лукашенко с автоматом вышел к силовикам, которые выстроились в оцеплении вокруг Дворца независимости, поблагодарил их и пообещал "разобраться с протестующими". Его сопровождал вооруженный сын.
https://ria.ru/20200905/urgant-1576813792.html
раньше на него было весело смотреть, юмор пытался претендовать на звание "интеллектуального" ((( а с недавних пор одна сплошная деградация (((
97
Шут палку перегнул , ну ничего ответочка прилетит.
94
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белоруссия
РИА Новости
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Новости
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николай лукашенко, александр лукашенко, иван ургант, белоруссия, общество

Ургант пошутил над "учащимся в Москве" сыном Лукашенко

11:07 18.09.2020 (обновлено: 11:12 18.09.2020)
45280
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТелеведущий Иван Ургант
Телеведущий Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал новость о том, что младший сын белорусского президента Николай Лукашенко будет учиться в Москве под вымышленной фамилией.

"В связи с этим говорю школьникам: если к вам в класс зайдет человек с автоматом Калашникова и скажет, что его зовут Джастин Тимберлейк, знайте, это сын президента Белоруссии", — пошутил ведущий.

Ранее СМИ сообщили, что Николай Лукашенко якобы забрал документы из лицея Белорусского государственного университета и перевелся в гимназию МГУ имени Ломоносова. Однако в секретариате учебного заведения опровергли эти сообщения.
В августе СМИ опубликовали видео, как Лукашенко с автоматом вышел к силовикам, которые выстроились в оцеплении вокруг Дворца независимости, поблагодарил их и пообещал "разобраться с протестующими". Его сопровождал вооруженный сын.
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Обсудить11
Николай ЛукашенкоАлександр ЛукашенкоИван УргантБелоруссияОбщество
Популярные комментарии
раньше на него было весело смотреть, юмор пытался претендовать на звание "интеллектуального" ((( а с недавних пор одна сплошная деградация (((
18 сентября, 11:10
Василий П.Василий П.
86100010
Шут палку перегнул , ну ничего ответочка прилетит.
18 сентября, 11:09
xxazar555
73210315
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