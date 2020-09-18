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Оппозиция в Раде потребовала отставки секретаря СНБО
Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует отставки секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова из-за... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T17:41
2020-09-18T17:41
алексей данилов
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
верховная рада украины
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 сен – РИА Новости.</strong> Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует отставки секретаря Совета национальной безопасности и обороны <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_aleksey-danilov/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Данилова</a> из-за разжигания религиозной розни, сообщает в пятницу пресс-служба политсилы.Ранее в пятницу Данилов высказал мнение, что религиозные структуры, которые якобы продвигают в стране "русский мир", несут угрозу проведению местных выборов в стране. По его словам, эти структуры во время конференций, круглых столов, международных форумов и крестных ходов продвигают идеи "русского мира" и "антиукраинские тезисы". Однако, какие имеются ввиду религиозные структуры, он не сказал."Требуем немедленной отставки секретаря СНБО А. Данилова за вмешательство в дела церкви, превышение власти и использование своего положения для очередной попытки ограничения конституционных прав граждан, за разжигание религиозной розни и провоцирование гражданского конфликта. Если отставки Данилова не произойдет, это будет означать, что преследование по религиозным мотивам осуществляется по указанию президента Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> и он несет за это полную ответственность", - говорится в заявлении на сайте партии.По заявлению пресс-службы, политсила уверена, что Данилов говорил о канонической <a href="http://ria.ru/organization_Ukrainskaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">Украинской православной церкви</a>. "Мы хорошо помним, как при преступном попустительстве власти национал-радикалы нападали на священников и участников крестных ходов, забрасывали камнями иконы. Повторения этого украинский народ не допустит! Заявления секретаря СНБО подтверждают, что Зеленский и его окружение идут по пути (экс-президента Петра – ред.) <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Порошенко</a> не только в вопросе армии, дискриминации русского языка, но и в вопросе организации гонений на церковь и верующих", - добавили в политсиле.Агрессия и давление на каноническую Украинскую православную церковь усилилось после создания в стране так называемой "Православной церкви Украины" – раскольнической организации, образованной в конце 2018 года по инициативе украинских властей и <a href="http://ria.ru/organization_Konstantinopolskijj_patriarkhat/" target="_blank" data-auto="true">Константинопольского патриархата</a> путем слияния двух других раскольнических структур. Получив от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Единственной канонической церковью на Украине остается Украинская православная церковь.
https://ria.ru/20200915/tserkov-1577254571.html
https://ria.ru/20200916/ptsu-1577289571.html
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алексей данилов, оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, верховная рада украины, украина, в мире

Оппозиция в Раде потребовала отставки секретаря СНБО

17:41 18.09.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСекретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует отставки секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова из-за разжигания религиозной розни, сообщает в пятницу пресс-служба политсилы.
Ранее в пятницу Данилов высказал мнение, что религиозные структуры, которые якобы продвигают в стране "русский мир", несут угрозу проведению местных выборов в стране. По его словам, эти структуры во время конференций, круглых столов, международных форумов и крестных ходов продвигают идеи "русского мира" и "антиукраинские тезисы". Однако, какие имеются ввиду религиозные структуры, он не сказал.
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 12:04Религия и мировоззрение
В РПЦ прокомментировали нападки на священников и храмы на Украине
"Требуем немедленной отставки секретаря СНБО А. Данилова за вмешательство в дела церкви, превышение власти и использование своего положения для очередной попытки ограничения конституционных прав граждан, за разжигание религиозной розни и провоцирование гражданского конфликта. Если отставки Данилова не произойдет, это будет означать, что преследование по религиозным мотивам осуществляется по указанию президента Украины Владимира Зеленского и он несет за это полную ответственность", - говорится в заявлении на сайте партии.
По заявлению пресс-службы, политсила уверена, что Данилов говорил о канонической Украинской православной церкви. "Мы хорошо помним, как при преступном попустительстве власти национал-радикалы нападали на священников и участников крестных ходов, забрасывали камнями иконы. Повторения этого украинский народ не допустит! Заявления секретаря СНБО подтверждают, что Зеленский и его окружение идут по пути (экс-президента Петра – ред.) Порошенко не только в вопросе армии, дискриминации русского языка, но и в вопросе организации гонений на церковь и верующих", - добавили в политсиле.
Награждении Епифания в США премией патриарха Афинагора - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 08:00Религия и мировоззрение
Украинские раскольники сделали неожиданный политический ход
Агрессия и давление на каноническую Украинскую православную церковь усилилось после создания в стране так называемой "Православной церкви Украины" – раскольнической организации, образованной в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух других раскольнических структур. Получив от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Единственной канонической церковью на Украине остается Украинская православная церковь.
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Алексей ДаниловОппозиционная платформа - За жизньСитуация вокруг УПЦУкраинская православная церковьВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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