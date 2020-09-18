Оппозиция в Раде потребовала отставки секретаря СНБО
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСекретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует отставки секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова из-за разжигания религиозной розни, сообщает в пятницу пресс-служба политсилы.
Ранее в пятницу Данилов высказал мнение, что религиозные структуры, которые якобы продвигают в стране "русский мир", несут угрозу проведению местных выборов в стране. По его словам, эти структуры во время конференций, круглых столов, международных форумов и крестных ходов продвигают идеи "русского мира" и "антиукраинские тезисы". Однако, какие имеются ввиду религиозные структуры, он не сказал.
"Требуем немедленной отставки секретаря СНБО А. Данилова за вмешательство в дела церкви, превышение власти и использование своего положения для очередной попытки ограничения конституционных прав граждан, за разжигание религиозной розни и провоцирование гражданского конфликта. Если отставки Данилова не произойдет, это будет означать, что преследование по религиозным мотивам осуществляется по указанию президента Украины Владимира Зеленского и он несет за это полную ответственность", - говорится в заявлении на сайте партии.
По заявлению пресс-службы, политсила уверена, что Данилов говорил о канонической Украинской православной церкви. "Мы хорошо помним, как при преступном попустительстве власти национал-радикалы нападали на священников и участников крестных ходов, забрасывали камнями иконы. Повторения этого украинский народ не допустит! Заявления секретаря СНБО подтверждают, что Зеленский и его окружение идут по пути (экс-президента Петра – ред.) Порошенко не только в вопросе армии, дискриминации русского языка, но и в вопросе организации гонений на церковь и верующих", - добавили в политсиле.
Агрессия и давление на каноническую Украинскую православную церковь усилилось после создания в стране так называемой "Православной церкви Украины" – раскольнической организации, образованной в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух других раскольнических структур. Получив от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Единственной канонической церковью на Украине остается Украинская православная церковь.