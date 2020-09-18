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https://ria.ru/20200918/ubiystvo-1577460265.html
Подозреваемого в убийстве девочек в Рыбинске засняли у пункта полиции
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как подозреваемый в убийстве двух девочек Виталий Молчанов пришел к пункту участковых уполномоченных в Рыбинске и постоял... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T18:23
2020-09-18T19:41
убийство двух девочек в рыбинске
омская область
рыбинск
происшествия
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен - РИА Новости.</strong> Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как подозреваемый в убийстве двух девочек Виталий Молчанов пришел к пункту участковых уполномоченных в <a href="http://ria.ru/location_Rybinsk/" target="_blank">Рыбинске</a> и постоял там какое-то время, но не вошел внутрь, говорится в официальном комментарии УМВД по региону, предоставленном РИА Новости.СМИ опубликовали видеозаписи, как Молчанов некоторое время стоит у здания с крыльцом под металлической крышей, позже он уходит. По данным СМИ, это опорный пункт полиции, который переехал с этого адреса неделю назад, и Молчанов простоял там около 40 минут днем 15 сентября, то есть вскоре после убийства.На вопрос РИА Новости, мог ли Молчанов войти внутрь и заявить о себе, представитель ведомства отметила, что он пришел ранним утром, когда пункт полиции был закрыт.В Рыбинске 15 сентября были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Возбуждены уголовные дела об убийстве двоих детей, совершенном с особой жестокостью, и изнасиловании. Подозреваемый - сожитель матери девочек Виталий Молчанов, к которому она с детьми переехала около полутора месяцев назад из <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> после знакомства по интернету. По данным следствия, мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.Молчанова полиция задержала 18 сентября в Рыбинске, подозреваемый прятался в зарослях травы рядом с дачами и гаражами.
https://ria.ru/20200918/ubiystvo-1577446694.html
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омская область
рыбинск
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убийство двух девочек в рыбинске, омская область, рыбинск, происшествия

Подозреваемого в убийстве девочек в Рыбинске засняли у пункта полиции

18:23 18.09.2020 (обновлено: 19:41 18.09.2020)
3186
© Фото : кадр из видео СКРВиталия Молчанова задержали в Рыбинске
Виталия Молчанова задержали в Рыбинске - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Фото : кадр из видео СКР
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен - РИА Новости. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как подозреваемый в убийстве двух девочек Виталий Молчанов пришел к пункту участковых уполномоченных в Рыбинске и постоял там какое-то время, но не вошел внутрь, говорится в официальном комментарии УМВД по региону, предоставленном РИА Новости.
СМИ опубликовали видеозаписи, как Молчанов некоторое время стоит у здания с крыльцом под металлической крышей, позже он уходит. По данным СМИ, это опорный пункт полиции, который переехал с этого адреса неделю назад, и Молчанов простоял там около 40 минут днем 15 сентября, то есть вскоре после убийства.
"Сотрудниками уголовного розыска с использованием записей камер видеонаблюдения зафиксировано нахождение подозреваемого ранним утром у дома 49 по улице Инженерная. В указанном доме располагается пункт участковых уполномоченных полиции, которые осуществляют прием граждан в соответствии с утвержденным графиком с 09.00 до 22.00", - говорится в сообщении УМВД по региону.
На вопрос РИА Новости, мог ли Молчанов войти внутрь и заявить о себе, представитель ведомства отметила, что он пришел ранним утром, когда пункт полиции был закрыт.
© Кадр видео компании "Ател"Кадр записи камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей подозреваемого в убийстве в Рыбинске
Кадр записи камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей подозреваемого в убийстве в Рыбинске - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Кадр видео компании "Ател"
Кадр записи камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей подозреваемого в убийстве в Рыбинске
В Рыбинске 15 сентября были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Возбуждены уголовные дела об убийстве двоих детей, совершенном с особой жестокостью, и изнасиловании. Подозреваемый - сожитель матери девочек Виталий Молчанов, к которому она с детьми переехала около полутора месяцев назад из Омской области после знакомства по интернету. По данным следствия, мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.
Молчанова полиция задержала 18 сентября в Рыбинске, подозреваемый прятался в зарослях травы рядом с дачами и гаражами.
Виталий Молчанов - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 15:25
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Убийство двух девочек в РыбинскеОмская областьРыбинскПроисшествия
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