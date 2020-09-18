Подозреваемого в убийстве девочек в Рыбинске засняли у пункта полиции
18:23 18.09.2020 (обновлено: 19:41 18.09.2020)
3186
© Фото : кадр из видео СКРВиталия Молчанова задержали в Рыбинске
© Фото : кадр из видео СКР
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен - РИА Новости. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как подозреваемый в убийстве двух девочек Виталий Молчанов пришел к пункту участковых уполномоченных в Рыбинске и постоял там какое-то время, но не вошел внутрь, говорится в официальном комментарии УМВД по региону, предоставленном РИА Новости.
СМИ опубликовали видеозаписи, как Молчанов некоторое время стоит у здания с крыльцом под металлической крышей, позже он уходит. По данным СМИ, это опорный пункт полиции, который переехал с этого адреса неделю назад, и Молчанов простоял там около 40 минут днем 15 сентября, то есть вскоре после убийства.
"Сотрудниками уголовного розыска с использованием записей камер видеонаблюдения зафиксировано нахождение подозреваемого ранним утром у дома 49 по улице Инженерная. В указанном доме располагается пункт участковых уполномоченных полиции, которые осуществляют прием граждан в соответствии с утвержденным графиком с 09.00 до 22.00", - говорится в сообщении УМВД по региону.
На вопрос РИА Новости, мог ли Молчанов войти внутрь и заявить о себе, представитель ведомства отметила, что он пришел ранним утром, когда пункт полиции был закрыт.
© Кадр видео компании "Ател"Кадр записи камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей подозреваемого в убийстве в Рыбинске
Кадр записи камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей подозреваемого в убийстве в Рыбинске
В Рыбинске 15 сентября были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Возбуждены уголовные дела об убийстве двоих детей, совершенном с особой жестокостью, и изнасиловании. Подозреваемый - сожитель матери девочек Виталий Молчанов, к которому она с детьми переехала около полутора месяцев назад из Омской области после знакомства по интернету. По данным следствия, мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.
Молчанова полиция задержала 18 сентября в Рыбинске, подозреваемый прятался в зарослях травы рядом с дачами и гаражами.