https://ria.ru/20200918/ubiystvo-1577460265.html

Подозреваемого в убийстве девочек в Рыбинске засняли у пункта полиции

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как подозреваемый в убийстве двух девочек Виталий Молчанов пришел к пункту участковых уполномоченных в Рыбинске и постоял... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T18:23

2020-09-18T18:23

2020-09-18T19:41

убийство двух девочек в рыбинске

омская область

рыбинск

происшествия

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен - РИА Новости.</strong> Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как подозреваемый в убийстве двух девочек Виталий Молчанов пришел к пункту участковых уполномоченных в <a href="http://ria.ru/location_Rybinsk/" target="_blank">Рыбинске</a> и постоял там какое-то время, но не вошел внутрь, говорится в официальном комментарии УМВД по региону, предоставленном РИА Новости.СМИ опубликовали видеозаписи, как Молчанов некоторое время стоит у здания с крыльцом под металлической крышей, позже он уходит. По данным СМИ, это опорный пункт полиции, который переехал с этого адреса неделю назад, и Молчанов простоял там около 40 минут днем 15 сентября, то есть вскоре после убийства.На вопрос РИА Новости, мог ли Молчанов войти внутрь и заявить о себе, представитель ведомства отметила, что он пришел ранним утром, когда пункт полиции был закрыт.В Рыбинске 15 сентября были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Возбуждены уголовные дела об убийстве двоих детей, совершенном с особой жестокостью, и изнасиловании. Подозреваемый - сожитель матери девочек Виталий Молчанов, к которому она с детьми переехала около полутора месяцев назад из <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> после знакомства по интернету. По данным следствия, мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.Молчанова полиция задержала 18 сентября в Рыбинске, подозреваемый прятался в зарослях травы рядом с дачами и гаражами.

https://ria.ru/20200918/ubiystvo-1577446694.html

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омская область

рыбинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство двух девочек в рыбинске, омская область, рыбинск, происшествия