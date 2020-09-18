https://ria.ru/20200918/ubiystvo-1577456067.html

Подозреваемый в убийстве двух девочек в Рыбинске заявил, что раскаивается

Следственный комитет РФ опубликовал видео с подозреваемым в убийстве и изнасиловании двух сестер в Рыбинске, на котором он сообщает, что раскаивается и не... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T17:12

2020-09-18T17:12

2020-09-18T17:20

анна кузнецова

дмитрий миронов

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

александр бастрыкин

омская область

ярославская область

рыбинск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Следственный комитет РФ опубликовал видео с подозреваемым в убийстве и изнасиловании двух сестер в <a href="http://ria.ru/location_Rybinsk/" target="_blank" data-auto="true">Рыбинске</a>, на котором он сообщает, что раскаивается и не понимает, почему совершил преступление."Раскаиваюсь и не понимаю, почему (это) сделал", - говорит мужчина.На видео, которое Следственный комитет опубликовал в WhatsApp, показано, как несколько силовиков, заламывая, вытаскивают подозреваемого из машины и ведут в отделение. У мужчины на лице видны несколько ссадин.В Рыбинске 15 сентября были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Возбуждены уголовные дела об убийстве двоих детей, совершенном с особой жестокостью, и изнасиловании. Подозреваемый - сожитель матери девочек, к которому она с детьми переехала около полутора месяцев назад из <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> после знакомства через интернет. По данным следствия, мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.Подозреваемый скрылся с места преступления. Глава СК РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a> поставил расследование на контроль центрального аппарата ведомства. Губернатор <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Миронов</a> пообещал полмиллиона рублей за информацию о местонахождении подозреваемого. На фоне трагедии детский омбудсмен <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a> выступила за пожизненный надзор за педофилами и создание их реестра для борьбы с преступлениями в отношении несовершеннолетних - проект уже поддержали в профильном комитете <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a>. Подозреваемого мужчину задержали 18 сентября ярославские полицейские, он признался в совершении преступления. Как сообщили РИА Новости в УМВД, каждый день в поимке принимали участие более 200 правоохранителей, в итоге подозреваемого нашли в самом Рыбинске - он прятался в высокой траве недалеко от дач и гаражей.

https://ria.ru/20200918/ubiystvo-1577446694.html

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омская область

ярославская область

рыбинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна кузнецова, дмитрий миронов, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, александр бастрыкин, омская область, ярославская область, рыбинск, происшествия