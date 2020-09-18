https://ria.ru/20200918/ubiystvo-1577446694.html

"Их мать ушла от полицейского к маньяку": кто убил девочек в Рыбинске

Богатое криминальное прошлое и нездоровые наклонности — в Рыбинске задержали подозреваемого в жестоком убийстве двух малолетних сестер. По версии СК России, с... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T15:25

2020-09-18T15:25

2020-09-18T20:55

александр бастрыкин

омская область

рыбинск

убийство

происшествия

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. </strong>Богатое криминальное прошлое и нездоровые наклонности — в Рыбинске задержали подозреваемого в жестоком убийстве двух малолетних сестер. По версии СК России, с девочками расправился гражданский муж их матери — 40-летний уголовник Виталий Молчанов, с которым женщина познакомилась в интернете. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии. Красный костюмВо вторник утром медсестра городской больницы № 4 Валентина Сапрунова задержалась на работе после суточной смены. Валентине нужно было убрать процедурный кабинет, поэтому она еще накануне предупредила гражданского мужа и дочерей что вернется домой лишь после обеда. Около трех часов дня жители дома номер пять по улице Инженерной услышали пронзительный женский крик, доносившийся с первого этажа. Сразу вызвали полицейских, которые быстро приехали на место. По их словам, картина предстала жуткая: расчлененные тела девочек восьми и тринадцати лет лежали в разных комнатах, а вся квартира была залита кровью. Установленная на втором этаже камера зафиксировала, как Молчанов, одетый в красный спортивный костюм, около шести часов утра вышел из подъезда. Его сразу объявили в федеральный розыск, а губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов объявил награду в 500 тысяч рублей каждому, кто сообщит любые данные о местонахождении подозреваемого. Возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух человек", но после судебно-медицинской экспертизы добавилась еще одна особо тяжкая статья: "Изнасилование несовершеннолетней". Расследование, порученное Центральному аппарату СК России, на личный контроль взял председатель ведомства Александр Бастрыкин. Новая жизньКвартира, в которой произошло убийство, досталась Виталию от бабушки. По словам соседей, она души не чаяла в своем внуке и незадолго до кончины переоформила на него единственное жилье. "Постоянно хвасталась, какой Виталик у нее хороший и заботливый, — рассказывает РИА Новости одна из жительниц дома Виктория. — Но потом резко перестала о нем вспоминать, да и сам Виталий куда-то пропал. В Рыбинск он вернулся лишь в декабре 2019-го и не без помощи отца устроился на местный кабельный завод".Все это время Молчанов провел за решеткой. В сентябре 2009-го в Екатеринбурге он зарезал знакомую девушку, после чего надругался над ее телом. Затем похитил и пытался изнасиловать еще одну девушку, но не успел — его арестовали. Чкаловский районный суд приговорил Молчанова к 11 годам колонии строгого режима. В деле объединили четыре статьи: убийство, покушение на изнасилование, надругательство над телом умершего и незаконное лишение свободы. В 2019-м заключенный дважды пытался освободиться по УДО, но Свердловский областной суд отклонил ходатайства.С Валентиной, которая жила в Омской области, Молчанов познакомился, как только вышел на волю. Через интернет. За несколько месяцев до этого женщина развелась с мужем — экс-начальником уголовного розыска отдела МВД по поселку Краснозерский. Супруги воспитывали троих детей. Старший сын остался жить с отцом, а девочек забрала мать."Молчанов был очень обходительным и настоял, чтобы Валя переехала к нему, — объясняет ее знакомая Вероника. — Сначала она приехала в Рыбинск одна, а через месяц привезла дочек и устроила в местную школу. Отчим купил девочкам двухъярусную кровать да и вообще, на первый взгляд, относился к ним хорошо. Младшая даже называла его папой".По словам знакомых, Валентина, которой Молчанов сделал предложение, о его прошлом ничего не знала. Однако бывший муж медсестры был против этих отношений и отпускать дочерей не хотел. О криминальной биографии соседа не подозревали и жильцы дома, в котором произошло убийство. "Это могла быть месть"Молчанова искали три дня. Полицейские на всякий случай разослали ориентировки в соседние регионы, но были уверены: преступник не успел далеко уйти и скрывается где-то в Рыбинске или окрестностях. По данным РИА Новости, вечером в среду его телефон засветился в поселке Переборы, в десяти километрах от города. Оперативники прочесали местность, но никого не нашли. Молчанова задержали только в пятницу утром — он действительно не ушел далеко и бродил по улицам Рыбинска. Подозреваемый уже во всем признался: рассказал, как убивал и насиловал девочек. В мотивах преступления сейчас разбираются следователи. В то, что причиной расправы могла стать ревность, знакомые Валентины не верят. "Она перебралась в Рыбинск всего полтора месяца назад, работала, занималась домашними делами и толком ни с кем не общалась, — отмечает Вероника. — Ревновать было не к кому. По мнению знакомого оперативника, это могла быть своеобразная месть сотрудникам правоохранительных органов. Ведь Молчанов знал о профессии отца девочек".Было ли преступление спланированным или спонтанным, выясняет следствие. По словам самого преступника, перед убийством он сильно напился.В Рыбинск уже приехали бывший муж Валентины и ее мать. Они хотят, чтобы девочек похоронили на родине — в Омской области. Убитая горем медсестра пока живет в больнице, где ей выделили отдельную палату. Забрать вещи дочерей из квартиры она так и не смогла — сказала коллегам, что больше никогда не переступит ее порог.

https://ria.ru/20200901/ubiystvo-1576600280.html

Николай 11 лет колонии за доказанное преднамеренное убийство и похищение с целью убийства - да что ж у нас за страна такая что такие звери по земле ходят? И знаете что страшно - он через 10 лет опять выйдет по удо и пойдет насиловать и убивать детей на улице. В союзе этого зверя к стенки бы поставили и расстреляли. 208

АНДРЕЙ КОННИН Вот к чему приводит ложная гуманность! 11 лет за жестокое убийство и ещё за попытку убийства - это как?! Расстреляли бы, или пожизненно посадили - и девочки были бы живы. 160

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омская область

рыбинск

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Виталий Молчанов покидает место убийства двух сестер. Кадры с камеры видеонаблюдения УМВД по Ярославской области опубликовало видео разыскиваемого по подозрению в изнасиловании и убийстве двух девочек Молчанова Виталия Алексеевича, 1979 года рождения. Приметы: на вид 40 лет, рост около 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие. Был одет: бейсболка серого цвета, спортивная куртка с капюшоном красного цвета и вставкой черного цвета от середины груди. Спортивные брюки красного цвета, кроссовки черного цвета с тремя полосками белого цвета, подошва кроссовок белого цвета (одежда может меняться). Гражданам, которым что-либо известно о местонахождении Молчанова В.А. сообщать по круглосуточному телефону доверия УМВД России по Ярославской области 8(4852) 73-10-50, а также по телефону дежурной части УМВД 8(4852) 72-88-11 или по телефону: 102. Телефоны МУ МВД России «Рыбинское» 8(4855) 21-00-11, 24-25-32, 24-26-40. За информацию о его местонахождении объявлено денежное вознаграждение 500 тыс. рублей. 2020-09-18T15:25 true PT0M14S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бастрыкин, омская область, рыбинск, убийство, происшествия