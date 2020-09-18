https://ria.ru/20200918/ubiystvo-1577435295.html

Подозреваемый в убийстве двух девочек в Рыбинске признал вину

Подозреваемый в убийстве и изнасиловании двух девочек в Рыбинске признал вину, свидетельствует видео, опубликованное Следственным комитетом. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T12:31

2020-09-18T12:31

2020-09-18T19:33

убийство двух девочек в рыбинске

следственный комитет россии (ск рф)

рыбинск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Подозреваемый в убийстве и изнасиловании двух девочек в <a href="http://ria.ru/location_Rybinsk/" target="_blank" data-auto="true">Рыбинске</a> признал вину, свидетельствует видео, опубликованное Следственным комитетом.На записи видно, как задержанный сидит на земле в наручниках."Еще одну бутылку выпил где-то до десяти часов <…> и как бы <…> и убил в итоге", — говорит он.Сестры восьми и 13 лет были убиты 15 сентября. Их тела обнаружила мать, вернувшаяся с работы. Следователи возбудили уголовные дела об убийстве, совершенном с особой жестокостью, и изнасиловании. Подозреваемый — сожитель матери девочек. Женщина познакомилась с ним в интернете, а примерно полтора месяца назад переехала к нему в Рыбинск из <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a>. По данным следствия, задержанный ранее судим. В прошлом году он освободился после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.

https://ria.ru/20200917/nadzor-1577388956.html

Лев Постников Уйти от мужа полицейского, к убийце-насильнику...не приведи Господь, так потерять разум... 25

Руслан Тлеуж Сейчас ещё учтут признание как «чистосердечное раскаяние» и дадут 20 лет вместо пожизненного лишения свободы. 12

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рыбинск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Виталий Молчанов признает вину в убийстве Подозреваемый на допросе признал вину в убийстве сестер-школьниц в Ярославской области. "Раскаиваюсь, не понимаю, почему сделал" 2020-09-18T12:31 true PT0M46S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство двух девочек в рыбинске, следственный комитет россии (ск рф), рыбинск, происшествия