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https://ria.ru/20200918/ubiystvo-1577435295.html
Подозреваемый в убийстве двух девочек в Рыбинске признал вину
Подозреваемый в убийстве и изнасиловании двух девочек в Рыбинске признал вину, свидетельствует видео, опубликованное Следственным комитетом. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T12:31
2020-09-18T19:33
убийство двух девочек в рыбинске
следственный комитет россии (ск рф)
рыбинск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Подозреваемый в убийстве и изнасиловании двух девочек в <a href="http://ria.ru/location_Rybinsk/" target="_blank" data-auto="true">Рыбинске</a> признал вину, свидетельствует видео, опубликованное Следственным комитетом.На записи видно, как задержанный сидит на земле в наручниках."Еще одну бутылку выпил где-то до десяти часов &lt;…&gt; и как бы &lt;…&gt; и убил в итоге", — говорит он.Сестры восьми и 13 лет были убиты 15 сентября. Их тела обнаружила мать, вернувшаяся с работы. Следователи возбудили уголовные дела об убийстве, совершенном с особой жестокостью, и изнасиловании. Подозреваемый — сожитель матери девочек. Женщина познакомилась с ним в интернете, а примерно полтора месяца назад переехала к нему в Рыбинск из <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a>. По данным следствия, задержанный ранее судим. В прошлом году он освободился после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.
https://ria.ru/20200917/nadzor-1577388956.html
Уйти от мужа полицейского, к убийце-насильнику...не приведи Господь, так потерять разум...
25
Сейчас ещё учтут признание как «чистосердечное раскаяние» и дадут 20 лет вместо пожизненного лишения свободы.
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рыбинск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Виталий Молчанов признает вину в убийстве
Подозреваемый на допросе признал вину в убийстве сестер-школьниц в Ярославской области. "Раскаиваюсь, не понимаю, почему сделал"
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убийство двух девочек в рыбинске, следственный комитет россии (ск рф), рыбинск, происшествия

Подозреваемый в убийстве двух девочек в Рыбинске признал вину

12:31 18.09.2020 (обновлено: 19:33 18.09.2020)
57243
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве и изнасиловании двух девочек в Рыбинске признал вину, свидетельствует видео, опубликованное Следственным комитетом.
На записи видно, как задержанный сидит на земле в наручниках.
"Еще одну бутылку выпил где-то до десяти часов <…> и как бы <…> и убил в итоге", — говорит он.
Сестры восьми и 13 лет были убиты 15 сентября. Их тела обнаружила мать, вернувшаяся с работы. Следователи возбудили уголовные дела об убийстве, совершенном с особой жестокостью, и изнасиловании.
Подозреваемый — сожитель матери девочек. Женщина познакомилась с ним в интернете, а примерно полтора месяца назад переехала к нему в Рыбинск из Омской области.
По данным следствия, задержанный ранее судим. В прошлом году он освободился после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.
Оксана Пушкина - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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Убийство двух девочек в РыбинскеСледственный комитет России (СК РФ)РыбинскПроисшествия
Популярные комментарии
Уйти от мужа полицейского, к убийце-насильнику...не приведи Господь, так потерять разум...
18 сентября, 15:00
Лев ПостниковЛев Постников
2102101
Сейчас ещё учтут признание как «чистосердечное раскаяние» и дадут 20 лет вместо пожизненного лишения свободы.
18 сентября, 13:02
Руслан ТлеужРуслан Тлеуж
410511
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