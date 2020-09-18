Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200918/ubiystvo-1577431637.html
В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске, он признал вину, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T11:41
2020-09-18T14:58
гумвд
ярославская область
рыбинск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577433953_0:0:848:478_1400x0_80_0_0_88362bebc67da24b7bb7d13949de18ec.jpg
<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской области</a> задержали подозреваемого в убийстве двух девочек в <a href="http://ria.ru/location_Rybinsk/" target="_blank" data-auto="true">Рыбинске</a>, он признал вину, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">МВД</a>.Пятнадцатого сентября женщина, вернувшись с работы, нашла в квартире тела своих дочерей восьми и 13 лет. Возбуждены уголовные дела об убийстве детей, совершенном с особой жестокостью, и об изнасиловании.Подозреваемый — Виталий Молчанов, сожитель матери, к которому она около полутора месяцев назад переехала из Омской области. Ему 41 год, он ранее судим за особо тяжкие преступления, освободился зимой 2019 года. Одним из мотивов преступления следствие считает ревность, которую преступник выместил на детях. Ранее губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов пообещал за информацию, которая поможет поймать Молчанова, награду в полмиллиона рублей.
https://ria.ru/20200917/pedofiliya-1577386256.html
Для таких нелюдей, давно пора сделать исключение, только смертная казань!!!
505
Затоптать!
307
103
ярославская область
рыбинск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577433953_67:0:707:480_1400x0_80_0_0_0c423263aa6f8c078e08824223dbf536.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гумвд, ярославская область, рыбинск, происшествия

В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек

11:41 18.09.2020 (обновлено: 14:58 18.09.2020)
252456
© СК РФПодозреваемый в совершении убийства детей в Рыбинске
Подозреваемый в совершении убийства детей в Рыбинске - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске, он признал вину, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.
Пятнадцатого сентября женщина, вернувшись с работы, нашла в квартире тела своих дочерей восьми и 13 лет. Возбуждены уголовные дела об убийстве детей, совершенном с особой жестокостью, и об изнасиловании.
Подозреваемый — Виталий Молчанов, сожитель матери, к которому она около полутора месяцев назад переехала из Омской области. Ему 41 год, он ранее судим за особо тяжкие преступления, освободился зимой 2019 года.
Одним из мотивов преступления следствие считает ревность, которую преступник выместил на детях.
Ранее губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов пообещал за информацию, которая поможет поймать Молчанова, награду в полмиллиона рублей.
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 14:10
Кузнецова предложила меры по контролю за педофилами
72015104521426
Обсудить103
ГУМВДЯрославская областьРыбинскПроисшествия
Популярные комментарии
Для таких нелюдей, давно пора сделать исключение, только смертная казань!!!
18 сентября, 11:47
iivanignat5519
48912014
Затоптать!
18 сентября, 11:42
Степан КрасновСтепан Краснов
30031021
Рекомендуем
Израильские полицейские патрулируют главный рынок в Иерусалиме
Израиль первым в мире ввел повторный карантин
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Германии заявили, что "Северный поток — 2" готов на 97 процентов
Эльман Пашаев
Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Посольство России потребовало от США разъяснений по поводу репортажа NBC
Алексей Навальный
Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны
Арепливир
Названа рекомендованная цена российского лекарства от коронавируса
Российские грузовики в очереди на пересечении белорусско-литовской границы в пункте пропуска Бенякони в Гродненской области Белоруссии
Литва пригрозила ответить Белоруссии на закрытие границы
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Новый адвокат попросил для Ефремова условный срок
Алексей Навальный
В Кремле указали на абсурд в ситуации с Навальным
Алексей Навальный
Генерал ФСБ запаса прокомментировал видео с бутылкой из номера Навального
Статуя Фемиды
СМИ: у российского миллиардера случился сердечный приступ на суде
Цветы у памятного камня, установленного на месте крушения польского самолета Ту-154 10 апреля 2010 года
Поляки высмеяли требования Варшавы выдать российских диспетчеров
Участницы несанкционированного женского марша Подруга за подругу на площади Свободы в Минске
Поляки готовят "план Маршалла" для Белоруссии. Украина подтвердит
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский у здания Пресненского суда города Москвы
Добровинский отреагировал на просьбу заменить срок Ефремову условным
Лукашенко заявил о закрытии границ с Литвой, Польшей и Украиной
Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Ветеран спецназа рассказал, чем уникальны методы советской разведки
03:15Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля
03:13Латышский врач похвастался отказом в помощи русскоговорящему мужчине
03:06Центр разработок S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя
03:05Эксперт рассказал, как быть, если вы случайно заблокировали телефон
03:02Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
02:59Мужчина попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
23:20Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
Лента новостейМолния