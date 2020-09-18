https://ria.ru/20200918/ubiystvo-1577431637.html

В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек

В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске, он признал вину, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T11:41

2020-09-18T11:41

2020-09-18T14:58

гумвд

ярославская область

рыбинск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской области</a> задержали подозреваемого в убийстве двух девочек в <a href="http://ria.ru/location_Rybinsk/" target="_blank" data-auto="true">Рыбинске</a>, он признал вину, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">МВД</a>.Пятнадцатого сентября женщина, вернувшись с работы, нашла в квартире тела своих дочерей восьми и 13 лет. Возбуждены уголовные дела об убийстве детей, совершенном с особой жестокостью, и об изнасиловании.Подозреваемый — Виталий Молчанов, сожитель матери, к которому она около полутора месяцев назад переехала из Омской области. Ему 41 год, он ранее судим за особо тяжкие преступления, освободился зимой 2019 года. Одним из мотивов преступления следствие считает ревность, которую преступник выместил на детях. Ранее губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов пообещал за информацию, которая поможет поймать Молчанова, награду в полмиллиона рублей.

https://ria.ru/20200917/pedofiliya-1577386256.html

ivanignat5519 Для таких нелюдей, давно пора сделать исключение, только смертная казань!!! 505

Степан Краснов Затоптать! 307

103

ярославская область

рыбинск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, ярославская область, рыбинск, происшествия