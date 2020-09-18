https://ria.ru/20200918/ubiystvo-1577431637.html
В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске, он признал вину, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T11:41
2020-09-18T11:41
2020-09-18T14:58
гумвд
ярославская область
рыбинск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской области</a> задержали подозреваемого в убийстве двух девочек в <a href="http://ria.ru/location_Rybinsk/" target="_blank" data-auto="true">Рыбинске</a>, он признал вину, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">МВД</a>.Пятнадцатого сентября женщина, вернувшись с работы, нашла в квартире тела своих дочерей восьми и 13 лет. Возбуждены уголовные дела об убийстве детей, совершенном с особой жестокостью, и об изнасиловании.Подозреваемый — Виталий Молчанов, сожитель матери, к которому она около полутора месяцев назад переехала из Омской области. Ему 41 год, он ранее судим за особо тяжкие преступления, освободился зимой 2019 года. Одним из мотивов преступления следствие считает ревность, которую преступник выместил на детях. Ранее губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов пообещал за информацию, которая поможет поймать Молчанова, награду в полмиллиона рублей.
https://ria.ru/20200917/pedofiliya-1577386256.html
ivanignat5519
Для таких нелюдей, давно пора сделать исключение, только смертная казань!!!
505
Степан Краснов
Затоптать!
307
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ярославская область
рыбинск
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гумвд, ярославская область, рыбинск, происшествия
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.
В Ярославской области
задержали подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске
, он признал вину, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД
.
Пятнадцатого сентября женщина, вернувшись с работы, нашла в квартире тела своих дочерей восьми и 13 лет. Возбуждены уголовные дела об убийстве детей, совершенном с особой жестокостью, и об изнасиловании.
Подозреваемый — Виталий Молчанов, сожитель матери, к которому она около полутора месяцев назад переехала из Омской области. Ему 41 год, он ранее судим за особо тяжкие преступления, освободился зимой 2019 года.
Одним из мотивов преступления следствие считает ревность, которую преступник выместил на детях.
Ранее губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов пообещал за информацию, которая поможет поймать Молчанова, награду в полмиллиона рублей.