https://ria.ru/20200918/trump-1577419591.html

Трамп рассказал, что потерял всех друзей из-за избрания президентом

Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за избрания на высший государственный пост потерял всех друзей. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T05:34

2020-09-18T05:34

2020-09-18T11:59

дональд трамп

висконсин

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576720744_0:235:3072:1962_1400x0_80_0_0_e9ca5222a87765e775b5f0a71bbf7c01.jpg

<strong>ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что из-за избрания на высший государственный пост потерял всех друзей."У меня были друзья. "Эй, Дон, пойдем поужинаем". — "Окей, хорошо, Ричард, я пойду". — "Эй, Дон, давай сходим". — "Окей, Ларри, увидимся позже в ресторане в <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорке</a>… У нас были замечательные разговоры, вы не должны знать, о чем мы говорили, это не ваше дело. Но мы были расслабленными", — сказал Трамп на встрече с избирателями в <a href="http://ria.ru/location_StateofWisconsin/" target="_blank" data-auto="true">Висконсине</a>.Он посетовал, что не может больше сесть и выпить с друзьями, хотя и оговорился, что алкоголь не употребляет.По словам Трампа, теперь ему приходится полагаться на членов конгресса, которые заменяют друзей.

https://ria.ru/20200916/tramp-1577273547.html

Комментатор ТВ А еще он тоскует по родине, водке и балалайке. :D 34

6

висконсин

вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, висконсин, вашингтон (город), сша, в мире