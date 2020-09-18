https://ria.ru/20200918/trump-1577419591.html
Трамп рассказал, что потерял всех друзей из-за избрания президентом
Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за избрания на высший государственный пост потерял всех друзей. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T05:34
2020-09-18T05:34
2020-09-18T11:59
дональд трамп
висконсин
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что из-за избрания на высший государственный пост потерял всех друзей."У меня были друзья. "Эй, Дон, пойдем поужинаем". — "Окей, хорошо, Ричард, я пойду". — "Эй, Дон, давай сходим". — "Окей, Ларри, увидимся позже в ресторане в <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорке</a>… У нас были замечательные разговоры, вы не должны знать, о чем мы говорили, это не ваше дело. Но мы были расслабленными", — сказал Трамп на встрече с избирателями в <a href="http://ria.ru/location_StateofWisconsin/" target="_blank" data-auto="true">Висконсине</a>.Он посетовал, что не может больше сесть и выпить с друзьями, хотя и оговорился, что алкоголь не употребляет.По словам Трампа, теперь ему приходится полагаться на членов конгресса, которые заменяют друзей.
https://ria.ru/20200916/tramp-1577273547.html
Комментатор ТВ
А еще он тоскует по родине, водке и балалайке. :D
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, висконсин, вашингтон (город), сша, в мире