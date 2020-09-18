Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200918/trump-1577419591.html
Трамп рассказал, что потерял всех друзей из-за избрания президентом
Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за избрания на высший государственный пост потерял всех друзей. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T05:34
2020-09-18T11:59
дональд трамп
висконсин
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576720744_0:235:3072:1962_1400x0_80_0_0_e9ca5222a87765e775b5f0a71bbf7c01.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что из-за избрания на высший государственный пост потерял всех друзей."У меня были друзья. "Эй, Дон, пойдем поужинаем". — "Окей, хорошо, Ричард, я пойду". — "Эй, Дон, давай сходим". — "Окей, Ларри, увидимся позже в ресторане в <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорке</a>… У нас были замечательные разговоры, вы не должны знать, о чем мы говорили, это не ваше дело. Но мы были расслабленными", — сказал Трамп на встрече с избирателями в <a href="http://ria.ru/location_StateofWisconsin/" target="_blank" data-auto="true">Висконсине</a>.Он посетовал, что не может больше сесть и выпить с друзьями, хотя и оговорился, что алкоголь не употребляет.По словам Трампа, теперь ему приходится полагаться на членов конгресса, которые заменяют друзей.
https://ria.ru/20200916/tramp-1577273547.html
А еще он тоскует по родине, водке и балалайке. :D
34
6
висконсин
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576720744_123:0:2854:2048_1400x0_80_0_0_bd641224ff47e0d21671725625f3d48d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, висконсин, вашингтон (город), сша, в мире

Трамп рассказал, что потерял всех друзей из-за избрания президентом

05:34 18.09.2020 (обновлено: 11:59 18.09.2020)
11639
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за избрания на высший государственный пост потерял всех друзей.
"У меня были друзья. "Эй, Дон, пойдем поужинаем". — "Окей, хорошо, Ричард, я пойду". — "Эй, Дон, давай сходим". — "Окей, Ларри, увидимся позже в ресторане в Нью-Йорке… У нас были замечательные разговоры, вы не должны знать, о чем мы говорили, это не ваше дело. Но мы были расслабленными", — сказал Трамп на встрече с избирателями в Висконсине.

"Внезапно я становлюсь президентом США… И теперь они мне звонят: "Господин президент, сэр, не хотите ли когда-нибудь встретиться?" Я говорю: "Расслабься. Зови меня просто Дональд, ты меня знал 30 лет". — "Спасибо большое, господин президент", — продолжил Трамп.

Он посетовал, что не может больше сесть и выпить с друзьями, хотя и оговорился, что алкоголь не употребляет.
По словам Трампа, теперь ему приходится полагаться на членов конгресса, которые заменяют друзей.
Президент США Дональд Трамп во время заявления об установлении установлении дипломатических отношений Бахрейна с Израилем - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 08:00
Война и мир Дональда Трампа
367861923
Обсудить6
Дональд ТрампВисконсинВашингтон (город)СШАВ мире
Популярные комментарии
А еще он тоскует по родине, водке и балалайке. :D
18 сентября, 06:00
Комментатор ТВКомментатор ТВ
3262001
Рекомендуем
Участницы несанкционированного женского марша Подруга за подругу на площади Свободы в Минске
Поляки готовят "план Маршалла" для Белоруссии. Украина подтвердит
Подготовка ко сну
Россиян призвали перейти на осенний режим сна
Цветы у памятного камня, установленного на месте крушения польского самолета Ту-154 10 апреля 2010 года
Поляки высмеяли требования Варшавы выдать российских диспетчеров
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 27 февраля 2018
Лавров объяснил перенос встречи с французскими коллегами
Женщина и мужчина
Названы девять научно доказанных плюсов секса
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Посольство России потребовало от США разъяснений по поводу репортажа NBC
Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана, во время молитвы
Евреев всего мира ждет "глобальный суд"
Граффити в поддержку рубля на стене дома № 42 по улице Боровой в Санкт-Петербурге
Госдолг России вырастет до рекордных уровней
Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс
МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ
Министр иностранных дел Сергей Лавров
Лавров предостерег США от ультиматумов в отношении России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о присуждении Шнобелевской премии по медицине
Женщина с ребенком в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
Раскрыта смертельная опасность лекарства от COVID-19
Детеныш гималайского медведя в вольере Приморского сафари-парка
В Приморском лесу медвежонок увязался за семьей и оказался под защитой
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Академик РАН рассказал, чего точно не будет во второй волне коронавируса
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм
Уничтожить русскую вакцину: маленький гешефт большой политики
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Ветеран спецназа рассказал, чем уникальны методы советской разведки
03:15Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля
03:13Латышский врач похвастался отказом в помощи русскоговорящему мужчине
03:06Центр разработок S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя
03:05Эксперт рассказал, как быть, если вы случайно заблокировали телефон
03:02Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
02:59Мужчина попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
23:20Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
Лента новостейМолния