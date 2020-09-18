https://ria.ru/20200918/tiktok-1577469144.html

Трамп рассказал о "замечательных опциях" по сделке с TikTok

Президент США Дональд Трамп заявил, что есть "замечательные опции" по сделке с TikTok и она может быть объявлена очень быстро, но он не согласится ни на что,... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T22:54

2020-09-18T22:54

2020-09-18T22:54

tiktok

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<strong>ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что есть "замечательные опции" по сделке с <a href="http://ria.ru/organization_tiktok/" target="_blank" data-auto="true">TikTok</a> и она может быть объявлена очень быстро, но он не согласится ни на что, что могло бы поставить под угрозу национальную безопасность."Сделка может случиться очень скоро. Замечательные компании были вовлечены в процесс, вы знаете об <a href="http://ria.ru/organization_Oracle_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Oracle</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Walmart/" target="_blank" data-auto="true">Walmart</a>, некоторые вовлечены до сих пор. У нас есть замечательные опции, которые могут порадовать очень много людей, но нам нужна абсолютная безопасность. Я не сделаю ничего, чтобы поставить под угрозу нашу безопасность", - сказал Трамп журналистам.При этом он отметил, что TikTok является очень популярным приложением, и еще раз повторил, что сделка "может быть очень скоро".Ранее в пятницу власти США заявили о введении запрета на скачивание китайских приложений TikTok и <a href="http://ria.ru/organization_WeChat/" target="_blank" data-auto="true">WeChat</a> с 20 сентября и на их использование с 12 ноября. При этом министерство торговли отметило, что президент США Дональд Трамп дал TikTok срок до 12 ноября на устранение проблемы, связанной с национальной безопасностью, и в случае решения этих проблем запрет с TikTok может быть снят.

https://ria.ru/20200827/tiktok-1576364721.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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