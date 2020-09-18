https://ria.ru/20200918/tikhanovskaya-1577459830.html

Тихановская просила США не нарушать суверенитет Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская просила США не вмешиваться в суверенность республики, Вашингтон разделяет такой подход, заявил в... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T18:15

2020-09-18T18:15

2020-09-18T18:15

протесты в белоруссии

светлана тихановская

джордж кент

александр лукашенко

белоруссия

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости.</strong> Экс-кандидат в президенты Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> просила США не вмешиваться в суверенность республики, Вашингтон разделяет такой подход, заявил в пятницу зампомощника госсекретаря США <a href="https://ria.ru/person_dzhordzh-kent" target="_blank">Джордж Кент</a>.По его словам, США придерживаются той точки зрения, что народ <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> должен сам выбрать свою "геополитическую ориентацию".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577323345.html

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Александр Невский Ну почему везде клоуны? Моду США задаёт? 25

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белоруссия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, джордж кент, александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире