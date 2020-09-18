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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200918/tikhanovskaya-1577459830.html
Тихановская просила США не нарушать суверенитет Белоруссии
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская просила США не вмешиваться в суверенность республики, Вашингтон разделяет такой подход, заявил в... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T18:15
2020-09-18T18:15
протесты в белоруссии
светлана тихановская
джордж кент
александр лукашенко
белоруссия
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости.</strong> Экс-кандидат в президенты Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> просила США не вмешиваться в суверенность республики, Вашингтон разделяет такой подход, заявил в пятницу зампомощника госсекретаря США <a href="https://ria.ru/person_dzhordzh-kent" target="_blank">Джордж Кент</a>.По его словам, США придерживаются той точки зрения, что народ <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> должен сам выбрать свою "геополитическую ориентацию".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.&nbsp; В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577323345.html
Лицемерие низкой пробы
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Ну почему везде клоуны? Моду США задаёт?
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белоруссия
сша
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светлана тихановская, джордж кент, александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире

Тихановская просила США не нарушать суверенитет Белоруссии

18:15 18.09.2020
1939
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСветлана Тихановская
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская просила США не вмешиваться в суверенность республики, Вашингтон разделяет такой подход, заявил в пятницу зампомощника госсекретаря США Джордж Кент.

"Мы не намерены нарушать суверенитет Белоруссии. Светлана Тихановская, когда мы встречались с ней в Вильнюсе, попросила об этом – что США не должны мешать суверенитету Белоруссии. Мы согласны. Это наша политика. Это должно быть политикой любой страны, включая Россию", - сказал Кент, выступая в Атлантическом совете.

По его словам, США придерживаются той точки зрения, что народ Белоруссии должен сам выбрать свою "геополитическую ориентацию".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.  В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
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89540127
Обсудить9
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяДжордж КентАлександр ЛукашенкоБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Лицемерие низкой пробы
18 сентября, 18:21
ppiligrimwl
2810000
Ну почему везде клоуны? Моду США задаёт?
18 сентября, 18:22
Александр НевскийАлександр Невский
2301001
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