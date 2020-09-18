https://ria.ru/20200918/tikhanovskaya-1577459830.html
Тихановская просила США не нарушать суверенитет Белоруссии
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская просила США не вмешиваться в суверенность республики, Вашингтон разделяет такой подход, заявил в... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T18:15
2020-09-18T18:15
2020-09-18T18:15
протесты в белоруссии
светлана тихановская
джордж кент
александр лукашенко
белоруссия
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости.</strong> Экс-кандидат в президенты Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> просила США не вмешиваться в суверенность республики, Вашингтон разделяет такой подход, заявил в пятницу зампомощника госсекретаря США <a href="https://ria.ru/person_dzhordzh-kent" target="_blank">Джордж Кент</a>.По его словам, США придерживаются той точки зрения, что народ <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> должен сам выбрать свою "геополитическую ориентацию".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577323345.html
piligrimwl
Лицемерие низкой пробы
29
Александр Невский
Ну почему везде клоуны? Моду США задаёт?
25
9
белоруссия
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, джордж кент, александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире