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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200918/tikhanovskaya-1577432394.html
Тихановская призвала СПЧ ООН немедленно вмешаться в ситуацию в Белоруссии
Ситуация в Белоруссии требует немедленного международного вмешательства, заявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в видеообращении на срочных... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T11:51
2020-09-18T13:59
александр лукашенко
китай
венесуэла
протесты в белоруссии
светлана тихановская
белоруссия
оон
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Ситуация в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> требует немедленного международного вмешательства, заявила экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> в видеообращении на срочных дебатах в Совете <u><a href="http://ria.ru/organization_OON/">ООН</a></u> по правам человека, посвященных положению в республике.Тихановская также призвала разрешить въезд в Белоруссию и свободное передвижение спецдокладчику ООН по вопросу о правах человека.Она также заявила, что готова вести диалог с белорусскими властями и искать мирное решение кризиса.Дебаты по Белоруссии проходят в Женеве на полях 45-й сессии Совета ООН по правам человека. Начать их потребовала 11 сентября Германия, выступавшая от имени Евросоюза.Представители России, Белоруссии, <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэлы</a> и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">КНР</a> выступили за прекращение этого мероприятия, указав на нарушения правил.Протесты в БелоруссииВ Белоруссии девятого августа состоялись выборы президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>, набрав 80,1 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская получила 10,12 процента.Оппозиция эти итоги не признала и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская решила покинуть страну и уехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.После объявления итогов в Белоруссии начались массовые несанкционированные акции, которые первоначально жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных результатами голосования использовали спецсредства. Затем сотрудники правоохранительных органов перестали разгонять митинги и применять силовые методы.По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200917/tikhanovskaya-1577413399.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200917/lavrov-tikhanovskaya-1577410031.html
Она начинает верить в свою миссию)))))
262
В курятнике возникли беспорядки. Причиной драки стал высокий насест. Из-за этого какая-то клушка зовет оголодавших волков и лисиц навести наконец порядок в курятнике. Ну че, в логике не откажешь.
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китай
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александр лукашенко, китай, венесуэла, светлана тихановская, белоруссия, оон, в мире

Тихановская призвала СПЧ ООН немедленно вмешаться в ситуацию в Белоруссии

11:51 18.09.2020 (обновлено: 13:59 18.09.2020)
19302
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСветлана Тихановская
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Ситуация в Белоруссии требует немедленного международного вмешательства, заявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в видеообращении на срочных дебатах в Совете ООН по правам человека, посвященных положению в республике.
Тихановская также призвала разрешить въезд в Белоруссию и свободное передвижение спецдокладчику ООН по вопросу о правах человека.
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 20:58
Лукашенко назвал Тихановскую "гуайдихой"

"Мы требуем позволить международной миссии по наблюдению задокументировать злодеяния режима. Наконец, мы требуем свободных и справедливых выборов, чтобы граждане Белоруссии могли свободно выбирать свое правительство в соответствии с законами нашей страны", — сказала Тихановская.

Она также заявила, что готова вести диалог с белорусскими властями и искать мирное решение кризиса.
"Наши требования просты и полностью соответствуют всем основным международным нормам. Мы требуем немедленно прекратить насилие над мирными гражданами. Мы требуем немедленного освобождения всех политических заключенных", — сказала Тихановская.
Дебаты по Белоруссии проходят в Женеве на полях 45-й сессии Совета ООН по правам человека. Начать их потребовала 11 сентября Германия, выступавшая от имени Евросоюза.
Представители России, Белоруссии, Венесуэлы и КНР выступили за прекращение этого мероприятия, указав на нарушения правил.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 19:40
"Мы не против". Лавров дал советы Тихановской и оппозиции в Белоруссии

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии девятого августа состоялись выборы президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская получила 10,12 процента.
Оппозиция эти итоги не признала и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская решила покинуть страну и уехала в Литву.
После объявления итогов в Белоруссии начались массовые несанкционированные акции, которые первоначально жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных результатами голосования использовали спецсредства. Затем сотрудники правоохранительных органов перестали разгонять митинги и применять силовые методы.
По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоКитайВенесуэлаСветлана ТихановскаяБелоруссияООНВ мире
Популярные комментарии
Она начинает верить в свою миссию)))))
18 сентября, 11:54
Степан КрасновСтепан Краснов
6816201122
В курятнике возникли беспорядки. Причиной драки стал высокий насест. Из-за этого какая-то клушка зовет оголодавших волков и лисиц навести наконец порядок в курятнике. Ну че, в логике не откажешь.
18 сентября, 12:05
СБСергей Борн
8690217
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