https://ria.ru/20200918/tikhanovskaya-1577432394.html

Тихановская призвала СПЧ ООН немедленно вмешаться в ситуацию в Белоруссии

Ситуация в Белоруссии требует немедленного международного вмешательства, заявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в видеообращении на срочных... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T11:51

2020-09-18T11:51

2020-09-18T13:59

александр лукашенко

китай

венесуэла

протесты в белоруссии

светлана тихановская

белоруссия

оон

в мире

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Ситуация в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> требует немедленного международного вмешательства, заявила экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> в видеообращении на срочных дебатах в Совете <u><a href="http://ria.ru/organization_OON/">ООН</a></u> по правам человека, посвященных положению в республике.Тихановская также призвала разрешить въезд в Белоруссию и свободное передвижение спецдокладчику ООН по вопросу о правах человека.Она также заявила, что готова вести диалог с белорусскими властями и искать мирное решение кризиса.Дебаты по Белоруссии проходят в Женеве на полях 45-й сессии Совета ООН по правам человека. Начать их потребовала 11 сентября Германия, выступавшая от имени Евросоюза.Представители России, Белоруссии, <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэлы</a> и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">КНР</a> выступили за прекращение этого мероприятия, указав на нарушения правил.Протесты в БелоруссииВ Белоруссии девятого августа состоялись выборы президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>, набрав 80,1 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская получила 10,12 процента.Оппозиция эти итоги не признала и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская решила покинуть страну и уехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.После объявления итогов в Белоруссии начались массовые несанкционированные акции, которые первоначально жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных результатами голосования использовали спецсредства. Затем сотрудники правоохранительных органов перестали разгонять митинги и применять силовые методы.По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200917/tikhanovskaya-1577413399.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200917/lavrov-tikhanovskaya-1577410031.html

Степан Краснов Она начинает верить в свою миссию))))) 262

Сергей Борн В курятнике возникли беспорядки. Причиной драки стал высокий насест. Из-за этого какая-то клушка зовет оголодавших волков и лисиц навести наконец порядок в курятнике. Ну че, в логике не откажешь. 105

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китай

венесуэла

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, китай, венесуэла, светлана тихановская, белоруссия, оон, в мире