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https://ria.ru/20200918/telemeditsina-1577270308.html
Почтальоны в удаленных районах России "занялись" телемедициной
Самарские почтальоны идут в ногу со временем: теперь они приносят абонентам не только письма и квитанции на оплату коммуналки, но и помогают попасть на прием к... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T08:00
2020-09-18T11:43
хорошие новости
хорошие новости
почта россии
самарская область
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Самарские почтальоны идут в ногу со временем: теперь они приносят абонентам не только письма и квитанции на оплату коммуналки, но и помогают попасть на прием к врачу. Уже пять клиник Самарской области подключились к пилотному проекту и проводят при участии почтальонов телемедицинские приемы — это снижает риск распространения инфекций в условиях пандемии.За такой помощью могут обратиться жители сельских районов, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями на диспансерном наблюдении. Пилотный проект действует до конца сентября, однако в Минздраве области уже планируют продолжить кампанию, увеличив число участвующих медучреждений. Консультации на расстоянии, как и обычный прием врача по полису ОМС, проводят бесплатно.Их знают и ждутНеслучайно именно почтальоны стали проводниками телемедицины, ведь именно их знают в лицо и ждут в небольших населенных пунктах и в каждом доме. Принято считать, что почтальонами часто работают пожилые люди, которые обращаются с техникой на "вы", поэтому сотрудники почты проходят специальные тренинги, чтобы абоненты смогли попасть на онлайн-прием без проблем."В рамках обучающего курса IT-специалисты Управления федеральной почтовой связи объясняют почтальонам, как установить соединение между врачом и пациентом для проведения телемедицинской консультации. Серьезных затруднений в процессе обучения у почтальонов муниципальных районов не возникало", — рассказали в пресс-службе "Почты России".Процедура устроена следующим образом: из клиники приходит заявка на проведение телемедицинской консультации с указанием адреса пациента. К назначенному времени почтальон приносит планшет с предустановленным софтом и помогает подключиться.Таким образом пациенты могут, не стесняясь, задавать врачу любые вопросы по поводу своего здоровья.Сотрудники почты получили планшеты, которые специально закупили для проекта. Личные устройства они использовать не смогут. В Минздраве подчеркнули, что почтальоны не имеют права выписывать и даже передавать рецепты. По закону только врач в рамках очного приема может назначить лекарство.Больше врачей — больше пациентовТелемедицинские консультации, особенно в глубинке, требуют устойчивого соединения, поэтому власти вместе с операторами определили зоны покрытия, где проект запустили на первом этапе. Далее услугой смогут воспользоваться и в других районах области, когда там будет налажена стабильная связь."С начала проекта с помощью сотрудников АО "Почта России" проводится порядка 40 телемедицинских консультаций в неделю. В предстоящие дни интенсивность будет увеличена", — заявили в Министерстве здравоохранения Самарской области.Кроме того, к кампании планируют привлечь врачей узких специальностей, чтобы охватить большее количество пациентов.Сорок километров не проблемаБлагодаря телемедицине к врачу без особых проблем могут попасть маломобильные граждане или люди, живущие далеко от медучреждений. Пресс-служба правительства области приводит слова Клавдии Рыбиной, дом которой находится в 40 километрах от райцентра. "Я на месте, у себя дома, никуда мне не надо ехать. А доктору я могу задать все вопросы, узнать про лекарства, рассказать про свое самочувствие, посоветоваться", — говорит женщина.Врач-невролог Пестравской ЦРБ Владимир Новгородцев рассказывает, что и врачу удобнее один раз увидеть пациента лично, а потом проводить консультации онлайн, чтобы скорректировать терапию и дать новые назначения.
https://ria.ru/20200730/1575144222.html
https://ria.ru/20200831/telemeditsina-1576517470.html
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хорошие новости, почта россии, самарская область

Почтальоны в удаленных районах России "занялись" телемедициной

08:00 18.09.2020 (обновлено: 11:43 18.09.2020)
1902
© РИА Новости / Александр КряжевПочтальон разносит корреспонденцию
Почтальон разносит корреспонденцию - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Самарские почтальоны идут в ногу со временем: теперь они приносят абонентам не только письма и квитанции на оплату коммуналки, но и помогают попасть на прием к врачу. Уже пять клиник Самарской области подключились к пилотному проекту и проводят при участии почтальонов телемедицинские приемы — это снижает риск распространения инфекций в условиях пандемии.
За такой помощью могут обратиться жители сельских районов, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями на диспансерном наблюдении. Пилотный проект действует до конца сентября, однако в Минздраве области уже планируют продолжить кампанию, увеличив число участвующих медучреждений. Консультации на расстоянии, как и обычный прием врача по полису ОМС, проводят бесплатно.

Их знают и ждут

Неслучайно именно почтальоны стали проводниками телемедицины, ведь именно их знают в лицо и ждут в небольших населенных пунктах и в каждом доме. Принято считать, что почтальонами часто работают пожилые люди, которые обращаются с техникой на "вы", поэтому сотрудники почты проходят специальные тренинги, чтобы абоненты смогли попасть на онлайн-прием без проблем.
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"В рамках обучающего курса IT-специалисты Управления федеральной почтовой связи объясняют почтальонам, как установить соединение между врачом и пациентом для проведения телемедицинской консультации. Серьезных затруднений в процессе обучения у почтальонов муниципальных районов не возникало", — рассказали в пресс-службе "Почты России".
Процедура устроена следующим образом: из клиники приходит заявка на проведение телемедицинской консультации с указанием адреса пациента. К назначенному времени почтальон приносит планшет с предустановленным софтом и помогает подключиться.

"Придя по указанному адресу, почтальон устанавливает связь с врачом и для сохранения врачебной тайны выходит из комнаты. После этого почтальон подключается к процессу только в том случае, если пациенту нужна помощь или у него возникают вопросы", — сообщили в "Почте России".

Таким образом пациенты могут, не стесняясь, задавать врачу любые вопросы по поводу своего здоровья.
Сотрудники почты получили планшеты, которые специально закупили для проекта. Личные устройства они использовать не смогут. В Минздраве подчеркнули, что почтальоны не имеют права выписывать и даже передавать рецепты. По закону только врач в рамках очного приема может назначить лекарство.

Больше врачей — больше пациентов

Телемедицинские консультации, особенно в глубинке, требуют устойчивого соединения, поэтому власти вместе с операторами определили зоны покрытия, где проект запустили на первом этапе. Далее услугой смогут воспользоваться и в других районах области, когда там будет налажена стабильная связь.
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"С начала проекта с помощью сотрудников АО "Почта России" проводится порядка 40 телемедицинских консультаций в неделю. В предстоящие дни интенсивность будет увеличена", — заявили в Министерстве здравоохранения Самарской области.
Кроме того, к кампании планируют привлечь врачей узких специальностей, чтобы охватить большее количество пациентов.

Сорок километров не проблема

Благодаря телемедицине к врачу без особых проблем могут попасть маломобильные граждане или люди, живущие далеко от медучреждений. Пресс-служба правительства области приводит слова Клавдии Рыбиной, дом которой находится в 40 километрах от райцентра.
"Я на месте, у себя дома, никуда мне не надо ехать. А доктору я могу задать все вопросы, узнать про лекарства, рассказать про свое самочувствие, посоветоваться", — говорит женщина.
Врач-невролог Пестравской ЦРБ Владимир Новгородцев рассказывает, что и врачу удобнее один раз увидеть пациента лично, а потом проводить консультации онлайн, чтобы скорректировать терапию и дать новые назначения.
15400011
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Хорошие новостиХорошие новостиПочта РоссииСамарская область
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