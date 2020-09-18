https://ria.ru/20200918/telemeditsina-1577270308.html

Почтальоны в удаленных районах России "занялись" телемедициной

Самарские почтальоны идут в ногу со временем: теперь они приносят абонентам не только письма и квитанции на оплату коммуналки, но и помогают попасть на прием к... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T08:00

2020-09-18T08:00

2020-09-18T11:43

хорошие новости

хорошие новости

почта россии

самарская область

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Самарские почтальоны идут в ногу со временем: теперь они приносят абонентам не только письма и квитанции на оплату коммуналки, но и помогают попасть на прием к врачу. Уже пять клиник Самарской области подключились к пилотному проекту и проводят при участии почтальонов телемедицинские приемы — это снижает риск распространения инфекций в условиях пандемии.За такой помощью могут обратиться жители сельских районов, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями на диспансерном наблюдении. Пилотный проект действует до конца сентября, однако в Минздраве области уже планируют продолжить кампанию, увеличив число участвующих медучреждений. Консультации на расстоянии, как и обычный прием врача по полису ОМС, проводят бесплатно.Их знают и ждутНеслучайно именно почтальоны стали проводниками телемедицины, ведь именно их знают в лицо и ждут в небольших населенных пунктах и в каждом доме. Принято считать, что почтальонами часто работают пожилые люди, которые обращаются с техникой на "вы", поэтому сотрудники почты проходят специальные тренинги, чтобы абоненты смогли попасть на онлайн-прием без проблем."В рамках обучающего курса IT-специалисты Управления федеральной почтовой связи объясняют почтальонам, как установить соединение между врачом и пациентом для проведения телемедицинской консультации. Серьезных затруднений в процессе обучения у почтальонов муниципальных районов не возникало", — рассказали в пресс-службе "Почты России".Процедура устроена следующим образом: из клиники приходит заявка на проведение телемедицинской консультации с указанием адреса пациента. К назначенному времени почтальон приносит планшет с предустановленным софтом и помогает подключиться.Таким образом пациенты могут, не стесняясь, задавать врачу любые вопросы по поводу своего здоровья.Сотрудники почты получили планшеты, которые специально закупили для проекта. Личные устройства они использовать не смогут. В Минздраве подчеркнули, что почтальоны не имеют права выписывать и даже передавать рецепты. По закону только врач в рамках очного приема может назначить лекарство.Больше врачей — больше пациентовТелемедицинские консультации, особенно в глубинке, требуют устойчивого соединения, поэтому власти вместе с операторами определили зоны покрытия, где проект запустили на первом этапе. Далее услугой смогут воспользоваться и в других районах области, когда там будет налажена стабильная связь."С начала проекта с помощью сотрудников АО "Почта России" проводится порядка 40 телемедицинских консультаций в неделю. В предстоящие дни интенсивность будет увеличена", — заявили в Министерстве здравоохранения Самарской области.Кроме того, к кампании планируют привлечь врачей узких специальностей, чтобы охватить большее количество пациентов.Сорок километров не проблемаБлагодаря телемедицине к врачу без особых проблем могут попасть маломобильные граждане или люди, живущие далеко от медучреждений. Пресс-служба правительства области приводит слова Клавдии Рыбиной, дом которой находится в 40 километрах от райцентра. "Я на месте, у себя дома, никуда мне не надо ехать. А доктору я могу задать все вопросы, узнать про лекарства, рассказать про свое самочувствие, посоветоваться", — говорит женщина.Врач-невролог Пестравской ЦРБ Владимир Новгородцев рассказывает, что и врачу удобнее один раз увидеть пациента лично, а потом проводить консультации онлайн, чтобы скорректировать терапию и дать новые назначения.

https://ria.ru/20200730/1575144222.html

https://ria.ru/20200831/telemeditsina-1576517470.html

самарская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, почта россии, самарская область