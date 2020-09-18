Лавров назвал заявления о "подкупе" Россией талибов вымыслом
11:16 18.09.2020 (обновлено: 12:17 18.09.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Заявления о том, что Россия якобы пыталась подкупать талибов против американцев, это ничем не подтвержденный вымысел, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
"Но, конечно, те вещи, о которых вы сейчас упомянули (обвинения в американской прессе в адрес РФ в сговоре с талибам против военных США в Афганистане - ред.), когда нас обвинили в том, что мы с талибами заводили отношения с тем, чтобы побудить их за финансовое вознаграждение осуществлять специальные операции против американских военнослужащих. Талибы воюют, исходя из своих интересов, исходя из своих убеждений. И подозревать нас в том, что мы можем подобного рода вещи, сугубо бандитские вещи осуществлять, ну, я считаю, что это ниже достоинства даже американских официальных лиц", - сказал Лавров.
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"Кстати сказать, Пентагон вынужден был опровергать подобного рода измышления, не найдя каких-либо подтверждений этим вымыслам. Сами талибы заявили, что это абсолютная неправда", - подчеркнул глава МИД РФ.
В конце июня газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане, и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые стали поступать в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и талибов. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком и глупостью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с президентом РФ в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
Трамп в свою очередь назвал статью "заказухой" и сообщил, что американская разведка не посчитала информацию New York Times заслуживающей доверия. Представитель Пентагона также заявил, что его ведомство не располагает подтверждениями "сговора".
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