Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200918/taliby-1577429843.html
Лавров назвал заявления о "подкупе" Россией талибов вымыслом
Заявления о том, что Россия якобы пыталась подкупать талибов против американцев, это ничем не подтвержденный вымысел, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T11:16
2020-09-18T12:17
дональд трамп
сергей лавров
министерство обороны сша
дмитрий песков
афганистан
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155815/55/1558155505_0:137:3072:1865_1400x0_80_0_0_13b092d6108cce0e8db2bac79a10a88f.jpg
<strong>МОСКВА, 18 сен – РИА Новости.</strong> Заявления о том, что Россия якобы пыталась подкупать талибов против американцев, это ничем не подтвержденный вымысел, сказал глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> в интервью РИА Новости.В конце июня газета<a href="https://www.nytimes.com/" target="_blank"> New York Times </a>со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистане</a>, и что президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые стали поступать в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и талибов. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком и глупостью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с президентом РФ в течение этого года, Песков ответил отрицательно.Трамп в свою очередь назвал статью "заказухой" и сообщил, что американская разведка не посчитала информацию New York Times заслуживающей доверия. Представитель Пентагона также заявил, что его ведомство не располагает подтверждениями "сговора".<strong><a href="https://ria.ru/20200918/lavrov-1577430551.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200909/ssha-1576976109.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200810/1575603648.html
афганистан
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155815/55/1558155505_108:0:2839:2048_1400x0_80_0_0_fe9676ffed766c130d1fdc974cf036d0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, сергей лавров, министерство обороны сша, дмитрий песков, афганистан, сша, в мире

Лавров назвал заявления о "подкупе" Россией талибов вымыслом

11:16 18.09.2020 (обновлено: 12:17 18.09.2020)
467
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Заявления о том, что Россия якобы пыталась подкупать талибов против американцев, это ничем не подтвержденный вымысел, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
"Но, конечно, те вещи, о которых вы сейчас упомянули (обвинения в американской прессе в адрес РФ в сговоре с талибам против военных США в Афганистане - ред.), когда нас обвинили в том, что мы с талибами заводили отношения с тем, чтобы побудить их за финансовое вознаграждение осуществлять специальные операции против американских военнослужащих. Талибы воюют, исходя из своих интересов, исходя из своих убеждений. И подозревать нас в том, что мы можем подобного рода вещи, сугубо бандитские вещи осуществлять, ну, я считаю, что это ниже достоинства даже американских официальных лиц", - сказал Лавров.
Американские военные на воздушной базе в Багдаде, во время вывода войск США из Ирака - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 12:06
Эксперт объяснил, почему Трамп выводит войска из Ирака и Афганистана
"Кстати сказать, Пентагон вынужден был опровергать подобного рода измышления, не найдя каких-либо подтверждений этим вымыслам. Сами талибы заявили, что это абсолютная неправда", - подчеркнул глава МИД РФ.
В конце июня газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане, и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые стали поступать в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и талибов. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком и глупостью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с президентом РФ в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
Трамп в свою очередь назвал статью "заказухой" и сообщил, что американская разведка не посчитала информацию New York Times заслуживающей доверия. Представитель Пентагона также заявил, что его ведомство не располагает подтверждениями "сговора".
Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова >>
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 10.08.2020
10 августа, 18:36
Шаг к миру? Афганистан освободит 400 членов движения "Талибан"
1110003
Обсудить0
Дональд ТрампСергей ЛавровМинистерство обороны СШАДмитрий ПесковАфганистанСШАВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров заявил о бесперспективности американских санкций против Ирана
Вид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве
Эксперт рассказал, как не купить поддельный билет в театр
Сотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак
Лавров ответил на обвинения в кибервмешательстве России в дела Запада
Димитрий Маслодудов
Задержан бывший глава минлесхоза Красноярского края Маслодудов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал отказ Германии отвечать на вопросы по Навальному
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Москва поднимет вопрос о дискриминации российских СМИ на саммите ОБСЕ
Новое четкое изображение Юпитера и Европы, полученное космическим телескопом Хаббл 25 августа 2020 года
Телескоп NASA сфотографировал жуткий белый шторм на Юпитере
Лавров назвал дискриминацию RT и Sputnik неприемлемой
Лавров считает дискриминацию Sputnik и RT в Европе неприемлемой
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Москва надеется скоро открыть посольство в Триполи
Крым
В Совфеде прокомментировали репортаж NBC о Крыме
Производство первой в мире вакцины от COVID-19
Лавров: африканские страны интересуются производством вакцины "Спутник V"
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Новосибирске полицейский требовал взятку в салоне красоты
Жесткий диск
"Ростех" создал технологию полной переработки жестких дисков
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров раскритиковал нефтяную сделку между США и сирийскими курдами
Крым
В Крыму прокомментировали репортаж NBC о полуострове
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Ветеран спецназа рассказал, чем уникальны методы советской разведки
03:15Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля
03:13Латышский врач похвастался отказом в помощи русскоговорящему мужчине
03:06Центр разработок S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя
03:05Эксперт рассказал, как быть, если вы случайно заблокировали телефон
03:02Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
02:59Мужчина попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
23:20Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
Лента новостейМолния