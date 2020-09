https://ria.ru/20200918/taliby-1577429843.html

Лавров назвал заявления о "подкупе" Россией талибов вымыслом

Заявления о том, что Россия якобы пыталась подкупать талибов против американцев, это ничем не подтвержденный вымысел, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T11:16

2020-09-18T11:16

2020-09-18T12:17

дональд трамп

сергей лавров

министерство обороны сша

дмитрий песков

афганистан

сша

в мире

<strong>МОСКВА, 18 сен – РИА Новости.</strong> Заявления о том, что Россия якобы пыталась подкупать талибов против американцев, это ничем не подтвержденный вымысел, сказал глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> в интервью РИА Новости.В конце июня газета<a href="https://www.nytimes.com/" target="_blank"> New York Times </a>со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистане</a>, и что президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые стали поступать в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и талибов. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком и глупостью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с президентом РФ в течение этого года, Песков ответил отрицательно.Трамп в свою очередь назвал статью "заказухой" и сообщил, что американская разведка не посчитала информацию New York Times заслуживающей доверия. Представитель Пентагона также заявил, что его ведомство не располагает подтверждениями "сговора".<strong><a href="https://ria.ru/20200918/lavrov-1577430551.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова >></a></strong>

афганистан

сша

