https://ria.ru/20200918/sud-1577456574.html

На Урале трое мужчин пойдут под суд за убийства знакомых в пьяных ссорах

Трое мужчин предстанут перед судом в Свердловской области по обвинению в убийствах своих знакомых во время пьяных перепалок, сообщает в пятницу СУСК по региону. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T17:22

2020-09-18T17:22

2020-09-18T17:22

свердловская область

происшествия

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен - РИА Новости.</strong> Трое мужчин предстанут перед судом в <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a> по обвинению в убийствах своих знакомых во время пьяных перепалок, сообщает в пятницу СУСК по региону.По данным следствия, 13 июля 2019 года двое обвиняемых, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир дома по улице Победы в поселке Верхние Серги, поссорились со своим знакомым и причинили ему множественные ранения. При этом для нанесения травм потерпевшему обвиняемые использовали отвертку и консервный нож, полагают следователи. От полученных ранений пострадавший в тот же день скончался.Кроме того, 28 августа 2019 года 20-летний обвиняемый и его 24-летний сообщник, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме по улице Мира в поселке Верхние Серги, также на почве внезапно возникшей неприязни убили знакомого и его сожительницу, полагает следствие. Мужчину обвиняемые убили кухонным ножом, деревянным черенком и консервным ножом.Женщину же, которая пыталась предотвратить конфликт, один из сообщников сперва придушил до бессознательного состояния, а потом обвиняемые устроили пожар, чтобы довершить убийство потерпевшей и уничтожить следы преступления, считает следствие. Смерть женщины наступила от отравления продуктами горения. Пожаром собственнику дома был причинен ущерб. Жилой дом не был полностью уничтожен лишь потому, что прибывшие на место сотрудники пожарной части локализовали очаги возгорания, отмечает СУСК.Три жителя поселка Верхние Серги в возрасте от 20 до 25 лет, двое из которых ранее судимы, в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении ряда преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "убийство, совершенное группой лиц", "убийство двух или более лиц, в том числе в связи с выполнением лицом общественного долга, общеопасным способом, группой лиц" и "покушение на уничтожение или повреждение чужого имущества".

https://ria.ru/20200918/politseyskiy-1577440397.html

свердловская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свердловская область, происшествия