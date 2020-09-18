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На Урале трое мужчин пойдут под суд за убийства знакомых в пьяных ссорах
Трое мужчин предстанут перед судом в Свердловской области по обвинению в убийствах своих знакомых во время пьяных перепалок, сообщает в пятницу СУСК по региону. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T17:22
2020-09-18T17:22
свердловская область
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен - РИА Новости.</strong> Трое мужчин предстанут перед судом в <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a> по обвинению в убийствах своих знакомых во время пьяных перепалок, сообщает в пятницу СУСК по региону.По данным следствия, 13 июля 2019 года двое обвиняемых, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир дома по улице Победы в поселке Верхние Серги, поссорились со своим знакомым и причинили ему множественные ранения. При этом для нанесения травм потерпевшему обвиняемые использовали отвертку и консервный нож, полагают следователи. От полученных ранений пострадавший в тот же день скончался.Кроме того, 28 августа 2019 года 20-летний обвиняемый и его 24-летний сообщник, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме по улице Мира в поселке Верхние Серги, также на почве внезапно возникшей неприязни убили знакомого и его сожительницу, полагает следствие. Мужчину обвиняемые убили кухонным ножом, деревянным черенком и консервным ножом.Женщину же, которая пыталась предотвратить конфликт, один из сообщников сперва придушил до бессознательного состояния, а потом обвиняемые устроили пожар, чтобы довершить убийство потерпевшей и уничтожить следы преступления, считает следствие. Смерть женщины наступила от отравления продуктами горения. Пожаром собственнику дома был причинен ущерб. Жилой дом не был полностью уничтожен лишь потому, что прибывшие на место сотрудники пожарной части локализовали очаги возгорания, отмечает СУСК.Три жителя поселка Верхние Серги в возрасте от 20 до 25 лет, двое из которых ранее судимы, в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении ряда преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "убийство, совершенное группой лиц", "убийство двух или более лиц, в том числе в связи с выполнением лицом общественного долга, общеопасным способом, группой лиц" и "покушение на уничтожение или повреждение чужого имущества".
https://ria.ru/20200918/politseyskiy-1577440397.html
свердловская область
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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свердловская область, происшествия

На Урале трое мужчин пойдут под суд за убийства знакомых в пьяных ссорах

17:22 18.09.2020
441
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Трое мужчин предстанут перед судом в Свердловской области по обвинению в убийствах своих знакомых во время пьяных перепалок, сообщает в пятницу СУСК по региону.
По данным следствия, 13 июля 2019 года двое обвиняемых, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир дома по улице Победы в поселке Верхние Серги, поссорились со своим знакомым и причинили ему множественные ранения. При этом для нанесения травм потерпевшему обвиняемые использовали отвертку и консервный нож, полагают следователи. От полученных ранений пострадавший в тот же день скончался.
Кроме того, 28 августа 2019 года 20-летний обвиняемый и его 24-летний сообщник, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме по улице Мира в поселке Верхние Серги, также на почве внезапно возникшей неприязни убили знакомого и его сожительницу, полагает следствие. Мужчину обвиняемые убили кухонным ножом, деревянным черенком и консервным ножом.
Женщину же, которая пыталась предотвратить конфликт, один из сообщников сперва придушил до бессознательного состояния, а потом обвиняемые устроили пожар, чтобы довершить убийство потерпевшей и уничтожить следы преступления, считает следствие. Смерть женщины наступила от отравления продуктами горения. Пожаром собственнику дома был причинен ущерб. Жилой дом не был полностью уничтожен лишь потому, что прибывшие на место сотрудники пожарной части локализовали очаги возгорания, отмечает СУСК.
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Три жителя поселка Верхние Серги в возрасте от 20 до 25 лет, двое из которых ранее судимы, в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении ряда преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "убийство, совершенное группой лиц", "убийство двух или более лиц, в том числе в связи с выполнением лицом общественного долга, общеопасным способом, группой лиц" и "покушение на уничтожение или повреждение чужого имущества".
"Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в Свердловский областной суд, который уже приступил к рассмотрению дела по существу", - говорится в сообщении.
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