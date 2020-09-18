https://ria.ru/20200918/stipendiya-1577456817.html

Глава Ямала учредил стипендию для студентов-медиков

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов учредил стипендию для студентов-медиков, которые приедут работать в регион, сообщает в пятницу пресс-служба главы... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T17:25

2020-09-18T17:25

2020-09-18T17:25

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

ямал

общество

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен - РИА Новости.</strong> Губернатор Ямала <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Artjukhov" target="_blank">Дмитрий Артюхов</a> учредил стипендию для студентов-медиков, которые приедут работать в регион, сообщает в пятницу пресс-служба главы Ямало-Ненецкого автономного округа (<a href="https://ria.ru/yanao" target="_blank">ЯНАО</a>)."Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал постановление об учреждении именных стипендий для студентов медицинских вузов страны, которые имеют договор о целевом обучении с департаментом здравоохранения и медицинскими учреждениями округа", - говорится в сообщении.Артюхов отметил, что власти много вкладывают в развитие медицины: строятся новые лечебные учреждения, закупается оборудование.Стипендия будет выплачиваться с 1 января 2021 года. Получить ее смогут студенты пятых и шестых курсов медицинских вузов страны и ординаторы, которые учатся на "отлично" и "хорошо". По условиям программы после выпуска необходимо пять лет отработать в больницах и поликлиниках округа. На 2021 год планируется установить 53 именные стипендии для студентов и ординаторов.Стипендия назначается на семестр в зависимости от результатов сессии. Для получения выплаты студент или ординатор должен подать заявление в медицинскую организацию, с которой у него заключен договор о целевом обучении. К заявлению необходимо приложить справку о результатах сданной сессии, уточняют власти.На сегодняшний день в округе действует комплекс мер поддержки медицинских работников. В этом году с одного до двух миллионов рублей увеличены единовременные выплаты по программе "Земский доктор". С 500 тысяч до 1 миллиона рублей - по программе "Земский фельдшер". По программе "Врачи, нужные Ямалу" специалисты получают выплату в 1 миллион рублей.По поручению президента России в округе стартовала программа по обеспечению жильем медицинских работников первичного звена с правом приватизации через 10 лет работы в регионе. Ключи уже получили 50 семей. С этого года специалисты важных для округа отраслей получают северные с первого дня работы, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20200609/1572684885.html

https://ria.ru/20200904/stipendii-1576793518.html

ямал

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий артюхов, ямал, общество