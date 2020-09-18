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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20200918/stipendiya-1577456817.html
Глава Ямала учредил стипендию для студентов-медиков
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов учредил стипендию для студентов-медиков, которые приедут работать в регион, сообщает в пятницу пресс-служба главы... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T17:25
2020-09-18T17:25
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямал
общество
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен - РИА Новости.</strong> Губернатор Ямала <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Artjukhov" target="_blank">Дмитрий Артюхов</a> учредил стипендию для студентов-медиков, которые приедут работать в регион, сообщает в пятницу пресс-служба главы Ямало-Ненецкого автономного округа (<a href="https://ria.ru/yanao" target="_blank">ЯНАО</a>)."Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал постановление об учреждении именных стипендий для студентов медицинских вузов страны, которые имеют договор о целевом обучении с департаментом здравоохранения и медицинскими учреждениями округа", - говорится в сообщении.Артюхов отметил, что власти много вкладывают в развитие медицины: строятся новые лечебные учреждения, закупается оборудование.Стипендия будет выплачиваться с 1 января 2021 года. Получить ее смогут студенты пятых и шестых курсов медицинских вузов страны и ординаторы, которые учатся на "отлично" и "хорошо". По условиям программы после выпуска необходимо пять лет отработать в больницах и поликлиниках округа. На 2021 год планируется установить 53 именные стипендии для студентов и ординаторов.Стипендия назначается на семестр в зависимости от результатов сессии. Для получения выплаты студент или ординатор должен подать заявление в медицинскую организацию, с которой у него заключен договор о целевом обучении. К заявлению необходимо приложить справку о результатах сданной сессии, уточняют власти.На сегодняшний день в округе действует комплекс мер поддержки медицинских работников. В этом году с одного до двух миллионов рублей увеличены единовременные выплаты по программе "Земский доктор". С 500 тысяч до 1 миллиона рублей - по программе "Земский фельдшер". По программе "Врачи, нужные Ямалу" специалисты получают выплату в 1 миллион рублей.По поручению президента России в округе стартовала программа по обеспечению жильем медицинских работников первичного звена с правом приватизации через 10 лет работы в регионе. Ключи уже получили 50 семей. С этого года специалисты важных для округа отраслей получают северные с первого дня работы, отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20200609/1572684885.html
https://ria.ru/20200904/stipendii-1576793518.html
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дмитрий артюхов, ямал, общество

Глава Ямала учредил стипендию для студентов-медиков

17:25 18.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтудент в коридоре Медицинской академии имени С. И. Георгиевского в Симферополе
Студент в коридоре Медицинской академии имени С. И. Георгиевского в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов учредил стипендию для студентов-медиков, которые приедут работать в регион, сообщает в пятницу пресс-служба главы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
"Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал постановление об учреждении именных стипендий для студентов медицинских вузов страны, которые имеют договор о целевом обучении с департаментом здравоохранения и медицинскими учреждениями округа", - говорится в сообщении.
Артюхов отметил, что власти много вкладывают в развитие медицины: строятся новые лечебные учреждения, закупается оборудование.

"Но даже самая современная и оснащенная больница – ничто без хороших врачей. Мы заинтересованы, чтобы к нам приезжали лучшие специалисты - образованные, подающие надежды. Поэтому учредили стипендию для студентов старших курсов и ординаторов медицинских вузов, которые показывают хорошие результаты в учебе. Размер выплаты – 10 тысяч рублей. Мы рассчитываем, что эта мера внесет свой вклад в то, чтобы проблема с нехваткой квалифицированных медиков, на которую достаточно часто жалуются ямальцы, ушла из нашей повестки", - приводятся в сообщении слова Артюхова.

Стипендия будет выплачиваться с 1 января 2021 года. Получить ее смогут студенты пятых и шестых курсов медицинских вузов страны и ординаторы, которые учатся на "отлично" и "хорошо". По условиям программы после выпуска необходимо пять лет отработать в больницах и поликлиниках округа. На 2021 год планируется установить 53 именные стипендии для студентов и ординаторов.
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Стипендия назначается на семестр в зависимости от результатов сессии. Для получения выплаты студент или ординатор должен подать заявление в медицинскую организацию, с которой у него заключен договор о целевом обучении. К заявлению необходимо приложить справку о результатах сданной сессии, уточняют власти.
На сегодняшний день в округе действует комплекс мер поддержки медицинских работников. В этом году с одного до двух миллионов рублей увеличены единовременные выплаты по программе "Земский доктор". С 500 тысяч до 1 миллиона рублей - по программе "Земский фельдшер". По программе "Врачи, нужные Ямалу" специалисты получают выплату в 1 миллион рублей.
По поручению президента России в округе стартовала программа по обеспечению жильем медицинских работников первичного звена с правом приватизации через 10 лет работы в регионе. Ключи уже получили 50 семей. С этого года специалисты важных для округа отраслей получают северные с первого дня работы, отмечает пресс-служба.
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