https://ria.ru/20200918/stavka-1577440851.html

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента годовых, следует из пресс-релиза регулятора. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T13:49

2020-09-18T13:49

2020-09-19T01:00

алексей заботкин

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568905907_0:150:2784:1716_1400x0_80_0_0_b9563b27c91f12b43d023282a4ea0505.jpg

<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банк России</a> сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента годовых, следует из пресс-релиза регулятора.В сообщении отмечается, что целесообразность дальнейшего снижения ставки будет оцениваться на ближайших заседания Цб. По словам главы банка Эльвиры Набиуллиной, регулятор по-прежнему видит пространство для смягчения денежно-кредитной политики.В последние месяцы Центробанк снижал ключевую ставку: в июне сразу на процентный пункт, до 4,5 процента годовых, а в июле — еще на 0,25 процентного пункта, до исторического минимума в 4,25 процента.Сегодняшнее решение Центробанка оказалось ожидаемым для аналитиков, опрошенных РИА Новости. По их мнению, в пользу того, что регулятор возьмет паузу в снижении ставки, говорили не только более уверенное восстановление деловой активности, но и неопределенность в отношении второй волны коронавируса, а также инфляционные факторы, такие как недавнее ослабление рубля и возросшие санкционные риски.Рубль на сохранение ключевой ставки отреагировал спокойно: к 13:37 курс доллара расчетами "завтра" на Московской бирже снижался на 12 копеек, до 75,05 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 88,91 рубля.

https://ria.ru/20200910/bank-1577032196.html

3

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей заботкин, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика