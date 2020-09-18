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https://ria.ru/20200918/stavka-1577440851.html
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента годовых, следует из пресс-релиза регулятора. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T13:49
2020-09-19T01:00
алексей заботкин
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банк России</a> сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента годовых, следует из пресс-релиза регулятора.В сообщении отмечается, что целесообразность дальнейшего снижения ставки будет оцениваться на ближайших заседания Цб. По словам главы банка Эльвиры Набиуллиной, регулятор по-прежнему видит пространство для смягчения денежно-кредитной политики.В последние месяцы Центробанк снижал ключевую ставку: в июне сразу на процентный пункт, до 4,5 процента годовых, а в июле — еще на 0,25 процентного пункта, до исторического минимума в 4,25 процента.Сегодняшнее решение Центробанка оказалось ожидаемым для аналитиков, опрошенных РИА Новости. По их мнению, в пользу того, что регулятор возьмет паузу в снижении ставки, говорили не только более уверенное восстановление деловой активности, но и неопределенность в отношении второй волны коронавируса, а также инфляционные факторы, такие как недавнее ослабление рубля и возросшие санкционные риски.Рубль на сохранение ключевой ставки отреагировал спокойно: к 13:37 курс доллара расчетами "завтра" на Московской бирже снижался на 12 копеек, до 75,05 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 88,91 рубля.
https://ria.ru/20200910/bank-1577032196.html
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РИА Новости
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алексей заботкин, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента

13:49 18.09.2020 (обновлено: 01:00 19.09.2020)
2229
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
В сообщении отмечается, что целесообразность дальнейшего снижения ставки будет оцениваться на ближайших заседания Цб. По словам главы банка Эльвиры Набиуллиной, регулятор по-прежнему видит пространство для смягчения денежно-кредитной политики.
В последние месяцы Центробанк снижал ключевую ставку: в июне сразу на процентный пункт, до 4,5 процента годовых, а в июле — еще на 0,25 процентного пункта, до исторического минимума в 4,25 процента.
Сегодняшнее решение Центробанка оказалось ожидаемым для аналитиков, опрошенных РИА Новости. По их мнению, в пользу того, что регулятор возьмет паузу в снижении ставки, говорили не только более уверенное восстановление деловой активности, но и неопределенность в отношении второй волны коронавируса, а также инфляционные факторы, такие как недавнее ослабление рубля и возросшие санкционные риски.
Рубль на сохранение ключевой ставки отреагировал спокойно: к 13:37 курс доллара расчетами "завтра" на Московской бирже снижался на 12 копеек, до 75,05 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 88,91 рубля.
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 13:46
Банк России будет публиковать траекторию ключевой ставки
1120008
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Алексей ЗаботкинЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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