https://ria.ru/20200918/sport-1577450284.html

Владимирские депутаты хотят стимулировать расходы работодателей на спорт

Владимирские депутаты выступили с законодательной инициативой, согласно которой работодатель сможет заключать договоры с фитнес-клубом или иной... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T15:54

2020-09-18T15:54

2020-09-18T15:54

законодательное собрание владимирской области

владимирская область

общество

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<strong>ВЛАДИМИР, 18 сен – РИА Новости. </strong>Владимирские депутаты выступили с законодательной инициативой, согласно которой работодатель сможет заключать договоры с фитнес-клубом или иной спорторганизацией, оплачивать сотрудникам занятия, а затраты учитывать при определении своей налогооблагаемой базы, сообщает пресс-служба регионального парламента.Депутаты предлагают внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ для создания максимально благоприятных условий привлечения населения к занятиям спортом и физкультурой в рамках реализации национальных целей развития России, определенных июльским указом президента.Предполагается, что инициатива коснется предприятий, организаций и ИП, находящихся как на общей, так и на упрощенной системе налогообложения. Согласно законопроекту, работодатель сможет оплатить тренировки не только сотрудникам, но и их детям в возрасте до 18 лет. В документе прописано ограничение: списать таким образом можно фактическую сумму расходов на спортивные абонементы сотрудников, но не более 30 тысяч рублей за налоговый период на одного человека, говорится в сообщении.Авторы инициативы рассчитывают, что данная мера послужит для работодателей дополнительным стимулом активнее инвестировать в здоровье своих сотрудников, особенно в условиях распространения новых вирусных инфекций."Предположим, работодатель заключает договор с бассейном или фитнес-центром, покупает для своих работников или их детей в возрасте до 18 лет абонемент и проводит эти суммы как расходы. Всем выгодно. Работодатель оздоровляет сотрудников, получает более эффективного и реже болеющего специалиста и при этом экономит на налогах, а люди смогут за счет предприятия заняться спортом. Да, бюджеты несколько недополучат, но потери перекроются налогами от предприятий, оказывающих физкультурно-спортивные услуги, ведь их доходы, как мы рассчитываем, вырастут за счет притока новых клиентов", — приводит пресс-служба слова председателя Заксобрания <a href="http://ria.ru/location_Vladimirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Владимирской области</a> Владимира Киселева.

https://rsport.ria.ru/20161027/1111416524.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

законодательное собрание владимирской области, владимирская область, общество