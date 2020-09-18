Владимирские депутаты хотят стимулировать расходы работодателей на спорт
ВЛАДИМИР, 18 сен – РИА Новости. Владимирские депутаты выступили с законодательной инициативой, согласно которой работодатель сможет заключать договоры с фитнес-клубом или иной спорторганизацией, оплачивать сотрудникам занятия, а затраты учитывать при определении своей налогооблагаемой базы, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Депутаты предлагают внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ для создания максимально благоприятных условий привлечения населения к занятиям спортом и физкультурой в рамках реализации национальных целей развития России, определенных июльским указом президента.
Предполагается, что инициатива коснется предприятий, организаций и ИП, находящихся как на общей, так и на упрощенной системе налогообложения. Согласно законопроекту, работодатель сможет оплатить тренировки не только сотрудникам, но и их детям в возрасте до 18 лет. В документе прописано ограничение: списать таким образом можно фактическую сумму расходов на спортивные абонементы сотрудников, но не более 30 тысяч рублей за налоговый период на одного человека, говорится в сообщении.
Авторы инициативы рассчитывают, что данная мера послужит для работодателей дополнительным стимулом активнее инвестировать в здоровье своих сотрудников, особенно в условиях распространения новых вирусных инфекций.
27 октября 2016, 19:46Губернатор Владимирской области: с развитием массового спорта люди стали меньше питьВ октябре губернатор Владимирской области Светлана Орлова стала федеральным послом ГТО. Пока она единственная из своих коллег удостоена этого статуса наряду с прославленными российскими спортсменами. Такое решение министерства спорта России отнюдь не случайно. Под руководством Светланы Орловой Владимирская область в текущем году выдержала два больших федеральных экзамена: приняла у себя Всероссийский фестиваль ГТО для школьников (в качестве разминки перед более масштабным событием) и провела VI международный форум "Россия – спортивная держава".
"Предположим, работодатель заключает договор с бассейном или фитнес-центром, покупает для своих работников или их детей в возрасте до 18 лет абонемент и проводит эти суммы как расходы. Всем выгодно. Работодатель оздоровляет сотрудников, получает более эффективного и реже болеющего специалиста и при этом экономит на налогах, а люди смогут за счет предприятия заняться спортом. Да, бюджеты несколько недополучат, но потери перекроются налогами от предприятий, оказывающих физкультурно-спортивные услуги, ведь их доходы, как мы рассчитываем, вырастут за счет притока новых клиентов", — приводит пресс-служба слова председателя Заксобрания Владимирской области Владимира Киселева.