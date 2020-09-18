https://ria.ru/20200918/sobyanin-1577456328.html

Собянин наградил столичных медработников за помощь пациентам с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды работникам столичных медорганизаций, внесших значительный вклад в работу по организации и обеспечению медицинской... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T17:18

2020-09-18T17:18

2020-09-18T17:18

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

"сокольники"

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> вручил награды работникам столичных медорганизаций, внесших значительный вклад в работу по организации и обеспечению медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.Медики были удостоены почетного знака "Заслуженный врач города Москвы", почетных званий "Почетный работник здравоохранения города Москвы" и "Почетный медицинский работник города Москвы", а также отмечены почетными грамотами правительства столицы и благодарностью мэра Москвы.Он добавил, что в начале пандемии столица не располагала специальными медикаментами для лечения коронавируса, также для борьбы с вирусом отсутствовали технологии, точная диагностика, приборы и так далее. По словам Собянина, методик для специальной реанимации таких пациентов тоже никто заранее не разрабатывал. "Хорошо, если бы эту школу мы с вами проходили в течение, я не знаю, нескольких лет. Пришлось проходить в течение нескольких дней, и это было самое страшное и сложное", - сказал мэр.Собянин подчеркнул, что для борьбы с пандемией в Москве пришлось перестроить практически половину всего коечного фонда здравоохранения, наладить координацию с коллегами из федеральных и частных клиник, привлекая специалистов практически всех городских комплексов. "Очень хорошо помню, какие периоды мы с вами проходили - от первых заболевших, которыми в большей степени занимались санитарные службы, их изоляцией, до поступления первых больных в наши клиники. Когда говорят о шоковой терапии, то этот термин можно в прямом и переносном смысле применить для тех дней, которые мы проходили, когда в наши больницы начали прибывать не единицы, а сотни скорых карет тяжело больных", - сказал мэр.По словам Собянина, во время пандемии коронавируса в московском здравоохранении "как один стали работать" специалисты всех служб: транспортники, коммунальщики, строители, финансисты, экономисты, промышленность, информационные технологии, а также правоохранители, которые обеспечивали соответствующий порядок.Мэр отметил, что во время пандемии московские врачи активно работали над разработкой и внедрением новых методик лечения, которые затем применялись не только в Москве, но и во всей России. Кроме того, столичные специалисты делились своим опытом в борьбе с коронавирусом с коллегами практически во всех регионах России, проводя соответствующие дистанционные консультации, семинары, а также выезжая на место и оказывая практическую помощь.МОСКВА В ПАНДЕМИЮКак уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в столице для лечения больных с коронавирусом были оперативно развернуты стационары на базе 66 федеральных, городских и частных клиник. С нуля всего за месяц город построил новую инфекционную больницу в поселении Вороновское. В общей сложности на пике пандемии в столице функционировало более 24 тысяч коек. Непосредственно в оказании помощи больным с COVID-19 участвовало более 69 тысяч медиков - это врачи, средний и младший медицинский персонал, сотрудники и водители скорой помощи."На базе городских поликлиник были созданы 48 КТ-центров для диагностики заболевания в круглосуточном режиме. Всего проведено более 239 тысяч исследований. До начала пандемии соответствующее лабораторное тестирование в Москве могли проводить только две федеральные лаборатории - Противочумный центр и Федеральный центр гигиены и эпидемиологии. В кратчайшие сроки была развернута сеть из 10 федеральных, 15 городских и 21 частной лаборатории. Их суммарная мощность увеличена с 7 до 75 тысяч исследований методом ПЦР в сутки, методом ИФА-диагностики - до 50 тысяч в сутки", - сообщили в пресс-службе.Там добавили, что по состоянию на 18 сентября в Москве вылечено свыше 234 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них уже 1,5 тысячи человек стали донорами, что позволило сформировать огромный запас плазмы для помощи самым тяжелым больным - 752 литра. С учетом улучшения эпидемиологической обстановки проводится обратное поэтапное перепрофилирование медицинских организаций государственной системы здравоохранения Москвы.Все федеральные и частные клиники вернулись к плановой работе. Помощь пациентам с коронавирусом продолжают оказывать 15 городских стационаров, имеющих в своем составе 6,3 тысячи коек, из них фактически занято 4 тысячи коек. Под временные госпитали, формирующие резервный коечный фонд, подготовлены три объекта: 75-й павильон ВДНХ, Ледовый дворец "Крылатское", КВЦ "<a href="http://ria.ru/organization_Sokolniki_2/" target="_blank" data-auto="true">Сокольники</a>" - всего 4,4 тысячи коек. Продолжают работать 11 амбулаторных КТ-центров."Во многом благодаря высокопрофессиональной и самоотверженной работе врачей Москва прошла самую тяжелую фазу пандемии с меньшими потерями, чем многие другие мировые города. По мнению международных экспертов (компания BCG), эффективность борьбы с COVID-19 в Москве обусловлена следующими факторами: высокая обеспеченность койками и оборудованием до начала эпидемии COVID-19; масштабное тестирование населения; быстрое развертывание дополнительных коечных мощностей под COVID; ранний ввод общего карантина (при порядка 1,2 тысячи выявленных случаев); ранняя и обязательная изоляция пожилого населения (старше 65 лет), выстраивание социальной и волонтерской службы для обеспечения соблюдения самоизоляции пожилыми", - заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20200908/koronavirus-1576949182.html

https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577428434.html

https://ria.ru/20200907/moskva-1576881002.html

https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577426969.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, "сокольники", сергей собянин, москва, общество