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Война в Сирии
https://ria.ru/20200918/siriya-1577462032.html
Небензя заявил о стремлении США сменить власть в Сирии
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о стремлении США сменить действующую власть в Сирии. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T18:45
2020-09-18T18:45
война в сирии
россия
джеймс мэттис
война в сирии
дональд трамп
василий небензя
башар асад
сирия
оон
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<strong>ООН, 18 сен – РИА Новости.</strong> Постпред РФ при ООН <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Nebenzja/" target="_blank" data-auto="true">Василий Небензя</a> заявил о стремлении <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> сменить действующую власть в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>.Во вторник президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> признал, что рассматривал вариант с устранением президента Сирии <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башара Асада</a>, но его отговорил глава американского минобороны <a href="http://ria.ru/person_Dzhejjms_Mehttis/" target="_blank" data-auto="true">Джеймс Мэттис</a>."Незаконные односторонние санкции сами по себе, которые используются как инструмент коллективного наказания и нацелены на разжигание социального недовольства, также мешают усилиям тех, кто хочет мира в Сирии", - сказал Небензя.Он призвал те стороны, которые демонстрируют неуважение к международному праву, отказаться от этой практики.Ранее в сирийском внешнеполитическом ведомстве отметили, что официальное признание президента Дональда Трампа о подобных намерениях подтверждает преступную деятельность США, которые "прибегают к тем же методам, что и террористические организации – убийства, ликвидации вне каких либо международных правил и принципов ради собственных интересов в регионе".
https://ria.ru/20200916/tramp-1577326442.html
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россия, джеймс мэттис, война в сирии, дональд трамп, василий небензя, башар асад, сирия, оон, сша, в мире

Небензя заявил о стремлении США сменить власть в Сирии

18:45 18.09.2020
1792
© РИА Новости / Сергей ГунеевЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Читать ria.ru в
ООН, 18 сен – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о стремлении США сменить действующую власть в Сирии.
Во вторник президент США Дональд Трамп признал, что рассматривал вариант с устранением президента Сирии Башара Асада, но его отговорил глава американского минобороны Джеймс Мэттис.
"Незаконные односторонние санкции сами по себе, которые используются как инструмент коллективного наказания и нацелены на разжигание социального недовольства, также мешают усилиям тех, кто хочет мира в Сирии", - сказал Небензя.
"Мы недавно слышали о планах убить главу суверенного государства президента Башара Асада. Что это, если не политика смены режима", - заявил российский постпред на заседании СБ ООН.
Он призвал те стороны, которые демонстрируют неуважение к международному праву, отказаться от этой практики.
Ранее в сирийском внешнеполитическом ведомстве отметили, что официальное признание президента Дональда Трампа о подобных намерениях подтверждает преступную деятельность США, которые "прибегают к тем же методам, что и террористические организации – убийства, ликвидации вне каких либо международных правил и принципов ради собственных интересов в регионе".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 15:44
МИД Сирии ответил на слова Трампа о намерении ликвидировать Асада
5812012
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Война в СирииРоссияДжеймс МэттисВойна в СирииДональд ТрампВасилий НебензяБашар АсадСирияООНСШАВ мире
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