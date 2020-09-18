https://ria.ru/20200918/siriya-1577462032.html

Небензя заявил о стремлении США сменить власть в Сирии

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о стремлении США сменить действующую власть в Сирии. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T18:45

2020-09-18T18:45

2020-09-18T18:45

война в сирии

россия

джеймс мэттис

война в сирии

дональд трамп

василий небензя

башар асад

сирия

оон

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<strong>ООН, 18 сен – РИА Новости.</strong> Постпред РФ при ООН <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Nebenzja/" target="_blank" data-auto="true">Василий Небензя</a> заявил о стремлении <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> сменить действующую власть в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>.Во вторник президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> признал, что рассматривал вариант с устранением президента Сирии <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башара Асада</a>, но его отговорил глава американского минобороны <a href="http://ria.ru/person_Dzhejjms_Mehttis/" target="_blank" data-auto="true">Джеймс Мэттис</a>."Незаконные односторонние санкции сами по себе, которые используются как инструмент коллективного наказания и нацелены на разжигание социального недовольства, также мешают усилиям тех, кто хочет мира в Сирии", - сказал Небензя.Он призвал те стороны, которые демонстрируют неуважение к международному праву, отказаться от этой практики.Ранее в сирийском внешнеполитическом ведомстве отметили, что официальное признание президента Дональда Трампа о подобных намерениях подтверждает преступную деятельность США, которые "прибегают к тем же методам, что и террористические организации – убийства, ликвидации вне каких либо международных правил и принципов ради собственных интересов в регионе".

https://ria.ru/20200916/tramp-1577326442.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джеймс мэттис, война в сирии, дональд трамп, василий небензя, башар асад, сирия, оон, сша, в мире