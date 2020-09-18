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Мужчина сломал незнакомцу обе ноги за критику его штанов
Житель Краснодара избил мужчину, грубо высказавшегося о цвете его штанов. Потерпевшего госпитализировали с закрытым переломом обеих ног, пишет портал "Кубань... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T19:07
2020-09-18T19:07
краснодар
краснодарский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Житель <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодара</a> избил мужчину, грубо высказавшегося о цвете его штанов. Потерпевшего госпитализировали с закрытым переломом обеих ног, пишет портал <a href="https://kuban24.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Кубань 24"</a>.Как отмечается, злоумышленник сознался в содеянном. Он рассказал, что напал на обидчика из-за того, что тот находился в состоянии алкогольного опьянения и некорректно прокомментировал его внешний вид.В пресс-службе управления МВД по Краснодару сообщили, что мужчину задержали. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20200229/1565621957.html
Непонятно. Ефремову за убийство в состоянии алкогольного опяьянения тоже до 12 лет грозило. А сломанные ноги и убитый человек это все-таки разные категории.
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краснодар
краснодарский край
РИА Новости
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краснодар, краснодарский край, происшествия

Мужчина сломал незнакомцу обе ноги за критику его штанов

19:07 18.09.2020
9004
© Depositphotos / FashionstockЦветные мужские штаны
Цветные мужские штаны - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Depositphotos / Fashionstock
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Житель Краснодара избил мужчину, грубо высказавшегося о цвете его штанов. Потерпевшего госпитализировали с закрытым переломом обеих ног, пишет портал "Кубань 24".
Как отмечается, злоумышленник сознался в содеянном. Он рассказал, что напал на обидчика из-за того, что тот находился в состоянии алкогольного опьянения и некорректно прокомментировал его внешний вид.
В пресс-службе управления МВД по Краснодару сообщили, что мужчину задержали. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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Обсудить15
КраснодарКраснодарский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Непонятно. Ефремову за убийство в состоянии алкогольного опяьянения тоже до 12 лет грозило. А сломанные ноги и убитый человек это все-таки разные категории.
18 сентября, 19:37
НВНиколай Васильевич
1900201
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