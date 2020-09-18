https://ria.ru/20200918/shtany-1577463296.html
Мужчина сломал незнакомцу обе ноги за критику его штанов
Житель Краснодара избил мужчину, грубо высказавшегося о цвете его штанов. Потерпевшего госпитализировали с закрытым переломом обеих ног, пишет портал "Кубань... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T19:07
2020-09-18T19:07
2020-09-18T19:07
краснодар
краснодарский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577463031_0:118:2000:1243_1400x0_80_0_0_a0bb0af7bce1261f6274ca607181fb56.jpg
<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Житель <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодара</a> избил мужчину, грубо высказавшегося о цвете его штанов. Потерпевшего госпитализировали с закрытым переломом обеих ног, пишет портал <a href="https://kuban24.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Кубань 24"</a>.Как отмечается, злоумышленник сознался в содеянном. Он рассказал, что напал на обидчика из-за того, что тот находился в состоянии алкогольного опьянения и некорректно прокомментировал его внешний вид.В пресс-службе управления МВД по Краснодару сообщили, что мужчину задержали. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20200229/1565621957.html
Николай Васильевич
Непонятно. Ефремову за убийство в состоянии алкогольного опяьянения тоже до 12 лет грозило. А сломанные ноги и убитый человек это все-таки разные категории.
23
15
краснодар
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577463031_127:0:1874:1310_1400x0_80_0_0_b4192a886a22e1ed531a76218a69593e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, краснодарский край, происшествия