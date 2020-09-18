https://ria.ru/20200918/shtany-1577463296.html

Мужчина сломал незнакомцу обе ноги за критику его штанов

Житель Краснодара избил мужчину, грубо высказавшегося о цвете его штанов. Потерпевшего госпитализировали с закрытым переломом обеих ног, пишет портал "Кубань... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T19:07

2020-09-18T19:07

2020-09-18T19:07

краснодар

краснодарский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Житель <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодара</a> избил мужчину, грубо высказавшегося о цвете его штанов. Потерпевшего госпитализировали с закрытым переломом обеих ног, пишет портал <a href="https://kuban24.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Кубань 24"</a>.Как отмечается, злоумышленник сознался в содеянном. Он рассказал, что напал на обидчика из-за того, что тот находился в состоянии алкогольного опьянения и некорректно прокомментировал его внешний вид.В пресс-службе управления МВД по Краснодару сообщили, что мужчину задержали. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20200229/1565621957.html

Николай Васильевич Непонятно. Ефремову за убийство в состоянии алкогольного опяьянения тоже до 12 лет грозило. А сломанные ноги и убитый человек это все-таки разные категории. 23

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краснодар

краснодарский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, краснодарский край, происшествия