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РИА Наука
https://ria.ru/20200918/shnobelevskaya-premiya-1577419301.html
Главам России, США и Белоруссии присудили Шнобелевскую премию
Сегодня ночью в Гарвардском университете вручили награды за самые нелепые научные исследования — Шнобелевские премии. Как и многие другие события в этом году,... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T04:42
2020-09-18T10:16
риа наука
биология
дональд трамп
андрей гейм
здоровье
александр лукашенко
шнобелевская премия
белоруссия
бразилия
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева. </strong>Сегодня ночью в Гарвардском университете вручили награды за самые нелепые научные исследования — Шнобелевские премии. Как и многие другие события в этом году, церемония награждения проходила онлайн. Однако это обстоятельство не помешало нынешним лауреатам получить заслуженные триллионы зимбабвийских долларов за попытку накачать крокодила гелием, раскачать дождевых червей и выяснить, кто чаще целуется — богатые или бедные. Кроме того, среди награжденных неожиданно оказались <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> и главы еще нескольких государств. Самые бессмысленные и беспощадные исследования этого года — в материале РИА Новости.Писклявый крокодилАвстрийские, японские и американские ученые получили премию в области акустики за то, что <a href="https://jeb.biologists.org/content/218/15/2315.2.short?rss=1" target="_blank" rel="nofollow noopener">выяснили</a>, как меняется голос крокодила, вдохнувшего гелий. Они помещали самку китайского аллигатора (Alligator sinensis) в специальный ящик, куда подавалась смесь из гелия и кислорода. А затем заставляли ее слушать записи рева сородичей. Животное не выдерживало и начинало реветь в ответ, правда, звук больше походил на писк. На самом деле исследователи проделывали это с крокодилом не ради смеха. Сравнение его голоса в обычных условиях и после вдыхания гелия позволило доказать, что эти животные используют при общении друг с другом резонанс. Таким образом они намекают сородичам на свои размеры. Премию за эксперименты с рептилией вручал нобелевский лауреат <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Gejjm/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Гейм</a>, получивший в свое время Шнобелевку за то, что заставил лягушку левитировать в магнитном поле. В список награжденных, ставивших странные опыты над животными, попала и международная команда ученых, которая в течение нескольких месяцев <a href="https://www.biorxiv.org/content/10.1101/868521v1" target="_blank" rel="nofollow noopener">раскачивала</a> навозных червей Eisenia fetida. На самом деле исследователи хотели понять, будут ли по телу беспозвоночных распространяться поверхностные стоячие волны Фарадея, если их заставить вибрировать с высокой частотой. Оказалось, что будут. За этот результат специалисты получили Шнобелевскую премию по физике. Страшный и еще страшнееНаграда в области энтомологии досталась американскому исследователю Рику Веттеру, который <a href="https://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-09/esoa-aew091113.php" target="_blank" rel="nofollow noopener">выяснил</a>, что многие специалисты по насекомым боятся пауков. Он нашел 41 энтомолога, страдающего арахнофобией, и попросил ответить на вопросы специальной анкеты. Обнаружилось, что боязнь пауков, как правило, возникала в раннем детстве, когда они еще не определились с будущей профессией. Страх и отвращение не исчезали даже после нескольких десятилетий работы с насекомыми, хотя и становились менее выраженными. При этом разные виды пауков различались по степени вселяемого ими ужаса. Так, пауки-скакунчики считались скорее милыми, волосатые или крупные вызывали беспокойство. Быстро бегающие или свисающие на паутине пауки сильно пугали, особенно это касалось видов Cheiracanthium, Trachelas, Agelenopsis и Sparassidae. Но самыми страшными признавались особи, ползающие по человеку. Британские и американские ученые, получившие премию в области наук о материалах, скорее всего тоже испытывали отвращение к объекту своего исследования. Они <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352409X19305371?via%3Dihub" target="_blank" rel="nofollow noopener">изучали</a>, что можно разрезать ножом, изготовленным из замороженных человеческих фекалий. Оказалось, только сало, да и то на толстые куски. Результат эксперимента оставался прежним даже в тех случаях, когда меняли сырье, из которого делался нож. Замороженные материалы, полученные от одного человека, ничем не отличались по остроте от фекалий другого. Брови — зеркало душиПремию по психологии получили канадские ученые за то, что научно <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jopy.12396" target="_blank" rel="nofollow noopener">объяснили</a>, как вычислить нарцисса. Оказалось, что его можно распознать по форме бровей. Так, мужчины с выразительными и ухоженными бровями имеют высокие шансы оказаться обладателями нарциссического расстройства личности. При этом заболевании человек склонен с презрением относиться к другим, постоянно демонстрирует свое превосходство и достижения при полном отсутствии эмпатии к окружающим. К такому выводу ученые пришли, показывая добровольцам брови людей, которые прошли тест на степень выраженности нарциссизма. Участники исследования оценивали их ухоженность, женственность и самобытность. Выяснилось, что чем гуще и шире были брови, тем более ярко выраженной формой нарциссизма страдал их владелец. Награда в области медицины досталась нидерландским ученым за <a href="https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0054706" target="_blank" rel="nofollow noopener">изобретение</a> нового диагноза — мизофонии. Именно от этого расстройства они предлагают лечить людей, которых раздражают звуки жевания, кряхтения и даже дыхания. Исследователи нашли 90 пациентов, которые жаловались на потерю самоконтроля и внезапную злость на окружающих, которые издают эти звуки. Однако есть и хорошие новости: если вовремя начать лечиться, то высоки шансы избавиться от этой болезни. Когнитивно-поведенческая терапия расстройства оказалась эффективна для половины испытуемых. Поцелуи вместо денегСамую романтичную премию вручили в области экономики. Ее получила команда ученых, попытавшаяся <a href="https://www.nature.com/articles/s41598-019-43267-7" target="_blank" rel="nofollow noopener">найти</a> связь между неравенством национального дохода в разных странах и средним количеством поцелуев в губы. Проанализировав любовные обычаи 13 государств и информацию об их валовом внутреннем продукте и уровне благосостояния, исследователи выяснили: люди, живущие в регионах с большим разрывом в доходах, чаще целуются с партнерами. Подобные ласки считаются символом любви и серьезных отношений. Они помогают создавать долгосрочные пары и таким образом повышают шансы на выживание в неблагоприятной экономической обстановке. Кроме того, ученые выделили два компонента хорошего поцелуя. Это приятный запах тела и дыхания — так называемые сенсорные факторы, — а также контакт и ощущение возбуждения — технические факторы. Первые больше важны для женщин, вторые для мужчин. Эффективные управленцыНаграда в области менеджмента досталась пятерым китайцам, которые попытались свалить свои задачи друг на друга. Житель провинции Гуанси Си Гуан-Ань получил заказ убить человека, однако делегировал его Мо Тянь-Сяну, попросив с него проценты за посредничество. Тот, в свою очередь, нанял Яна Кан-Ше, он — Яна Гуан-Шена, который обратился за помощью к Лину Сяню-Си. В результате заказ так и остался невыполненным, а горе-управленцы оказались на скамье подсудимых. Премию мира получили пакистанские и индийские дипломаты за умение досаждать друг другу через многочисленные новостные публикации. А вот лауреатами в области медицинского образования стали президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, России, <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларуси</a>, Туркменистана, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>, <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексики</a>, а также премьер-министры <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>. Во время пандемии COVID-19 они показали всему миру, что политики сильнее влияют на жизнь и смерть, чем исследователи и врачи. Кстати, для Александра Лукашенко нынешний Шнобель стал вторым по счету. Первую премию он получил в 2013 году за то, что запретил аплодисменты. Тогда белорусские милиционеры (они разделили награду со своим президентом) арестовали однорукого человека за публичные аплодисменты.
https://ria.ru/20190913/1558637688.html
https://ria.ru/20180911/1528236174.html
https://ria.ru/20120921/755548167.html
https://ria.ru/20160923/1477687242.html
Долболобые устроители вручения этой премии забыли первую премию себе присудить. А оказаться в одной кампании с Америкой, Англией, Индией и Турцией вовсе не зазорно. Если бы у организаторов было хоть немного мозгов, они бы включили в список Украину, Польшу и Прибалтику. Пребывание в этой шайке, точно было бы и позорным, и обидным.
204
Вот же люди плохо живут, что находится время заниматься такой деятельностью, читаю и понимаю, что-то в этой жизни делаю не так, коль в голове где достать денег, с работы не вылезаю, надо обеспечивать семью, платить ипотеку, помогать стране налогами, а там вон крокодилов гелием накачивают, просто так, послушать как они пищат.
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биология, дональд трамп, андрей гейм, здоровье, александр лукашенко, шнобелевская премия, белоруссия, бразилия, сша

Главам России, США и Белоруссии присудили Шнобелевскую премию

04:42 18.09.2020 (обновлено: 10:16 18.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева. Сегодня ночью в Гарвардском университете вручили награды за самые нелепые научные исследования — Шнобелевские премии. Как и многие другие события в этом году, церемония награждения проходила онлайн. Однако это обстоятельство не помешало нынешним лауреатам получить заслуженные триллионы зимбабвийских долларов за попытку накачать крокодила гелием, раскачать дождевых червей и выяснить, кто чаще целуется — богатые или бедные. Кроме того, среди награжденных неожиданно оказались Владимир Путин, Александр Лукашенко, Дональд Трамп и главы еще нескольких государств. Самые бессмысленные и беспощадные исследования этого года — в материале РИА Новости.

Писклявый крокодил

Австрийские, японские и американские ученые получили премию в области акустики за то, что выяснили, как меняется голос крокодила, вдохнувшего гелий. Они помещали самку китайского аллигатора (Alligator sinensis) в специальный ящик, куда подавалась смесь из гелия и кислорода. А затем заставляли ее слушать записи рева сородичей. Животное не выдерживало и начинало реветь в ответ, правда, звук больше походил на писк.
На самом деле исследователи проделывали это с крокодилом не ради смеха. Сравнение его голоса в обычных условиях и после вдыхания гелия позволило доказать, что эти животные используют при общении друг с другом резонанс. Таким образом они намекают сородичам на свои размеры.
Премию за эксперименты с рептилией вручал нобелевский лауреат Андрей Гейм, получивший в свое время Шнобелевку за то, что заставил лягушку левитировать в магнитном поле.
В список награжденных, ставивших странные опыты над животными, попала и международная команда ученых, которая в течение нескольких месяцев раскачивала навозных червей Eisenia fetida. На самом деле исследователи хотели понять, будут ли по телу беспозвоночных распространяться поверхностные стоячие волны Фарадея, если их заставить вибрировать с высокой частотой. Оказалось, что будут. За этот результат специалисты получили Шнобелевскую премию по физике.
Ведущий церемонии вручения Шнобелевской премии - 2019 Марк Абрахамс - РИА Новости, 1920, 13.09.2019
13 сентября 2019, 03:06РИА Наука
В США раздали Шнобелевские премии

Страшный и еще страшнее

Награда в области энтомологии досталась американскому исследователю Рику Веттеру, который выяснил, что многие специалисты по насекомым боятся пауков. Он нашел 41 энтомолога, страдающего арахнофобией, и попросил ответить на вопросы специальной анкеты.
Обнаружилось, что боязнь пауков, как правило, возникала в раннем детстве, когда они еще не определились с будущей профессией. Страх и отвращение не исчезали даже после нескольких десятилетий работы с насекомыми, хотя и становились менее выраженными. При этом разные виды пауков различались по степени вселяемого ими ужаса. Так, пауки-скакунчики считались скорее милыми, волосатые или крупные вызывали беспокойство. Быстро бегающие или свисающие на паутине пауки сильно пугали, особенно это касалось видов Cheiracanthium, Trachelas, Agelenopsis и Sparassidae. Но самыми страшными признавались особи, ползающие по человеку.
Британские и американские ученые, получившие премию в области наук о материалах, скорее всего тоже испытывали отвращение к объекту своего исследования. Они изучали, что можно разрезать ножом, изготовленным из замороженных человеческих фекалий. Оказалось, только сало, да и то на толстые куски. Результат эксперимента оставался прежним даже в тех случаях, когда меняли сырье, из которого делался нож. Замороженные материалы, полученные от одного человека, ничем не отличались по остроте от фекалий другого.
Facepalm - РИА Новости, 1920, 11.09.2018
11 сентября 2018, 08:00РИА Наука
Чушь собачья! Ученые раскрыли секрет туалетной бумаги

Брови — зеркало души

Премию по психологии получили канадские ученые за то, что научно объяснили, как вычислить нарцисса. Оказалось, что его можно распознать по форме бровей. Так, мужчины с выразительными и ухоженными бровями имеют высокие шансы оказаться обладателями нарциссического расстройства личности. При этом заболевании человек склонен с презрением относиться к другим, постоянно демонстрирует свое превосходство и достижения при полном отсутствии эмпатии к окружающим.
К такому выводу ученые пришли, показывая добровольцам брови людей, которые прошли тест на степень выраженности нарциссизма. Участники исследования оценивали их ухоженность, женственность и самобытность. Выяснилось, что чем гуще и шире были брови, тем более ярко выраженной формой нарциссизма страдал их владелец.
Награда в области медицины досталась нидерландским ученым за изобретение нового диагноза — мизофонии. Именно от этого расстройства они предлагают лечить людей, которых раздражают звуки жевания, кряхтения и даже дыхания. Исследователи нашли 90 пациентов, которые жаловались на потерю самоконтроля и внезапную злость на окружающих, которые издают эти звуки. Однако есть и хорошие новости: если вовремя начать лечиться, то высоки шансы избавиться от этой болезни. Когнитивно-поведенческая терапия расстройства оказалась эффективна для половины испытуемых.
Церемония вручения Шнобелевской премии прошла в Гарварде - РИА Новости, 1920, 21.09.2012
21 сентября 2012, 11:31
Церемония вручения Шнобелевской премииЦеремония вручения Шнобелевской премии, присуждаемой за научные достижения, "которые сначала вызывают смех, а затем заставляют задуматься", состоялась в ночь на пятницу в Сандерс-театре Гарвардского университета. Обычно "шнобелевки" вручаются во всех нобелевских номинациях - физике, химии, медицине, литературе, экономике и борьбе за мир.

Поцелуи вместо денег

Самую романтичную премию вручили в области экономики. Ее получила команда ученых, попытавшаяся найти связь между неравенством национального дохода в разных странах и средним количеством поцелуев в губы.
Проанализировав любовные обычаи 13 государств и информацию об их валовом внутреннем продукте и уровне благосостояния, исследователи выяснили: люди, живущие в регионах с большим разрывом в доходах, чаще целуются с партнерами. Подобные ласки считаются символом любви и серьезных отношений. Они помогают создавать долгосрочные пары и таким образом повышают шансы на выживание в неблагоприятной экономической обстановке.
Кроме того, ученые выделили два компонента хорошего поцелуя. Это приятный запах тела и дыхания — так называемые сенсорные факторы, — а также контакт и ощущение возбуждения — технические факторы. Первые больше важны для женщин, вторые для мужчин.
Основатель Шнобелевской премии Марк Абрахамс. 23 сентября 2016 - РИА Новости, 1920, 23.09.2016
23 сентября 2016, 15:27РИА Наука
Трусы для крыс и человек-козел: кому и за что вручили Шнобелевскую премиюВ Гарвардском университете вручили Шнобелевскую премию. Трусы для крыс и протезы-копыта: РИА Новости узнало, какие достижения были удостоены награды в этом году.

Эффективные управленцы

Награда в области менеджмента досталась пятерым китайцам, которые попытались свалить свои задачи друг на друга. Житель провинции Гуанси Си Гуан-Ань получил заказ убить человека, однако делегировал его Мо Тянь-Сяну, попросив с него проценты за посредничество. Тот, в свою очередь, нанял Яна Кан-Ше, он — Яна Гуан-Шена, который обратился за помощью к Лину Сяню-Си. В результате заказ так и остался невыполненным, а горе-управленцы оказались на скамье подсудимых.
Премию мира получили пакистанские и индийские дипломаты за умение досаждать друг другу через многочисленные новостные публикации.
А вот лауреатами в области медицинского образования стали президенты США, России, Беларуси, Туркменистана, Турции, Бразилии и Мексики, а также премьер-министры Индии и Великобритании. Во время пандемии COVID-19 они показали всему миру, что политики сильнее влияют на жизнь и смерть, чем исследователи и врачи.
Кстати, для Александра Лукашенко нынешний Шнобель стал вторым по счету. Первую премию он получил в 2013 году за то, что запретил аплодисменты. Тогда белорусские милиционеры (они разделили награду со своим президентом) арестовали однорукого человека за публичные аплодисменты.
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РИА НаукабиологияДональд ТрампАндрей ГеймЗдоровьеАлександр ЛукашенкоШнобелевская премияБелоруссияБразилияСША
Популярные комментарии
Долболобые устроители вручения этой премии забыли первую премию себе присудить. А оказаться в одной кампании с Америкой, Англией, Индией и Турцией вовсе не зазорно. Если бы у организаторов было хоть немного мозгов, они бы включили в список Украину, Польшу и Прибалтику. Пребывание в этой шайке, точно было бы и позорным, и обидным.
18 сентября, 06:58
nned29v
139701057
Вот же люди плохо живут, что находится время заниматься такой деятельностью, читаю и понимаю, что-то в этой жизни делаю не так, коль в голове где достать денег, с работы не вылезаю, надо обеспечивать семью, платить ипотеку, помогать стране налогами, а там вон крокодилов гелием накачивают, просто так, послушать как они пищат.
18 сентября, 07:24
Sanja AvdeevSanja Avdeev
581706129
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