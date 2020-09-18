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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200918/sanktsii-1577457142.html
Макей рассказал, как Минск ответит на санкции Евросоюза
Белоруссия будет готова ответить на возможные санкции ЕС, ответ может касаться "и политической системы, и функционирования иностранных СМИ", аккредитованных в... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T17:32
2020-09-18T17:32
протесты в белоруссии
владимир макей
александр лукашенко
евросоюз
мид белоруссии
белоруссия
оон
в мире
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<strong>МИНСК, 18 сен – РИА Новости.</strong> Белоруссия будет готова ответить на возможные санкции <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a>, ответ может касаться "и политической системы, и функционирования иностранных СМИ", аккредитованных в стране, заявил глава МИД республики <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Makejj" target="_blank">Владимир Макей</a>.Как сообщается в пятницу на сайте телеканала <a href="http://www.ctv.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">СТВ</a>, в рамках записи своего выступления к общей дискуссии 75-й сессии Генеральной ассамблеи <a href="https://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON" target="_blank">ООН</a> глава МИД Белоруссии ответил на вопросы журналистов. В частности, речь зашла о поведении партнеров из ЕС, которые сами и через международные организации оказывают давление на происходящие в Белоруссии процессы, отмечается в сообщении.Он напомнил, что 21 сентября министры иностранных дел стран Евросоюза будут обсуждать вопрос о санкциях, о персональных санкциях в отношении белорусских официальных лиц. "Мы готовы к этому, мы никогда не будем инициировать какие-то действия, направленные на ухудшение отношений с нашим важным партнером – Европейским союзом и отдельными странами-членами. Но мы однозначно готовы к тому, чтобы дать адекватный ответ на подобного рода разрушительные действия", - подчеркнул министр.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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владимир макей , александр лукашенко, евросоюз, мид белоруссии, белоруссия, оон, в мире

Макей рассказал, как Минск ответит на санкции Евросоюза

17:32 18.09.2020
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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МИНСК, 18 сен – РИА Новости. Белоруссия будет готова ответить на возможные санкции ЕС, ответ может касаться "и политической системы, и функционирования иностранных СМИ", аккредитованных в стране, заявил глава МИД республики Владимир Макей.
Как сообщается в пятницу на сайте телеканала СТВ, в рамках записи своего выступления к общей дискуссии 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН глава МИД Белоруссии ответил на вопросы журналистов. В частности, речь зашла о поведении партнеров из ЕС, которые сами и через международные организации оказывают давление на происходящие в Белоруссии процессы, отмечается в сообщении.

"Естественно, в случае, если будут приняты какие-то санкционные меры в отношении Беларуси, то, думаю, и белорусским государством будут приняты соответствующие шаги, связанные с внутриполитическим функционированием государств. Это может касаться и политической системы, и функционирования иностранных СМИ, аккредитованных в Беларуси, и ряда других шагов", - приводятся на сайте слова Макея.

Он напомнил, что 21 сентября министры иностранных дел стран Евросоюза будут обсуждать вопрос о санкциях, о персональных санкциях в отношении белорусских официальных лиц. "Мы готовы к этому, мы никогда не будем инициировать какие-то действия, направленные на ухудшение отношений с нашим важным партнером – Европейским союзом и отдельными странами-членами. Но мы однозначно готовы к тому, чтобы дать адекватный ответ на подобного рода разрушительные действия", - подчеркнул министр.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 22:30Протесты в Белоруссии
Тихановская одобрила планы ЕС ввести санкции против Белоруссии
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Протесты в БелоруссииВладимир МакейАлександр ЛукашенкоЕвросоюзМИД БелоруссииБелоруссияООНВ мире
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