https://ria.ru/20200918/sanktsii-1577457142.html

Макей рассказал, как Минск ответит на санкции Евросоюза

Белоруссия будет готова ответить на возможные санкции ЕС, ответ может касаться "и политической системы, и функционирования иностранных СМИ", аккредитованных в... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T17:32

2020-09-18T17:32

2020-09-18T17:32

протесты в белоруссии

владимир макей

александр лукашенко

евросоюз

мид белоруссии

белоруссия

оон

в мире

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<strong>МИНСК, 18 сен – РИА Новости.</strong> Белоруссия будет готова ответить на возможные санкции <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a>, ответ может касаться "и политической системы, и функционирования иностранных СМИ", аккредитованных в стране, заявил глава МИД республики <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Makejj" target="_blank">Владимир Макей</a>.Как сообщается в пятницу на сайте телеканала <a href="http://www.ctv.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">СТВ</a>, в рамках записи своего выступления к общей дискуссии 75-й сессии Генеральной ассамблеи <a href="https://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON" target="_blank">ООН</a> глава МИД Белоруссии ответил на вопросы журналистов. В частности, речь зашла о поведении партнеров из ЕС, которые сами и через международные организации оказывают давление на происходящие в Белоруссии процессы, отмечается в сообщении.Он напомнил, что 21 сентября министры иностранных дел стран Евросоюза будут обсуждать вопрос о санкциях, о персональных санкциях в отношении белорусских официальных лиц. "Мы готовы к этому, мы никогда не будем инициировать какие-то действия, направленные на ухудшение отношений с нашим важным партнером – Европейским союзом и отдельными странами-членами. Но мы однозначно готовы к тому, чтобы дать адекватный ответ на подобного рода разрушительные действия", - подчеркнул министр.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577065690.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир макей , александр лукашенко, евросоюз, мид белоруссии, белоруссия, оон, в мире