Макей рассказал, как Минск ответит на санкции Евросоюза
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
МИНСК, 18 сен – РИА Новости. Белоруссия будет готова ответить на возможные санкции ЕС, ответ может касаться "и политической системы, и функционирования иностранных СМИ", аккредитованных в стране, заявил глава МИД республики Владимир Макей.
Как сообщается в пятницу на сайте телеканала СТВ, в рамках записи своего выступления к общей дискуссии 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН глава МИД Белоруссии ответил на вопросы журналистов. В частности, речь зашла о поведении партнеров из ЕС, которые сами и через международные организации оказывают давление на происходящие в Белоруссии процессы, отмечается в сообщении.
"Естественно, в случае, если будут приняты какие-то санкционные меры в отношении Беларуси, то, думаю, и белорусским государством будут приняты соответствующие шаги, связанные с внутриполитическим функционированием государств. Это может касаться и политической системы, и функционирования иностранных СМИ, аккредитованных в Беларуси, и ряда других шагов", - приводятся на сайте слова Макея.
Он напомнил, что 21 сентября министры иностранных дел стран Евросоюза будут обсуждать вопрос о санкциях, о персональных санкциях в отношении белорусских официальных лиц. "Мы готовы к этому, мы никогда не будем инициировать какие-то действия, направленные на ухудшение отношений с нашим важным партнером – Европейским союзом и отдельными странами-членами. Но мы однозначно готовы к тому, чтобы дать адекватный ответ на подобного рода разрушительные действия", - подчеркнул министр.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
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