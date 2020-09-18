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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200918/sanktsii-1577455799.html
МИД Литвы назвал возможный срок введения санкций против Белоруссии
Санкции в отношении Белоруссии могут быть введены уже на следующей неделе, заявил в пятницу министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T17:05
2020-09-18T17:06
протесты в белоруссии
линас линкявичюс
александр лукашенко
белоруссия
литва
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости.</strong> Санкции в отношении Белоруссии могут быть введены уже на следующей неделе, заявил в пятницу министр иностранных дел <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литвы</a> <a href="https://ria.ru/person_Linas_Linkjavichjus" target="_blank">Линас Линкявичюс</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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линас линкявичюс, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире

МИД Литвы назвал возможный срок введения санкций против Белоруссии

17:05 18.09.2020 (обновлено: 17:06 18.09.2020)
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© AP Photo / Tut.byУчастники несанкционированной акции оппозиции в Минске
Участники несанкционированной акции оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© AP Photo / Tut.by
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ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. Санкции в отношении Белоруссии могут быть введены уже на следующей неделе, заявил в пятницу министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Я думаю, что это должно быть на следующей неделе. Я надеюсь", - сказал он, выступая в Атлантическом совете.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Литва назвала намерение Лукашенко закрыть границу провокацией
72300325
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Протесты в БелоруссииЛинас ЛинкявичюсАлександр ЛукашенкоБелоруссияЛитваВ мире
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