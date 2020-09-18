https://ria.ru/20200918/sanktsii-1577455799.html

МИД Литвы назвал возможный срок введения санкций против Белоруссии

Санкции в отношении Белоруссии могут быть введены уже на следующей неделе, заявил в пятницу министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T17:05

2020-09-18T17:05

2020-09-18T17:06

протесты в белоруссии

линас линкявичюс

александр лукашенко

белоруссия

литва

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости.</strong> Санкции в отношении Белоруссии могут быть введены уже на следующей неделе, заявил в пятницу министр иностранных дел <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литвы</a> <a href="https://ria.ru/person_Linas_Linkjavichjus" target="_blank">Линас Линкявичюс</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200918/granitsa-1577446175.html

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

линас линкявичюс, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире