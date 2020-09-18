https://ria.ru/20200918/sanktsii-1577454410.html

Источник в ЕС рассказал о санкционном списке по Белоруссии

В находящемся в настоящее время на согласовании стран-членов ЕС списке индивидуальных допсанкций по Белоруссии пока значатся 40 человек, но он еще находится на... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T16:45

2020-09-18T16:45

2020-09-18T17:10

жозеп боррель

брюссель

протесты в белоруссии

евросоюз

белоруссия

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 18 сен – РИА Новости.</strong> В находящемся в настоящее время на согласовании стран-членов ЕС списке индивидуальных допсанкций по <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> пока значатся 40 человек, но он еще находится на согласовании, сообщил журналистам в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> европейский источник."У нас сейчас в списке 40 человек, но его согласование еще не завершено", - сказал он.Ранее источник подчеркнул, что принятие решения по санкциям будет зависеть от итогов проводимого в пятницу в Брюсселе заседания комитета постоянных представителей ЕС COREPER II.Ожидается, что санкции могут быть одобрены на заседании Совета глав МИД ЕС 21 сентября. Ранее глава евродипломатии <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> также заявлял, что меры должны быть одобрены до европейского саммита, намеченного на 24-25 сентября.

https://ria.ru/20200918/sanktsii-1577445441.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозеп боррель, брюссель, евросоюз, белоруссия, в мире