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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200918/sanktsii-1577454410.html
Источник в ЕС рассказал о санкционном списке по Белоруссии
В находящемся в настоящее время на согласовании стран-членов ЕС списке индивидуальных допсанкций по Белоруссии пока значатся 40 человек, но он еще находится на... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T16:45
2020-09-18T17:10
жозеп боррель
брюссель
протесты в белоруссии
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 18 сен – РИА Новости.</strong> В находящемся в настоящее время на согласовании стран-членов ЕС списке индивидуальных допсанкций по <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> пока значатся 40 человек, но он еще находится на согласовании, сообщил журналистам в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> европейский источник."У нас сейчас в списке 40 человек, но его согласование еще не завершено", - сказал он.Ранее источник подчеркнул, что принятие решения по санкциям будет зависеть от итогов проводимого в пятницу в Брюсселе заседания комитета постоянных представителей ЕС COREPER II.Ожидается, что санкции могут быть одобрены на заседании Совета глав МИД ЕС 21 сентября. Ранее глава евродипломатии <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> также заявлял, что меры должны быть одобрены до европейского саммита, намеченного на 24-25 сентября.
https://ria.ru/20200918/sanktsii-1577445441.html
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брюссель
белоруссия
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жозеп боррель, брюссель, евросоюз, белоруссия, в мире

Источник в ЕС рассказал о санкционном списке по Белоруссии

16:45 18.09.2020 (обновлено: 17:10 18.09.2020)
510
© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 18 сен – РИА Новости. В находящемся в настоящее время на согласовании стран-членов ЕС списке индивидуальных допсанкций по Белоруссии пока значатся 40 человек, но он еще находится на согласовании, сообщил журналистам в Брюсселе европейский источник.
"У нас сейчас в списке 40 человек, но его согласование еще не завершено", - сказал он.
Ранее источник подчеркнул, что принятие решения по санкциям будет зависеть от итогов проводимого в пятницу в Брюсселе заседания комитета постоянных представителей ЕС COREPER II.
Ожидается, что санкции могут быть одобрены на заседании Совета глав МИД ЕС 21 сентября. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель также заявлял, что меры должны быть одобрены до европейского саммита, намеченного на 24-25 сентября.
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 14:46
Источник рассказал, от чего зависит согласование санкций ЕС по Белоруссии
10700322
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Протесты в БелоруссииЖозеп БоррельБрюссельЕвросоюзБелоруссияВ мире
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