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Нижегородская область
https://ria.ru/20200918/samozanyatye-1577446207.html
В Нижегородской области зарегистрировали более 18 тысяч самозанятых
Около 18,5 тысячи жителей Нижегородской области зарегистрированы в качестве самозанятых, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T14:56
2020-09-18T14:56
нижегородская область
глеб никитин
сбербанк россии
втб
россельхозбанк
нижегородская область
альфа-банк
экономика
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен - РИА Новости.</strong> Около 18,5 тысячи жителей <a href="https://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast" target="_blank">Нижегородской области</a> зарегистрированы в качестве самозанятых, сообщает пресс-служба правительства региона.Специальный налоговый режим для самозанятых граждан - налог на профессиональный доход - введен в Нижегородской области с 1 января 2020 года.Кроме того, отметил он, самозанятые имеют возможность выбирать, делать или нет отчисления в Пенсионный фонд. "Естественно, при решении отказаться от взносов не будет накапливаться страховой стаж и баллы", - добавил Саносян.Заместитель губернатора Нижегородской области отметил, что для самозанятых предусмотрены меры поддержки на региональном и федеральном уровне. "В числе федеральных мер поддержки - программа "1764" - это льготное кредитование по ставке не выше 8,5% годовых. Сегодня по ней работают более 20 банков в Нижегородской области: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, НБД-банк, Россельхозбанк и другие", - сказал замгубернатора.В период пандемии в Нижегородской области были введены дополнительные меры поддержки самозанятых в виде субсидий на возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг и части затрат на оплату труда при выполнении социально значимых работ. Кроме того, региональный минпром разработал специальный льготный микрозаем "Антикризис" под 1%-6% годовых, который выдает "Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области". Этой поддержкой могут воспользоваться и самозанятые.В рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", старт которому в регионе дал губернатор Нижегородской области <a href="https://ria.ru/person_Gleb_Nikitin" target="_blank">Глеб Никитин</a>, самозанятые граждане могут принять участие в проекте "Популяризация предпринимательства". На официальном портале проекта mybiznn.ru можно пройти тестирование на определение предпринимательских способностей, принять участие в бесплатных вебинарах на актуальные темы и подать заявку на конкурс бизнес-идей, по итогам которого пользователь получит конкретные рекомендации или поддержку наставника. Среди наставников проекта – отраслевые эксперты федерального и регионального уровня, а перейти от идей к реальным проектам участникам поможет бесплатная регистрация юридических лиц.
https://ria.ru/20200908/samozanyatye-1576906667.html
https://ria.ru/20200916/podderzhka-1577340414.html
нижегородская область
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глеб никитин, сбербанк россии, втб, россельхозбанк, нижегородская область, альфа-банк, экономика

В Нижегородской области зарегистрировали более 18 тысяч самозанятых

14:56 18.09.2020
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© РИА Новости / Роман ВладимировВид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Роман Владимиров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Около 18,5 тысячи жителей Нижегородской области зарегистрированы в качестве самозанятых, сообщает пресс-служба правительства региона.
Специальный налоговый режим для самозанятых граждан - налог на профессиональный доход - введен в Нижегородской области с 1 января 2020 года.

"Осуществление предпринимательской деятельности со статусом "самозанятый" дает жителям региона массу преимуществ, среди которых - возможность развернуть рекламную кампанию без опасения быть обвиненным в незаконной предпринимательской деятельности, возможность легализовать свои доходы, сэкономить до 9% при сдаче в наем жилья или имущества в аренду - платить лишь 4% или 6% вместо 13% НДФЛ", - цитирует пресс-служба правительства слова заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна.

Кроме того, отметил он, самозанятые имеют возможность выбирать, делать или нет отчисления в Пенсионный фонд. "Естественно, при решении отказаться от взносов не будет накапливаться страховой стаж и баллы", - добавил Саносян.
Заместитель губернатора Нижегородской области отметил, что для самозанятых предусмотрены меры поддержки на региональном и федеральном уровне. "В числе федеральных мер поддержки - программа "1764" - это льготное кредитование по ставке не выше 8,5% годовых. Сегодня по ней работают более 20 банков в Нижегородской области: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, НБД-банк, Россельхозбанк и другие", - сказал замгубернатора.
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Часть самозанятых предложили освободить от налога
В период пандемии в Нижегородской области были введены дополнительные меры поддержки самозанятых в виде субсидий на возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг и части затрат на оплату труда при выполнении социально значимых работ. Кроме того, региональный минпром разработал специальный льготный микрозаем "Антикризис" под 1%-6% годовых, который выдает "Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области". Этой поддержкой могут воспользоваться и самозанятые.
В рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", старт которому в регионе дал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, самозанятые граждане могут принять участие в проекте "Популяризация предпринимательства". На официальном портале проекта mybiznn.ru можно пройти тестирование на определение предпринимательских способностей, принять участие в бесплатных вебинарах на актуальные темы и подать заявку на конкурс бизнес-идей, по итогам которого пользователь получит конкретные рекомендации или поддержку наставника. Среди наставников проекта – отраслевые эксперты федерального и регионального уровня, а перейти от идей к реальным проектам участникам поможет бесплатная регистрация юридических лиц.
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