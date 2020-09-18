https://ria.ru/20200918/rzhd-1577422070.html
В РЖД рассказали, за счет чего планируют пополнить свой бюджет
РЖД планируют в 2021-2025 годах дополнительно собрать с грузоотправителей 293,3 миллиарда рублей за счет различных тарифных решений, пишет газета "Коммерсант"... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T08:52
2020-09-18T08:52
2020-09-18T08:52
олег белозеров
ржд
экономика
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank" data-auto="true">РЖД</a> планируют в 2021-2025 годах дополнительно собрать с грузоотправителей 293,3 миллиарда рублей за счет различных тарифных решений, пишет газета <a href="https://www.kommersant.ru/doc/3379774" target="_blank">"Коммерсант"</a> со ссылкой на материалы к состоявшейся 16 сентября встрече руководства компании во главе с гендиректором <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Belozerov/" target="_blank" data-auto="true">Олегом Белозеровым</a> с крупнейшими клиентами.Ранее газета писала о некоторых предполагаемых тарифных изменениях. Среди них - отмена существующих льготных тарифных схем на порожний пробег инновационных вагонов, которые сегодня делают их возврат на 11-27% дешевле, чем типовых, и замена их 5-процентной скидкой на груженый рейс для таких вагонов до 2022 года; дополнительная индексация порожнего пробега на 4%.Кроме того, будут проиндексированы и тарифы на контейнерные перевозки на 4%. По данным издания, также предусмотрено увеличение тарифов на перевозку антрацита до уровня коксующегося угля (сейчас они ниже на 15%), отмена с 2022 года преференции в 10,5% для энергетического угля и сближение условий его перевозки с коксующимся.Газета также отмечает, что для компенсации роста акцизов на топливо и налоговой нагрузки на монополию предлагается на весь оставшийся срок действия ДПР ввести 1,2% надбавки к уже действующим 1,5%. "Это даст монополии дополнительные 18,3 миллиарда рублей. Альтернативы - сохранение ставки налога на имущество на уровне 1,6% или введение возвратного акциза на топливо", - пишет издание. Также РЖД хотят сократить поставки энергетического угля на восток либо сохранить объемы на прежнем уровне, но повысить вес коксующегося угля в поставках на 20% и более.Источники газеты в отрасли говорят, что план РЖД может быть представлен куратору отрасли, первому вице-премьеру <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Belousov/" target="_blank" data-auto="true">Андрею Белоусову</a>, 18 сентября. Еще один собеседник издания добавляет, что финальное решение по тарифным мерам может быть вверено правкомиссии по транспорту.
https://ria.ru/20200821/dokhody-1576113107.html
https://ria.ru/20200827/stroitelstvo-1576362160.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег белозеров, ржд, экономика
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. РЖД
планируют в 2021-2025 годах дополнительно собрать с грузоотправителей 293,3 миллиарда рублей за счет различных тарифных решений, пишет газета "Коммерсант"
со ссылкой на материалы к состоявшейся 16 сентября встрече руководства компании во главе с гендиректором Олегом Белозеровым
с крупнейшими клиентами.
"Это необходимо, чтобы обеспечить финансирование инвестпрограммы в условиях падения доходов - их отклонение из-за падения прогнозного объема перевозок от параметров долгосрочной программы развития до 2025 года (ДПР) оценивается в 1,1 триллиона рублей на всем протяжении программы", - пишет газета. В РЖД изданию пояснили, что этот набор тарифных изменений - один из вариантов, которые предлагает компания, и все предложенные меры будут обсуждаться с потребителями услуг и выноситься на рассмотрение правительства.
Ранее газета писала о некоторых предполагаемых тарифных изменениях. Среди них - отмена существующих льготных тарифных схем на порожний пробег инновационных вагонов, которые сегодня делают их возврат на 11-27% дешевле, чем типовых, и замена их 5-процентной скидкой на груженый рейс для таких вагонов до 2022 года; дополнительная индексация порожнего пробега на 4%.
Кроме того, будут проиндексированы и тарифы на контейнерные перевозки на 4%. По данным издания, также предусмотрено увеличение тарифов на перевозку антрацита до уровня коксующегося угля (сейчас они ниже на 15%), отмена с 2022 года преференции в 10,5% для энергетического угля и сближение условий его перевозки с коксующимся.
Газета также отмечает, что для компенсации роста акцизов на топливо и налоговой нагрузки на монополию предлагается на весь оставшийся срок действия ДПР ввести 1,2% надбавки к уже действующим 1,5%. "Это даст монополии дополнительные 18,3 миллиарда рублей. Альтернативы - сохранение ставки налога на имущество на уровне 1,6% или введение возвратного акциза на топливо", - пишет издание. Также РЖД хотят сократить поставки энергетического угля на восток либо сохранить объемы на прежнем уровне, но повысить вес коксующегося угля в поставках на 20% и более.
Источники газеты в отрасли говорят, что план РЖД может быть представлен куратору отрасли, первому вице-премьеру Андрею Белоусову
, 18 сентября. Еще один собеседник издания добавляет, что финальное решение по тарифным мерам может быть вверено правкомиссии по транспорту.