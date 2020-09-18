https://ria.ru/20200918/rybinsk-1577447896.html

В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве девочек

В Ярославской области задержан подозреваемый в убийстве и изнасиловании двух девочек в Рыбинске, которое произошло во вторник. Об этом сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T15:21

2020-09-18T15:21

2020-09-18T20:27

убийство двух девочек в рыбинске

анна кузнецова

госдума рф

омская область

ярославская область

рыбинск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской области</a> задержан подозреваемый в убийстве и изнасиловании двух девочек в <a href="http://ria.ru/location_Rybinsk/" target="_blank" data-auto="true">Рыбинске</a>, которое произошло во вторник. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.Каждый день в поисках участвовали более 200 полицейских.В ведомстве рассказали, что он пытался прятаться в высокой траве неподалеку от дач и гаражей.Как свидетельствует видео, опубликованное Следственным комитетом, подозреваемый признал вину.На записи запечатлено, как задержанный сидит на земле, закованный в наручники."Еще одну бутылку выпил где-то до десяти часов <…> и как бы <…> и убил в итоге", — говорит он.Подробности задержанияВ комментарии <a href="https://ren.tv/" target="_blank">РЕН ТВ</a> очевидцы рассказали, как полиции удалось задержать подозреваемого.По словам местной жительницы, подозреваемый прятался в дачных домах в микрорайоне Переборы, но полиция спугнула его.Ее подруга добавила, что подозреваемый скрывался в местах, где любят играть дети.Телеканал отмечает, что подозреваемый несколько дней скрывался в лесу, но иногда выходил в город. Там его и заметили местные жители, после чего сообщили в полицию.Убийство детей в РыбинскеЖительница Рыбинска 15 сентября, вернувшись с работы, нашла мертвыми в квартире своих дочерей восьми и 13 лет.Возбуждены уголовные дела об убийстве детей, совершенном с особой жестокостью, а также об изнасиловании.Подозреваемый — Виталий Молчанов, сожитель матери, к которому она, познакомившись по интернету, переехала из <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> около полутора месяцев назад.Известно, что Молчанову 41 год, он был судим за особо тяжкие преступления, освободился зимой 2019 года после отбытия заключения за особо тяжкие преступление, в том числе за убийство.Одним из мотивов преступления следствие считает ревность, которую он выместил на детях.Губернатор <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Миронов</a> ранее пообещал за информацию, которая поможет поймать Молчанова, награду в полмиллиона рублей.Ужесточение наказания для педофиловДетский омбудсмен в России <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a> считает, что для педофилов возможность условно-досрочного освобождения и иные "льготные" формы отбывания наказания должны быть исключены.Ранее Кузнецова выступила за пожизненный надзор за педофилами и создание их реестра для борьбы с преступлениями в отношении несовершеннолетних.Она сообщила, что законопроект, где отражены ее предложения по ужесточению наказания для педофилов, уже находится на рассмотрении в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a>.Зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей <a href="http://ria.ru/person_Oksana_Pushkina/" target="_blank" data-auto="true">Оксана Пушкина</a> заявила, что комитет поддержит инициативу создания реестра педофилов.

https://ria.ru/20200824/ubiystvo-1576228117.html

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Задержание подозреваемого в убийстве детей Виталия Молчанова В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу об убийстве двух сестер 2006 и 2011 годов рождения в Ярославской области (ч. 2 ст. 105 и ч. 4 ст. 131 УК РФ) по подозрению в совершении указанных преступлений в городе Рыбинске сотрудниками МВД России задержан ранее судимый сожитель матери убитых девочек. Уголовное дело по факту совершения особо тяжких преступлений в отношении девочек расследуется Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации. В самое ближайшее время мужчина будет доставлен к следователям СК России для проведения с ним необходимых следственных действий. 2020-09-18T15:21 true PT0M27S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство двух девочек в рыбинске, анна кузнецова, госдума рф, омская область, ярославская область, рыбинск, происшествия