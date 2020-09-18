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В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве девочек
В Ярославской области задержан подозреваемый в убийстве и изнасиловании двух девочек в Рыбинске, которое произошло во вторник. Об этом сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T15:21
2020-09-18T20:27
убийство двух девочек в рыбинске
анна кузнецова
госдума рф
омская область
ярославская область
рыбинск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской области</a> задержан подозреваемый в убийстве и изнасиловании двух девочек в <a href="http://ria.ru/location_Rybinsk/" target="_blank" data-auto="true">Рыбинске</a>, которое произошло во вторник. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.Каждый день в поисках участвовали более 200 полицейских.В ведомстве рассказали, что он пытался прятаться в высокой траве неподалеку от дач и гаражей.Как свидетельствует видео, опубликованное Следственным комитетом, подозреваемый признал вину.На записи запечатлено, как задержанный сидит на земле, закованный в наручники."Еще одну бутылку выпил где-то до десяти часов &lt;…&gt; и как бы &lt;…&gt; и убил в итоге", — говорит он.Подробности задержанияВ комментарии <a href="https://ren.tv/" target="_blank">РЕН ТВ</a> очевидцы рассказали, как полиции удалось задержать подозреваемого.По словам местной жительницы, подозреваемый прятался в дачных домах в микрорайоне Переборы, но полиция спугнула его.Ее подруга добавила, что подозреваемый скрывался в местах, где любят играть дети.Телеканал отмечает, что подозреваемый несколько дней скрывался в лесу, но иногда выходил в город. Там его и заметили местные жители, после чего сообщили в полицию.Убийство детей в РыбинскеЖительница Рыбинска 15 сентября, вернувшись с работы, нашла мертвыми в квартире своих дочерей восьми и 13 лет.Возбуждены уголовные дела об убийстве детей, совершенном с особой жестокостью, а также об изнасиловании.Подозреваемый — Виталий Молчанов, сожитель матери, к которому она, познакомившись по интернету, переехала из <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> около полутора месяцев назад.Известно, что Молчанову 41 год, он был судим за особо тяжкие преступления, освободился зимой 2019 года после отбытия заключения за особо тяжкие преступление, в том числе за убийство.Одним из мотивов преступления следствие считает ревность, которую он выместил на детях.Губернатор <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Миронов</a> ранее пообещал за информацию, которая поможет поймать Молчанова, награду в полмиллиона рублей.Ужесточение наказания для педофиловДетский омбудсмен в России <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a> считает, что для педофилов возможность условно-досрочного освобождения и иные "льготные" формы отбывания наказания должны быть исключены.Ранее Кузнецова выступила за пожизненный надзор за педофилами и создание их реестра для борьбы с преступлениями в отношении несовершеннолетних.Она сообщила, что законопроект, где отражены ее предложения по ужесточению наказания для педофилов, уже находится на рассмотрении в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a>.Зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей <a href="http://ria.ru/person_Oksana_Pushkina/" target="_blank" data-auto="true">Оксана Пушкина</a> заявила, что комитет поддержит инициативу создания реестра педофилов.
https://ria.ru/20200824/ubiystvo-1576228117.html
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омская область
ярославская область
рыбинск
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Задержание подозреваемого в убийстве детей Виталия Молчанова
В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу об убийстве двух сестер 2006 и 2011 годов рождения в Ярославской области (ч. 2 ст. 105 и ч. 4 ст. 131 УК РФ) по подозрению в совершении указанных преступлений в городе Рыбинске сотрудниками МВД России задержан ранее судимый сожитель матери убитых девочек. Уголовное дело по факту совершения особо тяжких преступлений в отношении девочек расследуется Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации. В самое ближайшее время мужчина будет доставлен к следователям СК России для проведения с ним необходимых следственных действий.
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убийство двух девочек в рыбинске, анна кузнецова, госдума рф, омская область, ярославская область, рыбинск, происшествия

В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве девочек

15:21 18.09.2020 (обновлено: 20:27 18.09.2020)
17030
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Ярославской области задержан подозреваемый в убийстве и изнасиловании двух девочек в Рыбинске, которое произошло во вторник. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.
Каждый день в поисках участвовали более 200 полицейских.
В ведомстве рассказали, что он пытался прятаться в высокой траве неподалеку от дач и гаражей.
"Когда сотрудники полиции прочесывали эту местность, он пытался спрятаться в высокой траве, но его обнаружили. Убегать он не пытался", — сказала представитель УМВД.
Как свидетельствует видео, опубликованное Следственным комитетом, подозреваемый признал вину.
На записи запечатлено, как задержанный сидит на земле, закованный в наручники.
"Еще одну бутылку выпил где-то до десяти часов <…> и как бы <…> и убил в итоге", — говорит он.

Подробности задержания

В комментарии РЕН ТВ очевидцы рассказали, как полиции удалось задержать подозреваемого.
По словам местной жительницы, подозреваемый прятался в дачных домах в микрорайоне Переборы, но полиция спугнула его.
"Он выскочил туда — в полосу где кусты трава, его там и поймали", — рассказала женщина.
Ее подруга добавила, что подозреваемый скрывался в местах, где любят играть дети.
Телеканал отмечает, что подозреваемый несколько дней скрывался в лесу, но иногда выходил в город. Там его и заметили местные жители, после чего сообщили в полицию.

Убийство детей в Рыбинске

Жительница Рыбинска 15 сентября, вернувшись с работы, нашла мертвыми в квартире своих дочерей восьми и 13 лет.
Возбуждены уголовные дела об убийстве детей, совершенном с особой жестокостью, а также об изнасиловании.
Подозреваемый — Виталий Молчанов, сожитель матери, к которому она, познакомившись по интернету, переехала из Омской области около полутора месяцев назад.
Известно, что Молчанову 41 год, он был судим за особо тяжкие преступления, освободился зимой 2019 года после отбытия заключения за особо тяжкие преступление, в том числе за убийство.
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Одним из мотивов преступления следствие считает ревность, которую он выместил на детях.
Губернатор Дмитрий Миронов ранее пообещал за информацию, которая поможет поймать Молчанова, награду в полмиллиона рублей.

Ужесточение наказания для педофилов

Детский омбудсмен в России Анна Кузнецова считает, что для педофилов возможность условно-досрочного освобождения и иные "льготные" формы отбывания наказания должны быть исключены.
Ранее Кузнецова выступила за пожизненный надзор за педофилами и создание их реестра для борьбы с преступлениями в отношении несовершеннолетних.
Она сообщила, что законопроект, где отражены ее предложения по ужесточению наказания для педофилов, уже находится на рассмотрении в Госдуме.
Зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что комитет поддержит инициативу создания реестра педофилов.
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Убийство двух девочек в РыбинскеАнна КузнецоваГосдума РФОмская областьЯрославская областьРыбинскПроисшествия
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