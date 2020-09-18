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Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском
Житель Латвии вступил в конфликт с туристкой из Литвы, которая задала ему вопрос на русском языке, пишет Sputnik Latvija. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T01:04
2020-09-18T01:05
русский язык в мире
россия
латвия
литва
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Житель <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a> вступил в конфликт с туристкой из <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a>, которая задала ему вопрос на русском языке, пишет <a href="https://lv.sputniknews.ru/Latvia/20200915/14369061/Nakinulsya-s-krikom-latysh-napugal-litovku-govoryaschuyu-na-russkom-yazyke.html" target="_blank">Sputnik Latvija</a>.О необычной встрече латыша и литовки рассказала пользовательница <a href="https://twitter.com/sankuperis/status/1305254736841637888" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> под ником Saule. Пострадавшей оказалась ее знакомая, которая, по словам Saule, запомнит общение с представителем соседней страны "на всю жизнь".Пользовательница пояснила, что женщина сильно испугалась, и теперь всю жизнь будет стыдиться, что знает русский язык. При этом она подчеркнула, что ее литовская знакомая выросла на русских мультиках, а ее тетя говорит на "красивом и богатом русском языке".В комментариях к публикации многие пользователи не поддержали агрессивный поступок латыша. При этом нашлись и те, кто стал оправдывать поступок мужчины."Если честно, мне тоже очень не нравится, когда литовцы говорят со мной на русском в магазине. Не кричу ничего, но прикидываюсь глухой или немой и отвечаю на английском", — призналась <a href="https://twitter.com/tinderiste/status/1305257478612025344" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tinderiste</a>."К счастью, у вас, в Литве, не так много русскоговорящих, как у нас. Больше латышей, и хочется надеяться, большинству надоело, что тут живут люди, которые за тридцать лет независимости так и не научились говорить на латышском языке", — негодует <a href="https://twitter.com/Nodusgordius/status/1305443328205426688" target="_blank" rel="nofollow noopener">Nodus Gordius</a>.Сейчас в Латвии один государственный язык — латышский. Русский — родной язык почти 40 процентов населения, однако у него статус иностранного языка.
https://ria.ru/20180422/1519151920.html
https://ria.ru/20200828/latviya-1576407560.html
Неадекватная Европа 🤦‍♂️
29
Латыши в курсе про латышских стрелков интересно? И о их роли в революции 1917 года?
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россия
латвия
литва
РИА Новости
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русский язык в мире, россия, латвия, литва, в мире

Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском

01:04 18.09.2020 (обновлено: 01:05 18.09.2020)
1761
© РИА Новости / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкГорода мира. Рига
Города мира. Рига - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Житель Латвии вступил в конфликт с туристкой из Литвы, которая задала ему вопрос на русском языке, пишет Sputnik Latvija.
О необычной встрече латыша и литовки рассказала пользовательница Twitter под ником Saule. Пострадавшей оказалась ее знакомая, которая, по словам Saule, запомнит общение с представителем соседней страны "на всю жизнь".

"Одна классная, талантливая литовская знакомая поделилась опытом, как ей пришлось что-то спросить в Латвии на русском, и какой-то мужчина гордо стал на нее кричать на латышском", — рассказала она.

Пользовательница пояснила, что женщина сильно испугалась, и теперь всю жизнь будет стыдиться, что знает русский язык. При этом она подчеркнула, что ее литовская знакомая выросла на русских мультиках, а ее тетя говорит на "красивом и богатом русском языке".
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В комментариях к публикации многие пользователи не поддержали агрессивный поступок латыша. При этом нашлись и те, кто стал оправдывать поступок мужчины.
"Если честно, мне тоже очень не нравится, когда литовцы говорят со мной на русском в магазине. Не кричу ничего, но прикидываюсь глухой или немой и отвечаю на английском", — призналась Tinderiste.
"К счастью, у вас, в Литве, не так много русскоговорящих, как у нас. Больше латышей, и хочется надеяться, большинству надоело, что тут живут люди, которые за тридцать лет независимости так и не научились говорить на латышском языке", — негодует Nodus Gordius.
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36127555
Обсудить 13
Русский язык в миреРоссияЛатвияЛитваВ мире
Популярные комментарии
Неадекватная Европа 🤦‍♂️
18 сентября, 01:12
АПАрнольд Палыч
2800001
Латыши в курсе про латышских стрелков интересно? И о их роли в революции 1917 года?
18 сентября, 01:18
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
2500000
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