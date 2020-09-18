https://ria.ru/20200918/russkiy-1577417953.html

Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском

Житель Латвии вступил в конфликт с туристкой из Литвы, которая задала ему вопрос на русском языке, пишет Sputnik Latvija. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T01:04

2020-09-18T01:04

2020-09-18T01:05

русский язык в мире

россия

латвия

литва

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576724028_0:321:3070:2048_1400x0_80_0_0_a3024086aee1e598211d2c29ed7719f1.jpg

<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Житель <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a> вступил в конфликт с туристкой из <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a>, которая задала ему вопрос на русском языке, пишет <a href="https://lv.sputniknews.ru/Latvia/20200915/14369061/Nakinulsya-s-krikom-latysh-napugal-litovku-govoryaschuyu-na-russkom-yazyke.html" target="_blank">Sputnik Latvija</a>.О необычной встрече латыша и литовки рассказала пользовательница <a href="https://twitter.com/sankuperis/status/1305254736841637888" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> под ником Saule. Пострадавшей оказалась ее знакомая, которая, по словам Saule, запомнит общение с представителем соседней страны "на всю жизнь".Пользовательница пояснила, что женщина сильно испугалась, и теперь всю жизнь будет стыдиться, что знает русский язык. При этом она подчеркнула, что ее литовская знакомая выросла на русских мультиках, а ее тетя говорит на "красивом и богатом русском языке".В комментариях к публикации многие пользователи не поддержали агрессивный поступок латыша. При этом нашлись и те, кто стал оправдывать поступок мужчины."Если честно, мне тоже очень не нравится, когда литовцы говорят со мной на русском в магазине. Не кричу ничего, но прикидываюсь глухой или немой и отвечаю на английском", — призналась <a href="https://twitter.com/tinderiste/status/1305257478612025344" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tinderiste</a>."К счастью, у вас, в Литве, не так много русскоговорящих, как у нас. Больше латышей, и хочется надеяться, большинству надоело, что тут живут люди, которые за тридцать лет независимости так и не научились говорить на латышском языке", — негодует <a href="https://twitter.com/Nodusgordius/status/1305443328205426688" target="_blank" rel="nofollow noopener">Nodus Gordius</a>.Сейчас в Латвии один государственный язык — латышский. Русский — родной язык почти 40 процентов населения, однако у него статус иностранного языка.

https://ria.ru/20180422/1519151920.html

https://ria.ru/20200828/latviya-1576407560.html

Арнольд Палыч Неадекватная Европа 🤦‍♂️ 29

Ярослав Погодин Латыши в курсе про латышских стрелков интересно? И о их роли в революции 1917 года? 25

13

россия

латвия

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русский язык в мире, россия, латвия, литва, в мире