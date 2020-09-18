Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском
01:04 18.09.2020 (обновлено: 01:05 18.09.2020)
1761
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Житель Латвии вступил в конфликт с туристкой из Литвы, которая задала ему вопрос на русском языке, пишет Sputnik Latvija.
О необычной встрече латыша и литовки рассказала пользовательница Twitter под ником Saule. Пострадавшей оказалась ее знакомая, которая, по словам Saule, запомнит общение с представителем соседней страны "на всю жизнь".
"Одна классная, талантливая литовская знакомая поделилась опытом, как ей пришлось что-то спросить в Латвии на русском, и какой-то мужчина гордо стал на нее кричать на латышском", — рассказала она.
Пользовательница пояснила, что женщина сильно испугалась, и теперь всю жизнь будет стыдиться, что знает русский язык. При этом она подчеркнула, что ее литовская знакомая выросла на русских мультиках, а ее тетя говорит на "красивом и богатом русском языке".
22 апреля 2018, 04:23В Литве пьяный эстонец избил украинца из-за спора о России
В комментариях к публикации многие пользователи не поддержали агрессивный поступок латыша. При этом нашлись и те, кто стал оправдывать поступок мужчины.
"Если честно, мне тоже очень не нравится, когда литовцы говорят со мной на русском в магазине. Не кричу ничего, но прикидываюсь глухой или немой и отвечаю на английском", — призналась Tinderiste.
"К счастью, у вас, в Литве, не так много русскоговорящих, как у нас. Больше латышей, и хочется надеяться, большинству надоело, что тут живут люди, которые за тридцать лет независимости так и не научились говорить на латышском языке", — негодует Nodus Gordius.
28 августа, 05:49Латвийский депутат призвал использовать "ненавистный русский язык"
Сейчас в Латвии один государственный язык — латышский. Русский — родной язык почти 40 процентов населения, однако у него статус иностранного языка.