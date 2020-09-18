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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200918/rosh-a-shana-1577427292.html
Берл Лазар призвал позитивно воспринимать этот год, несмотря на эпидемию
Завершающийся 5780 год по лунно-солнечному еврейскому календарю был сложным для еврейской общины, однако Бог ждет от верующих, чтобы они извлекли из этого... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T10:45
2020-09-18T11:02
религия и мировоззрение
религия
евреи
новости - религия и мировоззрение
федерация еврейских общин россии
берл лазар
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Завершающийся 5780 год по лунно-солнечному еврейскому календарю был сложным для еврейской общины, однако Бог ждет от верующих, чтобы они извлекли из этого правильный урок и увидели позитивные моменты, заявил главный раввин России Берл Лазар.Рош а-Шана, или Новый год по еврейскому календарю наступает вечером 18 сентября. Праздник отмечают двое суток, это время также называется "дни суда". Как пояснили РИА Новости в Федерации еврейских общин России (ФЕОР), во время Рош а-Шана определяется судьба человека на предстоящий год."Всевышний закладывает и хорошее, и плохое, а что именно раскроется и каким будет предстоящий год – зависит от поведения человека за год предыдущий, а также от того, как усердно он молится в эти праздничные дни. Молитва, раскаяние и добрые дела меняют любой приговор. Это то, что нужно делать, чтобы изменить свою судьбу к лучшему", - рассказали в пресс-службе организации."Прошедший год выдался очень сложным, полным тяжелых испытаний. В нашей общине каждый, наверное, через это прошел в той или иной форме. Но когда Бог посылает испытание, он ждет, чтобы мы извлекли правильный урок, нашли даже в беде позитивный момент", - сказал главный раввин России Берл Лазар, слова которого приводятся в сообщении его пресс-службы, распространенном в четверг.По его словам, прошедший год научил жить праведно, соблюдать заповеди, больше любить людей, "усилил нашу связь с Господом через молитву, через изучение Торы, через добрые дела"."Все это вместе обеспечило нам поддержку и уверенность в самые тяжелые дни эпидемии - и, уверен, будет обеспечивать их и в наступающем году. Желаю вам, чтобы трудности остались позади, и чтобы новый 5781 год стал для каждого из вас поистине хорошим и сладким", - подытожил Лазар.
https://ria.ru/20200918/sukkot-1577412264.html
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религия, евреи, новости - религия и мировоззрение, федерация еврейских общин россии, берл лазар

Берл Лазар призвал позитивно воспринимать этот год, несмотря на эпидемию

10:45 18.09.2020 (обновлено: 11:02 18.09.2020)
192
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГлавный раввин России Берл Лазар перед началом церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина. 18 сентября 2018
Главный раввин России Берл Лазар перед началом церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина. 18 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Завершающийся 5780 год по лунно-солнечному еврейскому календарю был сложным для еврейской общины, однако Бог ждет от верующих, чтобы они извлекли из этого правильный урок и увидели позитивные моменты, заявил главный раввин России Берл Лазар.
Рош а-Шана, или Новый год по еврейскому календарю наступает вечером 18 сентября. Праздник отмечают двое суток, это время также называется "дни суда". Как пояснили РИА Новости в Федерации еврейских общин России (ФЕОР), во время Рош а-Шана определяется судьба человека на предстоящий год.
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"Всевышний закладывает и хорошее, и плохое, а что именно раскроется и каким будет предстоящий год – зависит от поведения человека за год предыдущий, а также от того, как усердно он молится в эти праздничные дни. Молитва, раскаяние и добрые дела меняют любой приговор. Это то, что нужно делать, чтобы изменить свою судьбу к лучшему", - рассказали в пресс-службе организации.
"Прошедший год выдался очень сложным, полным тяжелых испытаний. В нашей общине каждый, наверное, через это прошел в той или иной форме. Но когда Бог посылает испытание, он ждет, чтобы мы извлекли правильный урок, нашли даже в беде позитивный момент", - сказал главный раввин России Берл Лазар, слова которого приводятся в сообщении его пресс-службы, распространенном в четверг.
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По его словам, прошедший год научил жить праведно, соблюдать заповеди, больше любить людей, "усилил нашу связь с Господом через молитву, через изучение Торы, через добрые дела".
"Все это вместе обеспечило нам поддержку и уверенность в самые тяжелые дни эпидемии - и, уверен, будет обеспечивать их и в наступающем году. Желаю вам, чтобы трудности остались позади, и чтобы новый 5781 год стал для каждого из вас поистине хорошим и сладким", - подытожил Лазар.
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Религия и мировоззрениеРелигияевреиНовости - Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииБерл Лазар
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