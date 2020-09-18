Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200918/rosh-a-shana-1577426998.html
Иудеи празднуют Рош а Шана или Новый год
Новый 5781 год по лунно-солнечному еврейскому календарю начнется вечером в пятницу. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T10:37
2020-09-18T16:07
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
александр бородай
федерация еврейских общин россии
берл лазар
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/144121/40/1441214067_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_50c28161c39a6087a15dfdc103c32fc0.jpg
<strong>МОСКВА, 18 сен – РИА Новости.</strong> Новый 5781 год по лунно-солнечному еврейскому календарю начнется вечером в пятницу.Рош а-Шана или Новый год по еврейскому календарю наступает вечером 18 сентября. Праздник отмечают двое суток, это время также называется "дни суда". Как пояснили РИА Новости в Федерации еврейских общин России (ФЕОР), во время Рош а Шана определяется судьба человека на предстоящий год."Всевышний закладывает и хорошее, и плохое, а что именно раскроется, и каким будит предстоящий год – зависит от поведения человека за год предыдущий, а также от того, как усердно он молится в эти праздничные дни. Молитва, раскаяние и добрые дела меняют любой приговор - это то, что нужно делать, чтобы изменить свою судьбу к лучшему", - рассказали в пресс-службе организации.Ранее с новым годом иудеев поздравили президент ФЕОР Александр Борода и главный раввин России Берл Лазар."В России принято говорить про светский Новый год: "Как встретишь его, так и проведешь". Но относительно Рош а Шана такое утверждение действительно справедливо. Ведь именно в этот день определяется на будущий год судьба всего мира и каждого человека в отдельности. Решается, что нас будет ожидать: горести или великие радости, приобретения или потери, здоровье или, не дай бог, болезни", - сказал Александр Борода.Он отметил, что праздник проводят в молитве и стараются "хотя бы в мыслях быть чистыми и праведными людьми, рассчитывая на ответную милость Всевышнего"."Если мы в начале года настроимся на правильный лад, поставим перед собой хорошие цели, гораздо выше шанс, что с Божьим благословением новый год пройдет для нас успешно и подарит только радостные новости", - заключил он.В свою очередь, главный раввин России Берл Лазар отметил, что в празднике Рош а Шана совмещаются и радость, и трепет: одна из главных молитв на Новый год - "Авину малькену", то есть "Отче наш, царь наш"."Бог не просто наш владыка, он прежде всего отец. А когда отец судит сына, он делает это всегда с любовью, чтобы помочь. Этот суд предназначен не для того, чтобы наказать, а чтобы показать сыну, как стать лучше, чтобы процветать в жизни. Это суд во благо – поэтому мы одновременно трепещем и радуемся", - подытожил Лазар.
https://ria.ru/20200918/sukkot-1577412264.html
https://ria.ru/20200918/rosh-a-shana-1577427292.html
https://ria.ru/20200918/religiya-1577423247.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/144121/40/1441214067_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_cc14447740b64e3f637447cb85ebf7a9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, новости - религия и мировоззрение, александр бородай, федерация еврейских общин россии, берл лазар, общество

Иудеи празднуют Рош а Шана или Новый год

10:37 18.09.2020 (обновлено: 16:07 18.09.2020)
3133
© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкПразднование Еврейского Нового года (Рош Ха-Шана) Российским еврейским конгрессом
Празднование Еврейского Нового года (Рош Ха-Шана) Российским еврейским конгрессом - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Новый 5781 год по лунно-солнечному еврейскому календарю начнется вечером в пятницу.
Рош а-Шана или Новый год по еврейскому календарю наступает вечером 18 сентября. Праздник отмечают двое суток, это время также называется "дни суда". Как пояснили РИА Новости в Федерации еврейских общин России (ФЕОР), во время Рош а Шана определяется судьба человека на предстоящий год.
"Всевышний закладывает и хорошее, и плохое, а что именно раскроется, и каким будит предстоящий год – зависит от поведения человека за год предыдущий, а также от того, как усердно он молится в эти праздничные дни. Молитва, раскаяние и добрые дела меняют любой приговор - это то, что нужно делать, чтобы изменить свою судьбу к лучшему", - рассказали в пресс-службе организации.
Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана, во время молитвы - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 08:00Религия и мировоззрение
Евреев всего мира ждет "глобальный суд"
Ранее с новым годом иудеев поздравили президент ФЕОР Александр Борода и главный раввин России Берл Лазар.
"В России принято говорить про светский Новый год: "Как встретишь его, так и проведешь". Но относительно Рош а Шана такое утверждение действительно справедливо. Ведь именно в этот день определяется на будущий год судьба всего мира и каждого человека в отдельности. Решается, что нас будет ожидать: горести или великие радости, приобретения или потери, здоровье или, не дай бог, болезни", - сказал Александр Борода.
Он отметил, что праздник проводят в молитве и стараются "хотя бы в мыслях быть чистыми и праведными людьми, рассчитывая на ответную милость Всевышнего".
"Если мы в начале года настроимся на правильный лад, поставим перед собой хорошие цели, гораздо выше шанс, что с Божьим благословением новый год пройдет для нас успешно и подарит только радостные новости", - заключил он.
Главный раввин России Берл Лазар перед началом церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина. 18 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 10:45Религия и мировоззрение
Берл Лазар призвал позитивно воспринимать этот год, несмотря на эпидемию
В свою очередь, главный раввин России Берл Лазар отметил, что в празднике Рош а Шана совмещаются и радость, и трепет: одна из главных молитв на Новый год - "Авину малькену", то есть "Отче наш, царь наш".
"Бог не просто наш владыка, он прежде всего отец. А когда отец судит сына, он делает это всегда с любовью, чтобы помочь. Этот суд предназначен не для того, чтобы наказать, а чтобы показать сыну, как стать лучше, чтобы процветать в жизни. Это суд во благо – поэтому мы одновременно трепещем и радуемся", - подытожил Лазар.
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 09:20Религия и мировоззрение
Путин отметил востребованную работу еврейских религиозных организаций
2831037
Обсудить2
Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеАлександр БородайФедерация еврейских общин РоссииБерл ЛазарОбщество
Рекомендуем
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Москве выявили 805 новых случаев COVID-19
Алексей Резников
"Минимум одно поколение". В Киеве оценили сроки реинтеграции Донбасса
Капибара
Директор Ленинградского зоопарка спасла капибару во время пожара
Врач скорой медицинской помощи
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Офис телеканала RT
RT и Sputnik лидируют по освещению ситуации с Навальным на немецком языке
Флаг Канады
Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
Медресе на площади Регистан в Самарканде
Еще одна страна с 1 октября открывает границы для иностранных туристов
Молитва в синагоге
Мишустин поздравил еврейскую общину России с праздником Рош ха-Шана
Президент РФ В. Путин
Путин отметил востребованную работу еврейских религиозных организаций
Прилавок с фруктами
Назван продукт для укрепления нервной системы
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Кудрин назвал уровень российского госдолга объектом зависти других стран
Рамиль Шамсутдинов
Дело Шамсутдинова рассмотрит суд присяжных
Главный раввин России Берл Лазар перед началом церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина. 18 сентября 2018
Берл Лазар призвал позитивно воспринимать этот год, несмотря на эпидемию
Государственный флаг РФ на судне
Крупнейший венесуэльский нефтяной танкер перешел под российский флаг
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили присуждение России Шнобелевской премии в медицине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля
03:13Латышский врач похвастался отказом в помощи русскоговорящему мужчине
03:06Центр разработок S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя
03:05Эксперт рассказал, как быть, если вы случайно заблокировали телефон
03:02Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
02:59Мужчина попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
23:20Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
23:17Пашаев зачитал письмо Ефремова в свою защиту
Лента новостейМолния