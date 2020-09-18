https://ria.ru/20200918/rosh-a-shana-1577426998.html

Иудеи празднуют Рош а Шана или Новый год

Новый 5781 год по лунно-солнечному еврейскому календарю начнется вечером в пятницу. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T10:37

2020-09-18T10:37

2020-09-18T16:07

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общество

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<strong>МОСКВА, 18 сен – РИА Новости.</strong> Новый 5781 год по лунно-солнечному еврейскому календарю начнется вечером в пятницу.Рош а-Шана или Новый год по еврейскому календарю наступает вечером 18 сентября. Праздник отмечают двое суток, это время также называется "дни суда". Как пояснили РИА Новости в Федерации еврейских общин России (ФЕОР), во время Рош а Шана определяется судьба человека на предстоящий год."Всевышний закладывает и хорошее, и плохое, а что именно раскроется, и каким будит предстоящий год – зависит от поведения человека за год предыдущий, а также от того, как усердно он молится в эти праздничные дни. Молитва, раскаяние и добрые дела меняют любой приговор - это то, что нужно делать, чтобы изменить свою судьбу к лучшему", - рассказали в пресс-службе организации.Ранее с новым годом иудеев поздравили президент ФЕОР Александр Борода и главный раввин России Берл Лазар."В России принято говорить про светский Новый год: "Как встретишь его, так и проведешь". Но относительно Рош а Шана такое утверждение действительно справедливо. Ведь именно в этот день определяется на будущий год судьба всего мира и каждого человека в отдельности. Решается, что нас будет ожидать: горести или великие радости, приобретения или потери, здоровье или, не дай бог, болезни", - сказал Александр Борода.Он отметил, что праздник проводят в молитве и стараются "хотя бы в мыслях быть чистыми и праведными людьми, рассчитывая на ответную милость Всевышнего"."Если мы в начале года настроимся на правильный лад, поставим перед собой хорошие цели, гораздо выше шанс, что с Божьим благословением новый год пройдет для нас успешно и подарит только радостные новости", - заключил он.В свою очередь, главный раввин России Берл Лазар отметил, что в празднике Рош а Шана совмещаются и радость, и трепет: одна из главных молитв на Новый год - "Авину малькену", то есть "Отче наш, царь наш"."Бог не просто наш владыка, он прежде всего отец. А когда отец судит сына, он делает это всегда с любовью, чтобы помочь. Этот суд предназначен не для того, чтобы наказать, а чтобы показать сыну, как стать лучше, чтобы процветать в жизни. Это суд во благо – поэтому мы одновременно трепещем и радуемся", - подытожил Лазар.

https://ria.ru/20200918/sukkot-1577412264.html

https://ria.ru/20200918/rosh-a-shana-1577427292.html

https://ria.ru/20200918/religiya-1577423247.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, александр бородай, федерация еврейских общин россии, берл лазар, общество