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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200918/rezolyutsiya-1577426288.html
В Белоруссии прокомментировали резолюцию Европарламента
Резолюция Европарламента по Белоруссии является примером тенденциозности и свидетельствует о системном кризисе европейских институтов, заявил в пятницу в Минске РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T10:25
2020-09-18T10:25
протесты в белоруссии
светлана тихановская
европарламент
александр лукашенко
минск
белоруссия
европа
в мире
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<strong>МИНСК, 18 сен – РИА Новости.</strong> Резолюция <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a> по <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> является примером тенденциозности и свидетельствует о системном кризисе европейских институтов, заявил в пятницу в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> председатель комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Андрей Савиных.Ранее Европарламент заявил, что считает координационный совет оппозиции Белоруссии "временным представителем народа" и поддерживает проведение в стране новых выборов. По итогам пленарной сессии Европарламента был размещен согласованный текст резолюции, в котором, в частности, говорится, что ЕП не признает итоги президентских выборов в Белоруссии и не считает <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> легитимным президентом. Также в нем отмечалось, что ЕП поддерживает введение санкций против Лукашенко."Резолюция Европейского парламента является ярким примером категоричности, тенденциозности, политического высокомерия", - сказал Савиных журналистам.Как отметил председатель комиссии, "печально осознавать, что практика взвешенных и продуманных действий, ориентированных на укрепление доверия и взаимопонимания в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>, уступает место банальному политиканству"."Мы рассматриваем эту тенденцию как очевидное проявление системного кризиса, в котором находятся все европейские институты", - подчеркнул Савиных.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает победителем выборов <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a> и по ее инициативе создала координационный совет по трансферу власти. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200918/rezolyutsiya-1577422465.html
https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577398220.html
минск
белоруссия
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светлана тихановская, европарламент, александр лукашенко, минск, белоруссия, европа, в мире

В Белоруссии прокомментировали резолюцию Европарламента

10:25 18.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Минске
Участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 18 сен – РИА Новости. Резолюция Европарламента по Белоруссии является примером тенденциозности и свидетельствует о системном кризисе европейских институтов, заявил в пятницу в Минске председатель комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Андрей Савиных.
Ранее Европарламент заявил, что считает координационный совет оппозиции Белоруссии "временным представителем народа" и поддерживает проведение в стране новых выборов. По итогам пленарной сессии Европарламента был размещен согласованный текст резолюции, в котором, в частности, говорится, что ЕП не признает итоги президентских выборов в Белоруссии и не считает Александра Лукашенко легитимным президентом. Также в нем отмечалось, что ЕП поддерживает введение санкций против Лукашенко.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 09:04Протесты в Белоруссии
Володин назвал резолюцию Европарламента вмешательством в дела Белоруссии
"Резолюция Европейского парламента является ярким примером категоричности, тенденциозности, политического высокомерия", - сказал Савиных журналистам.
Как отметил председатель комиссии, "печально осознавать, что практика взвешенных и продуманных действий, ориентированных на укрепление доверия и взаимопонимания в Европе, уступает место банальному политиканству".
"Мы рассматриваем эту тенденцию как очевидное проявление системного кризиса, в котором находятся все европейские институты", - подчеркнул Савиных.
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 16:59Протесты в Белоруссии
МИД Белоруссии прокомментировал резолюцию Европарламента
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает победителем выборов Светлану Тихановскую и по ее инициативе создала координационный совет по трансферу власти. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяЕвропарламентАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияЕвропаВ мире
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