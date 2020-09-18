В Белоруссии прокомментировали резолюцию Европарламента
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МИНСК, 18 сен – РИА Новости. Резолюция Европарламента по Белоруссии является примером тенденциозности и свидетельствует о системном кризисе европейских институтов, заявил в пятницу в Минске председатель комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Андрей Савиных.
Ранее Европарламент заявил, что считает координационный совет оппозиции Белоруссии "временным представителем народа" и поддерживает проведение в стране новых выборов. По итогам пленарной сессии Европарламента был размещен согласованный текст резолюции, в котором, в частности, говорится, что ЕП не признает итоги президентских выборов в Белоруссии и не считает Александра Лукашенко легитимным президентом. Также в нем отмечалось, что ЕП поддерживает введение санкций против Лукашенко.
"Резолюция Европейского парламента является ярким примером категоричности, тенденциозности, политического высокомерия", - сказал Савиных журналистам.
Как отметил председатель комиссии, "печально осознавать, что практика взвешенных и продуманных действий, ориентированных на укрепление доверия и взаимопонимания в Европе, уступает место банальному политиканству".
"Мы рассматриваем эту тенденцию как очевидное проявление системного кризиса, в котором находятся все европейские институты", - подчеркнул Савиных.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает победителем выборов Светлану Тихановскую и по ее инициативе создала координационный совет по трансферу власти. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.