https://ria.ru/20200918/rezolyutsiya-1577426288.html

В Белоруссии прокомментировали резолюцию Европарламента

Резолюция Европарламента по Белоруссии является примером тенденциозности и свидетельствует о системном кризисе европейских институтов, заявил в пятницу в Минске РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T10:25

2020-09-18T10:25

2020-09-18T10:25

протесты в белоруссии

светлана тихановская

европарламент

александр лукашенко

минск

белоруссия

европа

в мире

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<strong>МИНСК, 18 сен – РИА Новости.</strong> Резолюция <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a> по <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> является примером тенденциозности и свидетельствует о системном кризисе европейских институтов, заявил в пятницу в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> председатель комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Андрей Савиных.Ранее Европарламент заявил, что считает координационный совет оппозиции Белоруссии "временным представителем народа" и поддерживает проведение в стране новых выборов. По итогам пленарной сессии Европарламента был размещен согласованный текст резолюции, в котором, в частности, говорится, что ЕП не признает итоги президентских выборов в Белоруссии и не считает <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> легитимным президентом. Также в нем отмечалось, что ЕП поддерживает введение санкций против Лукашенко."Резолюция Европейского парламента является ярким примером категоричности, тенденциозности, политического высокомерия", - сказал Савиных журналистам.Как отметил председатель комиссии, "печально осознавать, что практика взвешенных и продуманных действий, ориентированных на укрепление доверия и взаимопонимания в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>, уступает место банальному политиканству"."Мы рассматриваем эту тенденцию как очевидное проявление системного кризиса, в котором находятся все европейские институты", - подчеркнул Савиных.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает победителем выборов <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a> и по ее инициативе создала координационный совет по трансферу власти. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200918/rezolyutsiya-1577422465.html

https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577398220.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, европарламент, александр лукашенко, минск, белоруссия, европа, в мире