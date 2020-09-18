https://ria.ru/20200918/remont-1577426575.html

Более 80 км ограждений, поврежденных при ДТП, отремонтировали в Москве

Более 80 километров барьерных ограждений, поврежденных при ДТП, отремонтировали на дорогах Москвы с начала года, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T10:32

2020-09-18T10:32

2020-09-18T10:32

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Более 80 километров барьерных ограждений, поврежденных при ДТП, отремонтировали на дорогах Москвы с начала года, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="https://ria.ru/person_Petr_Birjukov" target="_blank">Петр Бирюков</a>.Он отметил, что работы проводились на кольцевых и вылетных магистралях, в том числе Третьем транспортном кольце, МКАД, Ленинградском проспекте, Дмитровском и Можайском шоссе."Более 80 километров барьерных ограждений, поврежденных при ДТП, отремонтировали на столичных дорогах с начала этого года. Ремонт барьерных ограждений - одно из важных направлений работы дорожных служб. Барьеры способствуют снижению аварийности и помогают снизить тяжесть последствий при ДТП", - подчеркнул Бирюков.По его словам, ремонт барьерных ограждений проводится круглый год, работы выполняются в кратчайшие сроки - время ликвидации одного аварийного участка составляет от 1,5 до 2 часов в зависимости от его протяженности.Дорожные барьеры располагаются на оси проезжей части скоростных дорог, магистралей и улиц с интенсивным движением. Ограждения устанавливаются на мостах, эстакадах, транспортных развязках, в местах с высокой вероятностью наезда на пешеходов или съезда машин в кювет. Заммэра добавил, что за последние семь лет в столице отремонтировали около 700 километров металлических ограждений, поврежденных в ДТП.

https://ria.ru/20200916/moskva-1577297954.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков