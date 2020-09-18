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https://ria.ru/20200918/remont-1577426575.html
Более 80 км ограждений, поврежденных при ДТП, отремонтировали в Москве
Более 80 километров барьерных ограждений, поврежденных при ДТП, отремонтировали на дорогах Москвы с начала года, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T10:32
2020-09-18T10:32
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Более 80 километров барьерных ограждений, поврежденных при ДТП, отремонтировали на дорогах Москвы с начала года, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="https://ria.ru/person_Petr_Birjukov" target="_blank">Петр Бирюков</a>.Он отметил, что работы проводились на кольцевых и вылетных магистралях, в том числе Третьем транспортном кольце, МКАД, Ленинградском проспекте, Дмитровском и Можайском шоссе."Более 80 километров барьерных ограждений, поврежденных при ДТП, отремонтировали на столичных дорогах с начала этого года. Ремонт барьерных ограждений - одно из важных направлений работы дорожных служб. Барьеры способствуют снижению аварийности и помогают снизить тяжесть последствий при ДТП", - подчеркнул Бирюков.По его словам, ремонт барьерных ограждений проводится круглый год, работы выполняются в кратчайшие сроки - время ликвидации одного аварийного участка составляет от 1,5 до 2 часов в зависимости от его протяженности.Дорожные барьеры располагаются на оси проезжей части скоростных дорог, магистралей и улиц с интенсивным движением. Ограждения устанавливаются на мостах, эстакадах, транспортных развязках, в местах с высокой вероятностью наезда на пешеходов или съезда машин в кювет. Заммэра добавил, что за последние семь лет в столице отремонтировали около 700 километров металлических ограждений, поврежденных в ДТП.
https://ria.ru/20200916/moskva-1577297954.html
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петр бирюков

Более 80 км ограждений, поврежденных при ДТП, отремонтировали в Москве

10:32 18.09.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевЗнаки "Дорожные работы" (временный), "Направление объездного ремонтируемого участка дороги", "Объезд препятствий слева" на дороге в Москве
Знаки Дорожные работы (временный), Направление объездного ремонтируемого участка дороги, Объезд препятствий слева на дороге в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Более 80 километров барьерных ограждений, поврежденных при ДТП, отремонтировали на дорогах Москвы с начала года, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что работы проводились на кольцевых и вылетных магистралях, в том числе Третьем транспортном кольце, МКАД, Ленинградском проспекте, Дмитровском и Можайском шоссе.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 08:45
Усилия ремонтников в Москве сосредоточены на больницах, заявил Бирюков
"Более 80 километров барьерных ограждений, поврежденных при ДТП, отремонтировали на столичных дорогах с начала этого года. Ремонт барьерных ограждений - одно из важных направлений работы дорожных служб. Барьеры способствуют снижению аварийности и помогают снизить тяжесть последствий при ДТП", - подчеркнул Бирюков.
По его словам, ремонт барьерных ограждений проводится круглый год, работы выполняются в кратчайшие сроки - время ликвидации одного аварийного участка составляет от 1,5 до 2 часов в зависимости от его протяженности.
"Металлические конструкции, разделяющие транспортные потоки, спасают сотни человеческих жизней. Например, после установки в 2016 году ограждения на разделительной полосе Ярославского шоссе - от Северянинского путепровода до МКАД - количество ДТП с летальным исходом на этом участке с 30 в год сократилось до нуля", - заявил заместитель мэра.
Дорожные барьеры располагаются на оси проезжей части скоростных дорог, магистралей и улиц с интенсивным движением. Ограждения устанавливаются на мостах, эстакадах, транспортных развязках, в местах с высокой вероятностью наезда на пешеходов или съезда машин в кювет. Заммэра добавил, что за последние семь лет в столице отремонтировали около 700 километров металлических ограждений, поврежденных в ДТП.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр Бирюков
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