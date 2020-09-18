https://ria.ru/20200918/remont-1577426575.html
Более 80 км ограждений, поврежденных при ДТП, отремонтировали в Москве
Более 80 километров барьерных ограждений, поврежденных при ДТП, отремонтировали на дорогах Москвы с начала года, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T10:32
2020-09-18T10:32
2020-09-18T10:32
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155194/82/1551948222_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_23080d242fd5df7ce3c20965f29e291e.jpg
<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Более 80 километров барьерных ограждений, поврежденных при ДТП, отремонтировали на дорогах Москвы с начала года, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="https://ria.ru/person_Petr_Birjukov" target="_blank">Петр Бирюков</a>.Он отметил, что работы проводились на кольцевых и вылетных магистралях, в том числе Третьем транспортном кольце, МКАД, Ленинградском проспекте, Дмитровском и Можайском шоссе."Более 80 километров барьерных ограждений, поврежденных при ДТП, отремонтировали на столичных дорогах с начала этого года. Ремонт барьерных ограждений - одно из важных направлений работы дорожных служб. Барьеры способствуют снижению аварийности и помогают снизить тяжесть последствий при ДТП", - подчеркнул Бирюков.По его словам, ремонт барьерных ограждений проводится круглый год, работы выполняются в кратчайшие сроки - время ликвидации одного аварийного участка составляет от 1,5 до 2 часов в зависимости от его протяженности.Дорожные барьеры располагаются на оси проезжей части скоростных дорог, магистралей и улиц с интенсивным движением. Ограждения устанавливаются на мостах, эстакадах, транспортных развязках, в местах с высокой вероятностью наезда на пешеходов или съезда машин в кювет. Заммэра добавил, что за последние семь лет в столице отремонтировали около 700 километров металлических ограждений, поврежденных в ДТП.
https://ria.ru/20200916/moskva-1577297954.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155194/82/1551948222_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_69da35481da7148035f9e7c5e4dd1274.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.
Более 80 километров барьерных ограждений, поврежденных при ДТП, отремонтировали на дорогах Москвы с начала года, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
Он отметил, что работы проводились на кольцевых и вылетных магистралях, в том числе Третьем транспортном кольце, МКАД, Ленинградском проспекте, Дмитровском и Можайском шоссе.
"Более 80 километров барьерных ограждений, поврежденных при ДТП, отремонтировали на столичных дорогах с начала этого года. Ремонт барьерных ограждений - одно из важных направлений работы дорожных служб. Барьеры способствуют снижению аварийности и помогают снизить тяжесть последствий при ДТП", - подчеркнул Бирюков.
По его словам, ремонт барьерных ограждений проводится круглый год, работы выполняются в кратчайшие сроки - время ликвидации одного аварийного участка составляет от 1,5 до 2 часов в зависимости от его протяженности.
"Металлические конструкции, разделяющие транспортные потоки, спасают сотни человеческих жизней. Например, после установки в 2016 году ограждения на разделительной полосе Ярославского шоссе - от Северянинского путепровода до МКАД - количество ДТП с летальным исходом на этом участке с 30 в год сократилось до нуля", - заявил заместитель мэра.
Дорожные барьеры располагаются на оси проезжей части скоростных дорог, магистралей и улиц с интенсивным движением. Ограждения устанавливаются на мостах, эстакадах, транспортных развязках, в местах с высокой вероятностью наезда на пешеходов или съезда машин в кювет. Заммэра добавил, что за последние семь лет в столице отремонтировали около 700 километров металлических ограждений, поврежденных в ДТП.