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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200918/religiya-1577423247.html
Путин отметил востребованную работу еврейских религиозных организаций
Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана, отметив востребованную работу еврейских религиозных организаций,... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T09:20
2020-09-18T11:00
религия
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана, отметив востребованную работу еврейских религиозных организаций, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин подчеркнул, что последователи иудаизма в России глубоко чтут историческое и духовное наследие своих предков, из поколения в поколение передают их древние, самобытные религиозные и культурные традиции.
https://ria.ru/20200918/sukkot-1577412264.html
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религия, новости - религия и мировоззрение, владимир путин, общество

Путин отметил востребованную работу еврейских религиозных организаций

09:20 18.09.2020 (обновлено: 11:00 18.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана, отметив востребованную работу еврейских религиозных организаций, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Отмечу большую, востребованную работу еврейских религиозных организаций, направленную на реализацию социально значимых благотворительных, просветительских, патриотических проектов, неустанную заботу об укреплении мира и согласия, взаимного уважения и добрососедства между людьми и, конечно, ваш вклад в общую борьбу с угрозой коронавирусной инфекции", - говорится в телеграмме.
Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана, во время молитвы - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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Путин подчеркнул, что последователи иудаизма в России глубоко чтут историческое и духовное наследие своих предков, из поколения в поколение передают их древние, самобытные религиозные и культурные традиции.
"Одним из важнейших событий в жизни еврейской общины по праву считается празднование Нового года по иудейскому календарю. В эти дни принято подводить итоги пройденного пути и строить планы на будущее, заботиться о чистоте помыслов и поступков, помогать ближним", - добавил глава государства.
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