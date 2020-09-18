Путин отметил востребованную работу еврейских религиозных организаций

"Отмечу большую, востребованную работу еврейских религиозных организаций, направленную на реализацию социально значимых благотворительных, просветительских, патриотических проектов, неустанную заботу об укреплении мира и согласия, взаимного уважения и добрососедства между людьми и, конечно, ваш вклад в общую борьбу с угрозой коронавирусной инфекции", - говорится в телеграмме.