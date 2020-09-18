Путин отметил востребованную работу еврейских религиозных организаций
09:20 18.09.2020 (обновлено: 11:00 18.09.2020)
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Президент РФ В. Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана, отметив востребованную работу еврейских религиозных организаций, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Отмечу большую, востребованную работу еврейских религиозных организаций, направленную на реализацию социально значимых благотворительных, просветительских, патриотических проектов, неустанную заботу об укреплении мира и согласия, взаимного уважения и добрососедства между людьми и, конечно, ваш вклад в общую борьбу с угрозой коронавирусной инфекции", - говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что последователи иудаизма в России глубоко чтут историческое и духовное наследие своих предков, из поколения в поколение передают их древние, самобытные религиозные и культурные традиции.
"Одним из важнейших событий в жизни еврейской общины по праву считается празднование Нового года по иудейскому календарю. В эти дни принято подводить итоги пройденного пути и строить планы на будущее, заботиться о чистоте помыслов и поступков, помогать ближним", - добавил глава государства.