https://ria.ru/20200918/reabilitatsiya-1577425843.html
Производителям средств реабилитации упростят получение поддержки
Перечень производителей продукции реабилитационной индустрии появится в России, это упростит оказание господдержки участникам отрасли, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T10:12
2020-09-18T10:12
2020-09-18T10:12
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Перечень производителей продукции реабилитационной индустрии появится в России, это упростит оказание господдержки участникам отрасли, сообщает пресс-служба кабмина.Создание перечня упростит оказание господдержки участникам отрасли. До этого реабилитационная продукция не имела отдельных кодов в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Это затрудняет выделение субсидий и предоставление других мер господдержки производителям.Для решения проблемы создаётся перечень компаний и предприятий, работающих в этой отрасли. В перечень могут быть включены как индивидуальные предприниматели, так и организации. Главное условие – их деятельность должна быть связана с производством продукции для инвалидов, например, слуховых аппаратов, пандусов, инвалидных колясок, синтезаторов речи, брайлевских дисплеев. При этом доля реализации продукции в общем объёме выручки должна составлять не менее 50% в год за последние два налоговых периода.Претенденты должны подать в <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторг</a> заявление и подтверждающие документы. Решение о внесении в перечень должно быть принято не позднее одного месяца со дня подачи документов.
https://ria.ru/20200816/1575793040.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Перечень производителей продукции реабилитационной индустрии появится в России, это упростит оказание господдержки участникам отрасли, сообщает пресс-служба кабмина.
"В России появится перечень производителей продукции реабилитационной индустрии. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Создание перечня упростит оказание господдержки участникам отрасли. До этого реабилитационная продукция не имела отдельных кодов в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Это затрудняет выделение субсидий и предоставление других мер господдержки производителям.
Для решения проблемы создаётся перечень компаний и предприятий, работающих в этой отрасли. В перечень могут быть включены как индивидуальные предприниматели, так и организации. Главное условие – их деятельность должна быть связана с производством продукции для инвалидов, например, слуховых аппаратов, пандусов, инвалидных колясок, синтезаторов речи, брайлевских дисплеев. При этом доля реализации продукции в общем объёме выручки должна составлять не менее 50% в год за последние два налоговых периода.
Претенденты должны подать в Минпромторг
заявление и подтверждающие документы. Решение о внесении в перечень должно быть принято не позднее одного месяца со дня подачи документов.