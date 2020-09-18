Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200918/razvedchiki-1577451803.html
Генштаб рассказал об активности самолетов-разведчиков над Черным морем
Иностранные самолеты-разведчики стали на 40% чаще, чем в прошлом году, появляться в черноморском регионе, сообщил в пятницу начальник главного оперативного... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T16:14
2020-09-18T16:14
b-52
сергей рудской
черное море
азовское море
вооруженные силы рф
ввс сша
нато
генеральный штаб вооруженных сил рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577267535_0:0:1088:612_1400x0_80_0_0_cbaaec88832dc80414a237973d76a177.jpg
<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Иностранные самолеты-разведчики стали на 40% чаще, чем в прошлом году, появляться в черноморском регионе, сообщил в пятницу начальник главного оперативного управления Генштаба <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_RF/" target="_blank" data-auto="true">ВС РФ</a> - первый заместитель начальника Генштаба <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rudskojj/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рудской</a>."На 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось число полетов самолетов-разведчиков в Черноморском регионе", - сказал Рудской на брифинге в Национальном центре управления обороной РФ.По его словам, еще больше возросла интенсивность ведения воздушной разведки вблизи Крымского полуострова. "По сравнению с сентябрем прошлого года она увеличилась на 61%", - уточнил военачальник."Только 4 сентября одновременно над <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черным морем</a> находилось пять разведывательных летательных аппаратов. Их минимальное приближение к российской границе составило 15 километров", - напомнил Рудской.Он добавил, что над Черным морем действует не только разведывательная авиация <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, а еще и американские стратегические бомбардировщики."28 августа, 4 и 14 сентября самолеты <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a> <a href="http://ria.ru/product_B-52/" target="_blank" data-auto="true">B-52H</a> отработали выходы на рубежи применения крылатых ракет над акваториями Черного и <a href="http://ria.ru/location_Azovskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Азовского морей</a> с нанесением условных ракетных ударов по объектам на территории Южного военного округа. В ходе данных полетов американские самолеты приближались к российской границе на расстояние до 11 километров", - подчеркнул Рудской.
https://ria.ru/20200917/perekhvat-1577406088.html
черное море
азовское море
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577267535_0:0:840:630_1400x0_80_0_0_7e3b227f969f220d35e8dc9a969ac819.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
b-52, сергей рудской, черное море, азовское море, вооруженные силы рф, ввс сша, нато, генеральный штаб вооруженных сил рф, в мире

Генштаб рассказал об активности самолетов-разведчиков над Черным морем

16:14 18.09.2020
1607
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийский истребитель Су-27 и американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress в небе над акваторией Черного моря
Российский истребитель Су-27 и американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress в небе над акваторией Черного моря - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Иностранные самолеты-разведчики стали на 40% чаще, чем в прошлом году, появляться в черноморском регионе, сообщил в пятницу начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ - первый заместитель начальника Генштаба Сергей Рудской.
"На 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось число полетов самолетов-разведчиков в Черноморском регионе", - сказал Рудской на брифинге в Национальном центре управления обороной РФ.
По его словам, еще больше возросла интенсивность ведения воздушной разведки вблизи Крымского полуострова. "По сравнению с сентябрем прошлого года она увеличилась на 61%", - уточнил военачальник.
"Только 4 сентября одновременно над Черным морем находилось пять разведывательных летательных аппаратов. Их минимальное приближение к российской границе составило 15 километров", - напомнил Рудской.
Российский истребитель Су-27 сопровождает самолёт P-8A Посейдон ВМС США над Балтийским морем. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 18:36
Российский Су-27 перехватил два иностранных самолета над Балтийским морем
Он добавил, что над Черным морем действует не только разведывательная авиация НАТО, а еще и американские стратегические бомбардировщики.
"28 августа, 4 и 14 сентября самолеты ВВС США B-52H отработали выходы на рубежи применения крылатых ракет над акваториями Черного и Азовского морей с нанесением условных ракетных ударов по объектам на территории Южного военного округа. В ходе данных полетов американские самолеты приближались к российской границе на расстояние до 11 километров", - подчеркнул Рудской.
1110225
Обсудить0
B-52Сергей РудскойЧерное мореАзовское мореВооруженные силы РФВВС СШАНАТОГенеральный штаб Вооруженных сил РФВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий
В ЛНР опасаются, что украинские националисты поставят оружие в Белоруссию
Американский эсминец USS Roosevelt во время транзита в направлении Черного моря
Генштаб ВС предостерег США и НАТО от эскалации в Черном море
Вид с Пушкинской набережной в Парке Горького на здание министерства обороны РФ
Минобороны предлагало НАТО обсудить предотвращение военных инцидентов
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе
В ДНР обвинили Украину в размещении военной техники в жилых районах
Олег Кожемяко
Глава Приморья раздал жителям щенков акита-ину
Корабли НАТО в Черном море
Генштаб ВС заявил, что корабли НАТО стали дольше находиться в Черном море
Айсберг в бухте Тихая острова Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
Ростуризм предлагает смягчить правила для круизных судов в портах Арктики
У здания Государственной Думы РФ в Москве
В ГД попросят проверить информацию о поддержке США террористов в Крыму
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Германии назвали заявления США о порте Мукран "чудовищными угрозами"
Указатель возле наземного стыковочного пункта газопровода Северный поток-2 в Любмине
Бундестаг отказался голосовать по остановке "Северного потока — 2"
Водосток в Москве.
Мосводосток объяснил, почему вода не уходила после ливня в четверг
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский у здания Пресненского суда города Москвы
Добровинский отреагировал на просьбу заменить срок Ефремову условным
Участники акции протеста в Минске
В Германии призвали не навязывать Белоруссии западное видение демократии
Арепливир
Названа рекомендованная цена российского лекарства от коронавируса
Медик на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
Иммунолог назвал условие для открытия границ между странами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля
03:13Латышский врач похвастался отказом в помощи русскоговорящему мужчине
03:06Центр разработок S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя
03:05Эксперт рассказал, как быть, если вы случайно заблокировали телефон
03:02Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
02:59Мужчина попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
23:20Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
23:17Пашаев зачитал письмо Ефремова в свою защиту
Лента новостейМолния