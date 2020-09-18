https://ria.ru/20200918/razvedchiki-1577451803.html
Генштаб рассказал об активности самолетов-разведчиков над Черным морем
Иностранные самолеты-разведчики стали на 40% чаще, чем в прошлом году, появляться в черноморском регионе, сообщил в пятницу начальник главного оперативного... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T16:14
2020-09-18T16:14
2020-09-18T16:14
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сергей рудской
черное море
азовское море
вооруженные силы рф
ввс сша
нато
генеральный штаб вооруженных сил рф
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Иностранные самолеты-разведчики стали на 40% чаще, чем в прошлом году, появляться в черноморском регионе, сообщил в пятницу начальник главного оперативного управления Генштаба <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_RF/" target="_blank" data-auto="true">ВС РФ</a> - первый заместитель начальника Генштаба <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rudskojj/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рудской</a>."На 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось число полетов самолетов-разведчиков в Черноморском регионе", - сказал Рудской на брифинге в Национальном центре управления обороной РФ.По его словам, еще больше возросла интенсивность ведения воздушной разведки вблизи Крымского полуострова. "По сравнению с сентябрем прошлого года она увеличилась на 61%", - уточнил военачальник."Только 4 сентября одновременно над <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черным морем</a> находилось пять разведывательных летательных аппаратов. Их минимальное приближение к российской границе составило 15 километров", - напомнил Рудской.Он добавил, что над Черным морем действует не только разведывательная авиация <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, а еще и американские стратегические бомбардировщики."28 августа, 4 и 14 сентября самолеты <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a> <a href="http://ria.ru/product_B-52/" target="_blank" data-auto="true">B-52H</a> отработали выходы на рубежи применения крылатых ракет над акваториями Черного и <a href="http://ria.ru/location_Azovskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Азовского морей</a> с нанесением условных ракетных ударов по объектам на территории Южного военного округа. В ходе данных полетов американские самолеты приближались к российской границе на расстояние до 11 километров", - подчеркнул Рудской.
https://ria.ru/20200917/perekhvat-1577406088.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
b-52, сергей рудской, черное море, азовское море, вооруженные силы рф, ввс сша, нато, генеральный штаб вооруженных сил рф, в мире