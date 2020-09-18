https://ria.ru/20200918/ravnopravie-1577429361.html
Лавров предостерег США от ультиматумов в отношении России
Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о предстоящих выборах президента США, отметил, что Москва готова работать с любым правительством Соединенных Штатов. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T11:09
2020-09-18T11:09
2020-09-18T12:16
россия
дональд трамп
сергей лавров
джо байден
китай
иран
сша
политика
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Глава МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a>, говоря о предстоящих выборах президента <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a>, отметил, что Москва готова работать с любым правительством Соединенных Штатов.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, нынешний президент <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байденом</a>.По словам главы МИД РФ, скоро предстоят дебаты между основными кандидатами в президенты США от Демократической и от Республиканской партий и "русский вопрос"- вопрос о "вмешательстве" России, как это уже все устоялось в качестве клише, во внутренние дела Соединенных Штатов - уже сейчас занимает одно из доминирующих мест.Ранее разведка США заявила, что в выборы в США в 2020 году вмешиваются Россия, <a href="https://ria.ru/location_China" target="_blank">Китай</a> и <a href="https://ria.ru/location_Iran" target="_blank">Иран</a>. Россия категорически отрицает какое-либо вмешательство. Лавров, говоря о якобы имевшем место "российском вмешательстве" в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.<strong><a href="https://ria.ru/20200918/lavrov-1577430551.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова >></a></strong>
https://ria.ru/20200917/vybory-1577409182.html
Василий П.
слова, конечно, достойные уважения, жаль только, что делом не подкрепляются почти... или подкрепляются, но уж очень незаметно.
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3
россия
китай
иран
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дональд трамп, сергей лавров, джо байден, китай, иран, сша, политика