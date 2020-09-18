https://ria.ru/20200918/ravnopravie-1577429361.html

Лавров предостерег США от ультиматумов в отношении России

Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о предстоящих выборах президента США, отметил, что Москва готова работать с любым правительством Соединенных Штатов. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T11:09

2020-09-18T11:09

2020-09-18T12:16

россия

дональд трамп

сергей лавров

джо байден

китай

иран

сша

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1577002905_0:38:3134:1801_1400x0_80_0_0_a8c64d35a52fe6da89eaafa09e1dcfb3.jpg

<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Глава МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a>, говоря о предстоящих выборах президента <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a>, отметил, что Москва готова работать с любым правительством Соединенных Штатов.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, нынешний президент <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байденом</a>.По словам главы МИД РФ, скоро предстоят дебаты между основными кандидатами в президенты США от Демократической и от Республиканской партий и "русский вопрос"- вопрос о "вмешательстве" России, как это уже все устоялось в качестве клише, во внутренние дела Соединенных Штатов - уже сейчас занимает одно из доминирующих мест.Ранее разведка США заявила, что в выборы в США в 2020 году вмешиваются Россия, <a href="https://ria.ru/location_China" target="_blank">Китай</a> и <a href="https://ria.ru/location_Iran" target="_blank">Иран</a>. Россия категорически отрицает какое-либо вмешательство. Лавров, говоря о якобы имевшем место "российском вмешательстве" в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.<strong><a href="https://ria.ru/20200918/lavrov-1577430551.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова >></a></strong>

https://ria.ru/20200917/vybory-1577409182.html

Василий П. слова, конечно, достойные уважения, жаль только, что делом не подкрепляются почти... или подкрепляются, но уж очень незаметно. 15

3

россия

китай

иран

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, сергей лавров, джо байден, китай, иран, сша, политика