https://ria.ru/20200918/protesty-1577463354.html

Посол России прокомментировал протесты в Белоруссии

Россия сохраняет планы во взаимодействию с Белоруссией независимо от того, сколько людей вышло на протесты, сообщил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T19:08

2020-09-18T19:08

2020-09-18T19:08

протесты в белоруссии

россия

дмитрий мезенцев

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Россия сохраняет планы во взаимодействию с <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a> независимо от того, сколько людей вышло на протесты, сообщил посол РФ в Минске <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mezencev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Мезенцев</a>."Мы видим, какая поддержка оказывается руководству республики миллионами белорусов, мы понимаем, какие угрозы экономике, социально-экономическому развитию, экономической стабильности несут протесты. Мы понимаем, что попытки раскачать ситуацию на многих предприятиях не удались. Люди ответили подтверждением традиционного рабочего ритма на сотнях предприятий республики с тем, чтобы обеспечить экспортные поставки, чтобы не разорвать договорные отношения с теми поставщиками и с теми партнерами, которые многократно подтверждались, чтобы еще раз подтвердить, что Беларусь - надежный международный партнер, это очень важно", - сказал посол в интервью телеканалу "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank">Россия 24</a>".По его словам, спустя время даже самые активные участники протестов смогут осознать, что они, будучи гражданами своей страны, не помогали своей родине, а в какой-то степени замедляли ход ее развития.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

https://ria.ru/20200918/dialog-1577458215.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире