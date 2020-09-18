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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200918/protesty-1577463354.html
Посол России прокомментировал протесты в Белоруссии
Россия сохраняет планы во взаимодействию с Белоруссией независимо от того, сколько людей вышло на протесты, сообщил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T19:08
2020-09-18T19:08
протесты в белоруссии
россия
дмитрий мезенцев
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Россия сохраняет планы во взаимодействию с <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a> независимо от того, сколько людей вышло на протесты, сообщил посол РФ в Минске <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mezencev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Мезенцев</a>."Мы видим, какая поддержка оказывается руководству республики миллионами белорусов, мы понимаем, какие угрозы экономике, социально-экономическому развитию, экономической стабильности несут протесты. Мы понимаем, что попытки раскачать ситуацию на многих предприятиях не удались. Люди ответили подтверждением традиционного рабочего ритма на сотнях предприятий республики с тем, чтобы обеспечить экспортные поставки, чтобы не разорвать договорные отношения с теми поставщиками и с теми партнерами, которые многократно подтверждались, чтобы еще раз подтвердить, что Беларусь - надежный международный партнер, это очень важно", - сказал посол в интервью телеканалу "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank">Россия 24</a>".По его словам, спустя время даже самые активные участники протестов смогут осознать, что они, будучи гражданами своей страны, не помогали своей родине, а в какой-то степени замедляли ход ее развития.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
https://ria.ru/20200918/dialog-1577458215.html
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россия, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Посол России прокомментировал протесты в Белоруссии

19:08 18.09.2020
1768
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россия сохраняет планы во взаимодействию с Белоруссией независимо от того, сколько людей вышло на протесты, сообщил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.
"Мы видим, какая поддержка оказывается руководству республики миллионами белорусов, мы понимаем, какие угрозы экономике, социально-экономическому развитию, экономической стабильности несут протесты. Мы понимаем, что попытки раскачать ситуацию на многих предприятиях не удались. Люди ответили подтверждением традиционного рабочего ритма на сотнях предприятий республики с тем, чтобы обеспечить экспортные поставки, чтобы не разорвать договорные отношения с теми поставщиками и с теми партнерами, которые многократно подтверждались, чтобы еще раз подтвердить, что Беларусь - надежный международный партнер, это очень важно", - сказал посол в интервью телеканалу "Россия 24".
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По его словам, спустя время даже самые активные участники протестов смогут осознать, что они, будучи гражданами своей страны, не помогали своей родине, а в какой-то степени замедляли ход ее развития.
"Я полагаю, что вне зависимости от того, сколько людей вышли на протесты, мы сохраняем и даже более того - расширяем план нашего взаимодействия", - добавил посол.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Акция в поддержку действующей власти в Минске - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 17:47
США продолжат диалог с Россией, несмотря на ситуацию в Белоруссии
62301019
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Протесты в БелоруссииРоссияДмитрий МезенцевАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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