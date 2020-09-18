Посол России прокомментировал протесты в Белоруссии
1768
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россия сохраняет планы во взаимодействию с Белоруссией независимо от того, сколько людей вышло на протесты, сообщил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.
"Мы видим, какая поддержка оказывается руководству республики миллионами белорусов, мы понимаем, какие угрозы экономике, социально-экономическому развитию, экономической стабильности несут протесты. Мы понимаем, что попытки раскачать ситуацию на многих предприятиях не удались. Люди ответили подтверждением традиционного рабочего ритма на сотнях предприятий республики с тем, чтобы обеспечить экспортные поставки, чтобы не разорвать договорные отношения с теми поставщиками и с теми партнерами, которые многократно подтверждались, чтобы еще раз подтвердить, что Беларусь - надежный международный партнер, это очень важно", - сказал посол в интервью телеканалу "Россия 24".
1 сентября, 08:00Что нам делать с Белоруссией?
По его словам, спустя время даже самые активные участники протестов смогут осознать, что они, будучи гражданами своей страны, не помогали своей родине, а в какой-то степени замедляли ход ее развития.
"Я полагаю, что вне зависимости от того, сколько людей вышли на протесты, мы сохраняем и даже более того - расширяем план нашего взаимодействия", - добавил посол.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>