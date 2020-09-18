Жириновский раскритиковал желающих набрать просмотры в интернете

"Это человеческое стремление выделиться из толпы, коллектива. Почему? Потому что ему не надо особенно работать, чтобы получить питание. Как животный мир? Там весь день он борется за выживание, ему нужна пища. Человек иногда забывает об этом, и тогда вся энергия уходит (на то), чтобы как-то о нем говорили, чтобы показывали. Особенно сегодня, когда интернет, все эти средства позволяют человеку прямо моментально получить просмотры. И он хвалится - вот там 100 тысяч просмотров, миллион. А на что они смотрят? На твое уродство. Ты урод и ты этим гордишься", - сказал Жириновский.