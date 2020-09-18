Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200918/prosmotry-1577442682.html
Жириновский раскритиковал желающих набрать просмотры в интернете
Люди, которые любыми способами пытаются завоевать популярность своими якобы достижениями через просмотры в интернете, на самом деле являются уродами, людьми,... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T14:08
2020-09-18T14:08
лдпр
владимир жириновский
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577264029_0:109:2906:1744_1400x0_80_0_0_e3d27209b8592b72b3c966efb0f90182.jpg
<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Люди, которые любыми способами пытаются завоевать популярность своими якобы достижениями через просмотры в интернете, на самом деле являются уродами, людьми, мешающими обществу, но не понимают этого, заявил лидер <a href="https://ria.ru/organization_LDPR" target="_blank">ЛДПР</a> <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj" target="_blank">Владимир Жириновский</a> на лекции студентам в Институте мировых цивилизаций."Он (автор видео) этого не понимает. Он говорит: "ты посмотри, как я хорошо сделал, ты посмотри какое ухо, посмотри, как я скачу на чем-то, что-то переделываю, съел 40 чебуреков, выпил 5 литров пива, какой я". Ты — урод, ты — чмо, человек, мешающий обществу. Но он не понимает этого, ему хочется, чтобы о нем говорили. Пока в негативе, а для позитива уже не хватает пока знаний", - добавил политик.
https://ria.ru/20200916/sotsset-1577293899.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577264029_175:0:2906:2048_1400x0_80_0_0_3268d4c360d631a2ff9fb097f3cc3041.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лдпр, владимир жириновский, общество

Жириновский раскритиковал желающих набрать просмотры в интернете

14:08 18.09.2020
841
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Люди, которые любыми способами пытаются завоевать популярность своими якобы достижениями через просмотры в интернете, на самом деле являются уродами, людьми, мешающими обществу, но не понимают этого, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на лекции студентам в Институте мировых цивилизаций.

"Это человеческое стремление выделиться из толпы, коллектива. Почему? Потому что ему не надо особенно работать, чтобы получить питание. Как животный мир? Там весь день он борется за выживание, ему нужна пища. Человек иногда забывает об этом, и тогда вся энергия уходит (на то), чтобы как-то о нем говорили, чтобы показывали. Особенно сегодня, когда интернет, все эти средства позволяют человеку прямо моментально получить просмотры. И он хвалится - вот там 100 тысяч просмотров, миллион. А на что они смотрят? На твое уродство. Ты урод и ты этим гордишься", - сказал Жириновский.

"Он (автор видео) этого не понимает. Он говорит: "ты посмотри, как я хорошо сделал, ты посмотри какое ухо, посмотри, как я скачу на чем-то, что-то переделываю, съел 40 чебуреков, выпил 5 литров пива, какой я". Ты — урод, ты — чмо, человек, мешающий обществу. Но он не понимает этого, ему хочется, чтобы о нем говорили. Пока в негативе, а для позитива уже не хватает пока знаний", - добавил политик.
Страница ВКонтакте на экране ноутбука - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 03:18
Эксперт рассказал, какие картинки лучше не публиковать в соцсетях
4630002
Обсудить0
ЛДПРВладимир ЖириновскийОбщество
Рекомендуем
Киркоров, Басков и Цой процитировали Лукашенко в новой песне
Представитель Киркорова объяснила смысл песни с цитатой Лукашенко
Шнобелевская премия
Вирусолог назвал присуждение России Шнобелевки по медицине несправедливым
Алексей Навальный
В Германии рассказали об исследовании проб Навального во Франции и Швеции
Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США
В США за сутки выявили более 44 тысяч случаев COVID-19
Алексей Навальный
Жириновский назвал Навального завербованным авантюристом
Бутылки с водой в номере отеля в Томске, где останавливался Алексей Навальный
Берлин не стал отвечать на вопрос о бутылке из отеля, где жил Навальный
Хирурги проводят операцию
В Тюменской области хирурги спасли пациента с "растворенным" кишечником
Прохожие возле Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади в Москве
В США собрали более 50 миллионов долларов на покупку тела Ленина
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Суд продлил арест Марии Колесниковой
Квартира в Петербурге, заполненная мусором
В Петербурге сотрудники МЧС не могут найти хозяев в захламленной квартире
Пациент и подозреваемый в поджоге частной наркологической клиники Чистый город Дмитрий Еремин во время судебного заседания
Суд арестовал подозреваемого в поджоге клиники в Красноярске
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова рассказала о проекте по ужесточению наказания для педофилов
Павел Бражников, отравивший метанолом 13 жителей села Покровка Омской области
Сибиряк получил шесть лет колонии за отравление односельчан метанолом
Израильские полицейские патрулируют главный рынок в Иерусалиме
Израиль первым в мире ввел повторный карантин
Подозреваемый в совершении убийства детей в Рыбинске
МВД рассказало, где прятался подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля
03:13Латышский врач похвастался отказом в помощи русскоговорящему мужчине
03:06Центр разработок S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя
03:05Эксперт рассказал, как быть, если вы случайно заблокировали телефон
03:02Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
02:59Мужчина попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
23:20Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
23:17Пашаев зачитал письмо Ефремова в свою защиту
Лента новостейМолния