Путин сообщил о росте доли гражданской продукции в системе ВПК

"Год от года доля гражданской продукции в общем объеме производства ОПК растет, это мы видим. Если в 2018 году это было 20,9%, то 2019 - уже 24,1%. Причем в ряде сегментов ОПК эти показатели еще выше. По-моему, в авиастроении тоже свыше 31%, даже в области боеприпасов и то 26% уже гражданской продукции. Это хорошие показатели. Но еще многое нужно сделать", - сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии.