Путин сообщил о росте доли гражданской продукции в системе ВПК
14:48 18.09.2020 (обновлено: 15:06 18.09.2020)
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что доля гражданской продукции в системе оборонно-промышленного комплекса (ОПК) растет, в 2019 году достигла более 24%.
"Год от года доля гражданской продукции в общем объеме производства ОПК растет, это мы видим. Если в 2018 году это было 20,9%, то 2019 - уже 24,1%. Причем в ряде сегментов ОПК эти показатели еще выше. По-моему, в авиастроении тоже свыше 31%, даже в области боеприпасов и то 26% уже гражданской продукции. Это хорошие показатели. Но еще многое нужно сделать", - сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии.
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