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Путин сообщил о росте доли гражданской продукции в системе ВПК
Президент РФ Владимир Путин заявил, что доля гражданской продукции в системе оборонно-промышленного комплекса (ОПК) растет, в 2019 году достигла более 24%. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T14:48
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безопасность
россия
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что доля гражданской продукции в системе оборонно-промышленного комплекса (ОПК) растет, в 2019 году достигла более 24%.
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безопасность, россия, владимир путин, экономика

Путин сообщил о росте доли гражданской продукции в системе ВПК

14:48 18.09.2020 (обновлено: 15:06 18.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит видеоконференцию по случаю открытия медицинских центров Минобороны для лечения пациентов с COVID-19
Президент РФ Владимир Путин проводит видеоконференцию по случаю открытия медицинских центров Минобороны для лечения пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что доля гражданской продукции в системе оборонно-промышленного комплекса (ОПК) растет, в 2019 году достигла более 24%.

"Год от года доля гражданской продукции в общем объеме производства ОПК растет, это мы видим. Если в 2018 году это было 20,9%, то 2019 - уже 24,1%. Причем в ряде сегментов ОПК эти показатели еще выше. По-моему, в авиастроении тоже свыше 31%, даже в области боеприпасов и то 26% уже гражданской продукции. Это хорошие показатели. Но еще многое нужно сделать", - сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии.

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