https://ria.ru/20200918/prigovor-1577435111.html

Убившему пенсионера ради 600 рублей жителю Кировской области дали 17 лет

Житель Кировской области приговорен к 17 годам лишения свободы за убийство пенсионера, разбой и уничтожение чужого имущества путем поджога, сообщает прокуратура РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T12:27

2020-09-18T12:27

2020-09-18T12:27

кировская область

убийство

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/39807/04/398070455_0:181:2914:1820_1400x0_80_0_0_d8d13541f3894c2a5055202cf6945f21.jpg

<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен - РИА Новости.</strong> Житель <a href="http://ria.ru/location_Kirovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кировской области</a> приговорен к 17 годам лишения свободы за убийство пенсионера, разбой и уничтожение чужого имущества путем поджога, сообщает прокуратура региона.В ходе следствия и судом установлено, что 14 августа 2019 года обвиняемый пришел в гости к 84-летнему мужчине в деревне Борки <a href="http://ria.ru/location_Orichevskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Оричевского района</a> и, угрожая ножом, потребовал денег. Когда пенсионер отказался, обвиняемый нанес ему несколько ударов ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Обвиняемый нашел 600 рублей и похитил их. Скрываясь с места преступления, он перерезал шланг газового баллона и поджег хозяйственные постройки дома, уничтожив дом и находящееся в нем имущество потерпевшего, а также домашних животных."Суд признал мужчину виновным и, с учетом предыдущего приговора по статье 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию), назначил окончательное наказание по совокупности преступлений в виде 17 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 2 года с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 1 год 11 месяцев и 16 дней. Отбывать основное наказание осужденный будет в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Суд также удовлетворил предъявленные к осуждённому исковые требования потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда, причиненного преступлением, в размере 500 тысяч рублей.Приговор суда не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20200526/1572026857.html

https://ria.ru/20190912/1558621935.html

1

кировская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кировская область, убийство, происшествия