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Убившему пенсионера ради 600 рублей жителю Кировской области дали 17 лет
Житель Кировской области приговорен к 17 годам лишения свободы за убийство пенсионера, разбой и уничтожение чужого имущества путем поджога, сообщает прокуратура РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T12:27
2020-09-18T12:27
кировская область
убийство
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен - РИА Новости.</strong> Житель <a href="http://ria.ru/location_Kirovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кировской области</a> приговорен к 17 годам лишения свободы за убийство пенсионера, разбой и уничтожение чужого имущества путем поджога, сообщает прокуратура региона.В ходе следствия и судом установлено, что 14 августа 2019 года обвиняемый пришел в гости к 84-летнему мужчине в деревне Борки <a href="http://ria.ru/location_Orichevskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Оричевского района</a> и, угрожая ножом, потребовал денег. Когда пенсионер отказался, обвиняемый нанес ему несколько ударов ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Обвиняемый нашел 600 рублей и похитил их. Скрываясь с места преступления, он перерезал шланг газового баллона и поджег хозяйственные постройки дома, уничтожив дом и находящееся в нем имущество потерпевшего, а также домашних животных."Суд признал мужчину виновным и, с учетом предыдущего приговора по статье 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию), назначил окончательное наказание по совокупности преступлений в виде 17 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 2 года с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 1 год 11 месяцев и 16 дней. Отбывать основное наказание осужденный будет в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Суд также удовлетворил предъявленные к осуждённому исковые требования потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда, причиненного преступлением, в размере 500 тысяч рублей.Приговор суда не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20200526/1572026857.html
https://ria.ru/20190912/1558621935.html
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кировская область
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кировская область, убийство, происшествия

Убившему пенсионера ради 600 рублей жителю Кировской области дали 17 лет

12:27 18.09.2020
487
© РИА Новости / А. Нагибин / Перейти в фотобанкКолючая проволока в колонии строгого режима
Колючая проволока в колонии строгого режима - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / А. Нагибин
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Колючая проволока в колонии строгого режима. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Житель Кировской области приговорен к 17 годам лишения свободы за убийство пенсионера, разбой и уничтожение чужого имущества путем поджога, сообщает прокуратура региона.
В ходе следствия и судом установлено, что 14 августа 2019 года обвиняемый пришел в гости к 84-летнему мужчине в деревне Борки Оричевского района и, угрожая ножом, потребовал денег. Когда пенсионер отказался, обвиняемый нанес ему несколько ударов ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Обвиняемый нашел 600 рублей и похитил их. Скрываясь с места преступления, он перерезал шланг газового баллона и поджег хозяйственные постройки дома, уничтожив дом и находящееся в нем имущество потерпевшего, а также домашних животных.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.05.2020
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"Суд признал мужчину виновным и, с учетом предыдущего приговора по статье 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию), назначил окончательное наказание по совокупности преступлений в виде 17 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 2 года с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 1 год 11 месяцев и 16 дней. Отбывать основное наказание осужденный будет в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Суд также удовлетворил предъявленные к осуждённому исковые требования потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда, причиненного преступлением, в размере 500 тысяч рублей.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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